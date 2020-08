Candidatul Alianței pentru Bistrița-Năsăud la funcția de primar al municipiului Bistrița, Cristian Niculae, a anunțat că managerul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, Gabriel Lazany, a fost cooptat în echipa sa, pe postul de consilier onorific pe probleme de sănătate publică și asistență socială. Managerul SJU Bistrița afirmă că a acceptat propunerea cu scopul de a contribui la îmbunătățirea serviciilor medicale acordate cetățenilor, dar a adăugat că rămâne apolitic.

”Criza sanitară din acest an ne-a arătat încă o dată cât de importante sunt investițiile în sistemul public de sănătate. În Bistrița avem un spital modern, la standardele anilor 2020, în care s-a investit în ultimii 8 ani de zile foarte mult și, de asemenea, avem și un managemnt performant. (…) Domnul Gabriel Lazany a demonstrat calitățile sala de manager în toată această perioadă dificilă pentru bistrițeni și pentru români. Este un om care a dovedit prin fapte că are experiență în tot ceea ce face și face multe lucruri bune pentru Bistrița și bistrițeni. Sunt bucuros și onorat că domnul Gabriel Lazany mi-a acceptat propunerea de colaborare din poziția de consilier onorific pe probleme de sănătate publică și asistență socială în tot ceea ce vreau să fac de acum încolo. Este important ca între administrația municipiului și Spitalul Județean de Urgență Bistrița să existe o colaborare strânsă, pentru a îmbunătăți serviciile publice medicale oferite bistrițenilor”, a declarat Cristian Niculae într-o conferință de presă.

La rândul său, Gabriel Lazany a afirmat că a acceptat propunerea cu scopul de a contribui la îmbunătățirea serviciilor medicale acordate cetățenilor, dar a adăugat că rămâne apolitic.

”Activez în Spitalul Județean de Urgență Bistrița de 20 de ani. (…) Din 2007 de când am preluat postul de director administrativ, am început o presiune asupra Primăriei Bistrița de a intra în anumite parteneriate cu Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Niciodată nu am reușit să înțeleg de ce Primăria nu se implică în activitatea SJU Bistrița. Într-adevăr, conform legii, suntem spital județean cu subordonare directă Consiliului Județean, dar Bistrița este un municipiu care nu are altă unitate sanitară cu paturi. SJU începlinește și funcția de spital municipal, cu atât mai mult cu cât aproximativ 30% din pacienții pe care îi tratăm, adică undeva la 10.000 de pacienți/an, sunt din municipiul Bistrița și localitățile arondate acestuia. M-am lovit de un refuz permanent. Anul acesta am avut prima deschidere din partea Primăriei Bistrița, prin alocarea a 200.000 de lei pe perioada stării de urgență. În acel moment cineva a spus că te mulțumești cu firimituri. Nu erau firimituri, era un precedent. (…) În momentul în care s-a creat acest precedent, consider că s-a deschis o cale de colaborare. Acesta a fost marele câștig pentru spital. Sunt alături de Cristian Niculae pentru că dintre toți candidații e singurul pe care îl cunosc și avem o relație amicală. În al doilea rând, e singurul dintre candidați care m-a contactat și m-a întrebat care sunt problemele în sistemul de sănătate, cu ce va putea să ajute în cazul în care va ajunge primar. (…) Atunci am încercat să identificăm problemele cu care ne confruntăm”, a afirmat Gabriel Lazany.

Lazany a subliniat faptul că rămâne apolitic. ”Am acceptat să fiu consilier onorific, nu m-am înrolat politic, am rămas apolitic”, a spus sursa citată.

În baza acestui parteneriat de colaborare, au fost identificate astfel câteva probleme și s-au propus cțâteva soluții pe termen scurt și mediu, urmând ca în viitor să se realizeze și o strategie pe termen lung.

”Ne-am sfătuit, am discutat îndelung și am construit un plan de acțiuni pentru viitor, un plan pe termen scurt și mediu și sunt convins că vom reuși împreună să facem multe lucruri pentru sistemul public de sănătate”, a adăugat Cristian Niculae.

Astfel, sursa citată a adăugat că pe termen scurt a pregătit două proiecte: amenajarea unui cabinet pentru preluarea cazurilor sociale care ajung la Spitalul Județean de Urgență Bistrița și achiziționarea unei ambulanțe sociale de transport persoane. ”Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Bistrița este permanent sub presiunea pacienților ce prezintă cazuri sociale. Pentru a degreva UPU, noi, Primăria, vom pune la dispoziție un cabinet medical care va fi de tip medicină de familie, cu toate dotările aferente conform legii”, a adăugat Cristian Niculae, care a adăugat că acest cabinet va fi amenajat în curtea centrului de pe strada I. L. Caragiale. În ceea ce privește ambulanța socială, Nicuale a spus că ”acest proiect este necesar pentru ca Serviciul Județean de Ambulanță Bistrița-Năsăud să nu mai fie solicitat de pacienții care reprezintă cazuri sociale. Ambulanța trebuie să se ocupe doar de urgențe”. Ambulanța va fi achiziționată de Primăria Bistrița, prin Direcția de Asistență Socială.

Un alt proiect, de această dată pe termen mediu, este amenajarea unui centru comunitar de asistență socială pentru persoane cu tulburări fizice și comportamentale. ”Mă refer aici la alcoolici, aurolaci, persoane fără adăpost sau agresori”, a completat Cristian Niculae, care mizează pe obținerea unor fonduri europene pentru realizarea acestui proiect.

În plus, în perioada imediat următoare, Primăria Bistrița în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Bistrița, va începe testarea COVID19 a cadrelor didactice și a personalului auxiliar din unitățile de învățământ din Bistrița. În acest sens, din bugetul local al municipiului Bistrița a fost alocată suma de 300.000 de lei pentru a asigura finanțarea în vederea realizării acestor teste.