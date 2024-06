Floare Gaftone a câștigat, zilele trecute, procesul în care a dat în judecată Primăria Bistrița prin primar și Comisia de evaluare a performanțelor secretarului municipiului, după ce în 2023 a primit doar calificativul „bine” și nu „foarte bine” pentru activitatea sa profesională.

Victoria a fost anunțată și de avocatul George Gaftone – fiul Floarei Gaftone – pe pagina sa de Facebook, în care atât primarul Ioan Turc, cât și doi membri ai Comisiei de evaluare – Cristian Munthiu și Tudor Filip, sunt făcuți cu ou și cu oțet. Nu vom insista în acest moment asupra detaliilor legate de această sentință, fiindcă așteptăm motivarea instanței. Ceea ce ne-a atras atenția însă, este un comentariu scris de o bistrițeancă la postarea avocatului Gaftone, care vine să completeze tabloul neregulilor din Primăria Bistrița, care au avut loc ani de-a rândul.

„George Gaftone, n-am nimic cu tine ca om , te respect, dar mama ta, ani și ani m-a pus pe drumuri, fără să -mi semneze…

Am achiziționat un teren la ieșirea din Unirea , pe dreapta, lângă DN 17. Aproape un ha!

In 2008. Am solicitat de zeci de ori certificat de urbanism pentru parcelare, dar n-am primit aviz favorabil. Ba că nu-i în intravilan, ba că s-a introdus o parte, dar nu se poate nici așa !… Am plătit multe variante ptr parcelare, dar toate mi-au fost respinse!

Venea mereu pe acolo proprietarul restaurantului „Flamingo”. Avea toată harta zonei de la Primărie, proprietarii. Ne oferea tuturor celor cu terenuri in zonă un preț în bătaie de joc, apoi pleca! Ani de zile am ținut-o tot așa, sperând … Am vândut o casă , am împrumutat și 25.000 Eu de la BCR, când l-am cumpărat, dar n-a interesat-o câtă dobândă dau, rată.

De fiecare dată, dânsa reprezenta zidul de care mă loveam.

Ultima oară mi l-a declarat sit arheologic sub motiv că s-a găsit o potcoavă din Epoca bronzului. Audiențele la dânsa nu m-au ajutat cu nimic. Vorbea frumos, imi spunea de fiecare dată că se poate, că trebuie să mi se semneze. Solicitam iarăși același lucru și la doamna sfârșeau speranțele.

Intre timp, domnul Zagrai ( parcă așa il cheamă, trebuie să verific numele din contract), a negociat un preț foarte mic cu vecinii de lângă mine. Locuiau în Spania, au pierdut o casă girând și aveau nevoie de bani, erau sătui de situația existentă. Când le-a achitat, a mai redus 10.000 Eu din sumă pe motiv că fiind sit arheologic, nu se poate vinde. A mai achiziționat astfel și alte terenuri , apoi a revenit să mă întrebe dacă-l vând. Prețul oferit era jignitor, dar când ți se spune că poți să te speli cu el pe cap, realizezi că nu poți construi deși ai plătit enorm ca să-l ai, faci un calcul al banilor dați la bancă , pierduți după casa vândută, te îmbolnăvești! Mi-a propus să facem un contract la domnul notar Drăguț, prietenul fiului ( jurist).

Nu oricum, să menționez că m-a împrumutat cu 60.000 Eu timp de două săptămâni, că nu i-am înapoiat și mi-a luat terenul! Umilitor, în condițiile în care lucrez și acum, am trei băieți medici care m-ar fi ajutat. M-a durut sufletul și de atunci mă doare mereu. A fost o umilință fără margini care s-a finalizat așa, acum patru ani, după 12 ani ! Am vrut s-o acționez în judecată, dar m-am răzgândit. Există un Dumnezeu care ne cunoaște cel mai bine și răsplătește fiecăruia după faptele lui.

Știu c-ai trecut de la PNL la PSD și vrei să lovești, dar nu-ți imaginezi câte suflete a chinuit mama ta!

Am rămas un simpatizant al administrației liberale sub conducerea domnului primar Ioan Turc, nimic mai mult, cu probleme mari la stomac datorită jocurilor murdare. Dumnezeu să-i ajute ! Numai bine!”, a scris bistrițeanca.

În discuție intervine și Floare Gaftone. Cum a decurs conversația între cele două doamne, vedeți mai jos: