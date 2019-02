Generalul Iliescu despre agentul Kovesi

„Saptamana trecuta am pornit spre Bruxelles, nu in vacanta si nici din placere, ci de nevoie, iar in final am ajuns la Liege. A fost o vizita scurta, dar cu contacte deosebite. M-am intalnit cu oameni pe care ii stiam de mult timp, dar si cu unii pe care i-am cunoscut relativ recent. Printre ei o persoana foarte importanta din Marea Britanie, alaturi de una din Franta si una din Belgia. Nu le voi face publice numele, mai putin conteaza cum ii cheama, conteaza ceea ce mi-au spus! Nu am plecat singur in Belgia, ci insotit de doua persoane, care si ele au ramas stupefiate cand au auzit ce ne spun partenerii nostri europeni. Nu m-am dus acolo sa-i conving sa nu o numeasca pe Kovesi in functia de procuror european, asa cum deja au inceput sa insinueze unii dintre prietenii mei virtuali, nu am nici calitatea si nici puterea de a determina o astfel de hotarare, ci pentru cu totul alta problema! In timpul dialogului, englezul imi spune, fara ca eu sa deschid acest subiect, ca domnul Toader se zbate in zadar sa blocheze numirea doamnei Kovesi, trimitand tot felul de documente acuzatoare, pentru ca cei pe care ea i-a slujit cu atata devotament nu vor tine cont de acestea. Decidentii de la Bruxelles cunosc foarte bine faptele de care este acuzata in Romania Kovesi, cunosc de asemenea ca acestea sunt reale, dar nu vor tine cont de ele si vor continua sa faca presiuni pentru numirea ei. De ce? Pentru ca Laura Codruta Kovesi le-a protejat interesele in Romania, interesele lor si ale firmelor lor, care s-au infruptat din avutia noastra nationala, incalcand toate normele legale, toate cutumele noastre, le-a sprijinit sa acapareze noi segmente de piata in special prin santajul facut de procurorii DNA, prin catusele puse oamenilor de afaceri autohtoni si prin sechestrul pus pe bunurile si conturile companiilor romanesti, care avea ca rezultat sigur falimentul acestora si preluarea afacerilor de catre ” partenerii externi” Acelasi scop l-au avut actiunile DNA si SRI derulate impotriva oamenilor politici, a magistratilor, a ziaristilor, a specialistilor in diverse domenii, actiuni prin care se realiza controlul total asupra acestota si acesul neingradit la spolierea avutiei noastre nationale, la bunurile si resursele noastre. Ati vazut oameni de afaceri straini plimbati cu catuse prin fata camerelor de luat vederi, ati vazut pus vreun sechestru, in toti acesti ani, pe bunurile sau conturile unei compnii sau banci straine, desi au fraudat cu zeci si sute de milioane de euro bugetul statului? Nu! Au furat fara nicio grija pentru ca doamna Kovesi impreuna cu Coldea, Maior, Ciocarlan, Dumbrava, si multi altii ca ei, conducatori si componenti ai Statului Paralel, le-au asigurat protectia in stil mafiot, in detrimentul statului nostru si al cetatenilor acestei tari. Protectia nu s-a asigurat gratuit, comisioane babane intrand in buzunarele celor din exterior, care o sustin acum pe doamna Kovesi si o vor procuror european. Credeti ca o vor acolo pe Kovesi pentru a ancheta infractiunile privitoare la utilizarea fondurilor europene si in tarile lor? Va iselati daca credeti asa ceva! Ei o vor acolo pentru a ancheta pe cei din Romania si alte state din Europa Centrala si de Est, unde au interese majore de protejat. Si o mai vor acolo pentru a da un semnal clar ca cei care li se alatura si ii ajuta sa isi promoveze interesele vor avea in ei un sprijin permanent si semnificativ, ca nu vor fi uitati si vor fi recompensati corespunzator pentru serviciile aduse, pentru tradarea propriei tari. Poate asa se revitalizeaza si Statul Paralel, care in ultimii doi ani a primit numeroase lovituri ce l-au dezechilibrat serios. De aceea demersurile domnului Toader nu au nicio rezonanta in fata conducatorilor de la Bruxelles. Dar aveti sansa, imi spune interlocutorul meu, ca la Bruxelles sunt si oameni care vad altfel lucrurile si care nu o vad pe Kovesi acolo. Nu demersul vostru, ci teama lor de a nu se generaliza acest mod mafiot de a rezolva lucrurile, aduce o oarecare speranta ca nu va reusi planul lor, desi eu sunt destul de pesimist ca se va realiza blocarea…

Dumneavoastra ce spuneti, domnule Iohannis, sprijiniti tradatorii conform zicalei romanesti “C orb la c orb nu-si scoate ochii”?…sau stopati accesul unui om periculos la o asemenea demnitate? Scuzati! Nu trebuie sa imi raspundeti! Am uitat ca domnia voastra o apreciaza foarte mult pe doamna Kovesi, mai ales pentru faptele ilegale comise de acessta, prin care a pus in mare pericol drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor romani, pentru apartenenta sa la cel mai mare si mai periculos grup infractional organizat, de tip mafiot, si al carui membru marcant ati dat dovada de multe ori ca sunteti… Asa este, sau ma insel eu, domnule Iohannis….???”, a declarat general Dumitru Iliescu, fost șef SPP, pe facebook.