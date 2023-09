În 2016, Gazeta de Bistrița aducea în atenție jaful din pădurile administrate de Ocolul Silvic Bistrița Bârgăului, al cărui proprietar este Comuna Bistrița Bârgăului. Doar dintr-un raport al Gărzii Forestiere reieșea că din pădurile comunei au fost tăiați ilegal peste 520 mc de lemn. Un an mai târziu, procurorii au descins la ocolul silvic, după ce ar fi descoperit că arborii tăiați ilegal ar fi fost marcați cu un ciocan fals. De atunci încoace s-a așternut liniștea peste caz… Oarecum, fiindcă unele surse din zonă afirmau că îi va fi pus capac. Și așa a fost. În urmă cu câteva zile, am aflat, oficial, că dosarul care ne interesa în mod special a fost clasat de procurori din lipsă de “probe suficiente”.

Fiindcă de când a fost publicat respectivul articol în Gazeta de Bistrița au trecut mai bine de 7 ani, vă reamintim ce au constatat la acea vreme inspectorii Gărzii Forestiere.

Inspectorii Gărzii Forestiere au identificat 221 de cioate de la arbori tăiați ilegal

Astfel, în perioada 2014 – 2015, inspectorii Gărzii Forestiere au întocmit nu mai ţin de 9 rapoarte, când au verificat nişte sesizări ale unor cetăţeni din comuna Bistriţa-Bârgăului cu privire la modul în care sunt exploatate pădurile administrate de Ocolului Silvic Bistriţa Bârgăului.

Potrivit documentelor respective, inspectorii au găsit în teren arbori tăiaţi ilegal, dar şi faptul că în documente diametrul arborilor era mult mai mic decât în realitate. Astfel că în multe situaţii, culmea, numărul de arbori deşi era cu câteva bucăţi mai mic, volumul era mult mai mare. Au fost însă şi cazuri în care a corespuns numărul arborilor, dar volumul a fost de asemenea mai mare.

Un prim raport de acest fel a fost întocmit de inspectorii Gărzii Forestiere Cluj în aprilie 2014, în urma unui control efectuat, în luna anterioară, deci martie, în cadrul unei partide din Piatra-Mare.

Conform documentului citat, în actele de punere în valoare întocmite de Ocolul Silvic Bistriţa-Bârgăului, figurau per total 905 fire de arbori de diferite specii (brad, molid, DT), în timp ce la reinventariere, inspectorii Gărzii au găsit doar 876 de arbori, deci cu 29 mai puţin. În schimb, volumul total arborilor găsiţi în teren era cu 15 m.c. mai mare decât în actele ocolului silvic. Cu privire la masa lemnoasă exploatată fizic, şi aici au fost descoperite inadvertenţe. Astfel, numărul arborilor tăiaţi în total era cu 4 bucăţi mai mic decât în actele ocolului, în timp ce volumul arborilor exploataţi era cu 25 m.c mai mare.

O lună mai târziu, deci în mai 2014, a fost întocmit încă un raport de către inspectorii Gărzii Forestiere Cluj, care făcea referire la o altă partidă – UP II Dealul Negru – Şoimu de Jos.

Verificarea s-a efectuat în aprilie 2014, conform înscrisurilor, exploatatorul fiind SC Triscas Tim SRL.

„S-au verificat următoarele caracteristici: diametrele arborilor măsuraţi şi calitatea arborilor la un număr de 44 arbori care se încadrează în mărimea minimă a sondajului (…). De asemenea s-au verificat înălțimile la un număr de 6 bucăţi arbori (…).

Rezultatul verificării este următorul: diametrele şi clasele de calitate se încadrează în toleranţele admise de normativ astfel lucrarea de punere în valoare se acceptă în această privinţă.

În ceea ce priveşte verificarea înălţimilor, din actul iniţial se constată o diferenţă de 4,4 m în plus (media înălţimilor din actul iniţial 18,4 m, iar media înălţimilor în urma verificării 22,8 m), astfel că lucrarea de punere în valoare se reface.

Prin recalcularea din data de 16.04.2014 a APV-ului nr.674038 (1011) Şoimu de Jos, de către OS Bistriţa Bârgăului, urmare a verificării efectuate. A rezultat un volum total de 264 mc material lemnos (cu 43 mc în plus faţă de APV-ul compus iniţial din 32 mc lemn de lucru răşinoase şi 11 mc lemn de foc răşinoase) şi o valoare recalculată (conf. listei de preţuri pentru vânzarea către populație a materialului lemnos, transmisă prin fax de către OS Bistriţa Bârgăului de 10.995 lei faţă de valoarea iniţială de 9.165 lei, deci în plus cu 1.830 lei, ceea ce reprezintă un plus de 20% atât la volum cât şi la valoare”, au arătat inspectorii Gărzii Forestiere în raport.

În acest caz s-a aplicat o amendă de 1.000 lei, iar documentele au fost transmise Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa pentru a fi demarată o anchetă.

Din aceeaşi perioadă, mai precis luna mai 2015, există un alt raport întocmit de inspectorii Gărzii Forestiere Cluj în urma unui control efectuat într-o altă partidă din Piatra Mare unde lemnul era exploatat de SC Zadorsim SRL.

Aici, ceea ce a fost scris iniţial în documente nu puşcă cu ceea ce s-a găsit în teren.

„Cu ocazia constituirii acestei partizi au fost inventariate un număr total de 817 arbori, din care:

un număr de 248 din specia brad cu un volum brut pe picior de 419 mc;

un număr de 432 din specia molid cu un volum brut pe picior de 543 mc;

un număr de 132 din specia fag cu un volum brut pe picior de 181 mc;

un număr de 5 din specia paltin de munte cu un volum brut de 2 mc.

Cu ocazia controlului s-a încercat identificarea tuturor arborilor marcaţi cu ocazia constituirii partizii sau a cioatelor rămase în urma exploatării arborilor, care prezentau urme ale unui dispozitiv special de marcat cu marcă rotundă şi vopsea de culoare maro. Cioatele au fost măsurate la înălţimea de 0,3 m de la sol, iar arborii pe picior au fost măsuraţi de la 1,3 m de la sol, fiind identificate:

un număr de 291 cioate şi 16 arbori pe picior din specia brad;

un număr de 427 de cioate şi 29 arbori pe picior din specia molid;

un număr de 72 de cioate şi 29 arbori din specia fag;

un număr de 0 cioate şi 4 arbori pe picior din specia paltin.

Cu ajutorul Biometriei arborilor şi arboretelor din România, diametrele cioatelor identificate au fost ridicate la înălţimea de 1,3 m de la sol, iar cu ajutorul volumelor unitare ce au stat la baza calculării actului de punere în valoare nr. 535281 s-a recalculat actul iniţial (pentru un număr total de 868), rezultând un volum total de 1681 mc, din care 714 mc din specia brad; 790 mc din specia molid; 172 mc din specia fag; 5 mc din specia paltin.

Astfel, s-a constatat că pe suprafaţa parchetului există un număr de 83 de cioate sau arbori (59 din specia brad şi 24 din specia molid), care prezentau urme ale unui dispozitiv special de marcat cu marca rotundă şi cu vopsea de culoare maro, în plus faţă de numărul iniţial de arbori marcaţi cu ocazia constituirii partizii 535281. În ceea ce priveşte volumul rezultat în urma recalculării actului de punere în valoare, se observă că acesta este mai mare cu 542 mc faţă de actul iniţial, respectiv 295 mc la specia brad şi 247 la specia molid”, se arată în documentul Gărzii Forestiere.

Parcurgând mai departe documentul, reiese faptul că angajaţii Ocolului Silvic aveau şi ei în carnetele de inventariere trecut un număr de cioate (marcate cu ciocanul şi cu vopsea maro), însă acesta era mult mai mic decât ceea ce au găsit inspectorii în teren.

De fapt în respectivele carnete de inventariere erau menţionate 83 de cioate, în timp ce la control s-au găsit 221 de cioate care aveau diametre cuprinse între 44,1 cm şi mai mari de 80 cm.

„Prin urmare, rezultă faptul că cele 221 bucăţi cioate care prezentau urme ale unui dispozitiv special de marcat cu marcă rotundă şi vopsea de culoare maro, din categoria diametrelor cuprinse între 44,1 cm şi mai mari de 80 cm, nu au făcut parte din categoria arborilor inventariați cu ocazia constituirii partizii nr, 535281, iar aceştia au fost tăiaţi ilegal”, au conchis inspectorii Gărzii Forestiere, care precizează şi paguba produsă: 523 mc lemn din specia răşinoase în valoare de 254.598 lei.

Dosar făcut bucăți, Zadorsim SRL spălată și parfumată

Rapoartele au ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița, însă anii au trecut, și nimic nu s-a mai auzit despre acest caz. De ce? Pentru că anchetatorii nu au găsit niciun făptaș. Nimeni! Ba mai mult, se pare că paguba nu există, iar din toată povestea asta, inspectorii Gărzii Forestiere par să fie unicii fraieri din lumea asta care nu au habar de meserie. De fapt așa vor unii să pară.

Partea proastă este, culmea, faptul că nimeni nu știe nimic de soluția dată de procurori în dosar. Noi am fost curioși să vedem dacă cei de la Zadorsim, în dreptul cărora, potrivit raportului Gărzii Forestiere, se înregistrau cei mai mulți arbori tăiați ilegal și o pagubă de peste 250.000 de lei, au fost sau nu inculpați în vreun dosar și cum a fost soluționat respectivul dosar.

Drept urmare, ne-am adresat oficial Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița să ne transmită dacă unitatea are înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la SC Zadorsim SRL din Bistrița Bârgăului, care, conform unui raport al Gărzii Forestiere Cluj din luna mai 2015, ar fi exploatat ilegal câteva sute de arbori din fondul forestier ce aparține Ocolului Silvic Bistrița Bârgăului.

În referire la cererea dumneavoastră (…), vă comunicăm faptul că în urma interogării aplicației ECRIS 2007, folosind criteriile de căutare pe care ni le-ați indicat, NU AU FOST IDENTIFICATE dosare penale în care se efectuează cercetări cu privire la SC Zadorsim SRL din Bistrița Bârgăului, care conform unui raport al Gărzii Forestiere din luna mai 2015, ar fi exploatat ilegal câteva sute de arbori din fondul forestier ce aparține Ocolului Silvic Bistrița Bârgăului”, este răspunsul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița.

În paralel cu întrebările adresate unității de parchet bistrițene, am solicitat informații și de la Garda Forestieră, fiindcă ne interesa dacă li s-a comunicat vreo soluție în urma anchetei demarate de procurori, întrucât ei au depus sesizarea.

De aici am aflat că nu li s-a comunicat nimic, deci nu știau urmarea sesizării făcute, însă ni s-a precizat numărul exact al raportului transmis la Parchet.

Astfel că, am revenit cu o solicitare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița, care a transmis un răspuns după circa o săptămână. De data aceasta însă, am aflat că dosarul a fost făcut… bucăți, iar Zadorsim SRL a fost doar… suspect.

“(…) vă comunicăm faptul că în baza raportului 5758 din 20.05.2014 al Gărzii Forestiere Cluj a fost întocmit dosarul penal 1742/P/2014 în care s-au efectuat cercetări față de SC Zadorsim SRL pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu (…), tăiere fără drept de arbori (…) și furt de arbori (…).

Dosarul penal 1742/P/2014 a fost reunit la dosarul nr. 1157/P/2015 la data de 30.10.2015, iar la data de 02.11.2015 s-a dispus declinarea competenței la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a soluționat dosarul cu privire la infracțiunile care intrau în competența acestuia, iar cu privire la infracțiunile pentru care a fost cercetată SC Zadorsim SRL s-a dispus disjungerea cauzei și declinarea către Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița.

După disjungeri succesive, prin Ordonanța nr. 1763/P/2017 din 26.05.2020, în temeiul (…) s-a dispus CLASAREA cauzei cu privire la suspctul SC Zadorsim SRL, întrucât s-a constatat că NU EXISTĂ PROBE SUFICIENTE că suspectul a comis infracțiunile pentru care este cercetat”, ne-a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița.

În concluzie, după disjungeri cu carul, procurorii nu au găsit nimic incriminator la adresa firmei.

Adică cei de la Gardă au dat-o de… gard? Întrebăm și noi, nu dăm cu parul.

Clasare = pagubă nerecuperabilă!

Și dacă tot a fost spălată Zadorsim SRL, am vrut să știm cum recuperează proprietarul paguba. Drept urmare, am luat legătură cu administrația locală, prin vocea juristului primăriei Lucian Halostă. Acesta ne-a explicat că de fapt s-a efectuat o contraexpertiză, din care a reieșit că nu a fost nicio tăiere ilegală.

“Despre acel prejudiciu care inițial a fost stabilit de către inspectorii Gărzii Forestiere, s-a constatat prin expertize efectuate de către experți terți că nu se materializează. Deci există o parcelă care conform unui amenajament silvic și sub supravegherea Gărzii Forestiere se fac niște lucrări de punere în valoare. În momentul în care cei de la Gardă, în urma unor anumite sesizări au ajuns în teren, deși profesional nu ar fi trebuit să facă în acest mod, atât din cât înțeleg și eu Codul Silvic și procedurile, ei au inventariat niște cioate succesive. Deci să presupunem că în martie există o furtună și se extrag niște arbori niște arbori doborâți de furtună, în iulie amenajamentul silvic îți spune că trebuie să faci o tăiere de rărire, anul viitor o tăiere de nu știu care, și în 3-4 ani succesivi rezultă în parcela aceea o anumită cantitate de material lemnos și întâlnim, dau un exemplu, 200 de cioate. În momentul în care unii dintre gestionari, că pădurarii sunt gestionari, au avut acest control , cei de la Garda Forestieră – nu interpretez eu nicicum – cu lipsă de profesionalism, cu rea credință sau din exces de zel au inventariat și cioate care nu erau din momentul acelui presupus prejudiciu, și-atunci au fost niște sume calculate, care, în urma expertizării ulterioare făcute la dosar, s-a constatat că provin din exploatări anterioare și nu s-au mai constituit sumă în obiectul infracțiunii și să fi fost pagubă. (…) Fiindcă în dosar s-a dat clasare, nici noi ne puteam constitui parte civilă. Din păcate”, a declarat pentru Gazeta de Bistrița, Lucian Halostă.

În concluzie, Primăria Bistrița Bârgăului a rămas cu paguba. În tot acest răstimp, Zadorsim SRL s-a ales pentru o vreme cu suspendarea licenței de exploatare, după care la scurt timp, printr-o minune a recuperat-o. Oamenii locului spun că firma nu prea mai exploatează prin județ, ci în Brașov, aspect confirmat și de documente oficiale.

Lăsat fără lemn de polițiștii din Mureș

În luna august anul acesta, în urma unei sesizări a activistului de mediu Daniel Bodnar, polițiștii din Mureș au interceptat un autocamion, cu numărul de înmatriculare – BN40TUD- cu un transport de aproape 53 mc de lemn, deși pe aviz era înscrisă cantitatea de 38,8 mc, transport care venea dinspre Brașov și trebuia să ajungă în Bistrița-Năsăud. Potrivit surselor noastre, aparținea Zadorsim SRL.

“La data de 23 august 2023, în jurul orei 01.20, în baza unul apel la 112, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Târgu Mureș au oprit, pe strada Libertății din municipiu, un ansamblu auto care transporta material lemnos, posibil cu nereguli în ceea ce vizează documentele de însoțire a transportului.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, care au dispus indisponibilizarea ansamblului auto în vederea efectuării măsurătorilor specifice la sediul Ocolului Silvic Reghin.

Totodată, în cauză au fost sesizați reprezentanții I.S.C.T.R. Brașov pentru efectuarea măsurătorilor referitoare la greutatea ansamblului auto.

În urma măsurătorilor a reieșit faptul că vehiculul oprit ar fi transportat o cantitate de 52,69 mc material lemnos, respectiv cu o diferență de 13,88 mc în plus față de cantitatea care ar fi fost înscrisă în avizul de însoțire.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase în volum de peste 10 mc, neînsoțite de documente specifice de transport, faptă prevăzută și pedepsită de Legea 46/2008 privind Codul silvic.

De asemenea, polițiștii au dispus indisponibilizarea în vederea confiscării a întregii cantități de material lemnos, respectiv 52,69 mc, precum și a ansamblului auto transportator”, a transmis IPJ Mureș.