Bărbatul care în primăvara anului trecut a încercat să își omoare iubita și a dat foc locuinței acesteia, dar și celei a părinților ei, a fost condamnat în urmă cu câteva zile la ani grei de pușcărie, după ce procurorii l-au acuzat și trimis în judecată pentru tentativă la omor calificat, violare de domiciliu și distrugere.

Anul trecut, în județ au avut destul de multe cazuri de violență în familie, indiferent că vorbim de cupluri căsătorite sau care pur și simplu conviețuiesc împreună, deși la această din urmă categorie nu se poate vorbi chiar de familie în adevăratul sens al cuvântului, sau, în mai puține cazuri, asupra altor membri din familie. Ideea de bază rămâne însă violența exercitată asupra partenerului. Și în marea majoritate a cazurilor, violența este exercitată de bărbați asupra femeilor. Dacă cu ceva ani în urmă, nu foarte mulți, femeile nu îndrăzneau să apeleze în cazuri de forță majoră la polițiști, acum îndrăznesc tot mai mult, în condițiile în care legea le protejează mult mai bine prin ordinele de protecție emise, la început provizorii, iar mai apoi “consfințite” de către instanțe. Este foarte adevărat că s-au petrecut destule tragedii până ca legea să permită acțiuni rapide de la sesizare.

Aproape 150 de ordine de protecție

Astfel, de la sfârșitul anului 2018, conform prevederilor Legii 174/2018, poliţiştii care intervin la cazuri de violență domestică pot emite, după analizarea situației pe baza unui formular de evaluare a riscului, un ordin de protecţie provizoriu, valabil 5 zile, astfel încât victima nu va mai fi nevoită să aştepte unul încuviinţat de judecător.

Potrivit ultimului bilanț al IPJ Bistrița-Năsăud, în cursul anului 2019, polițiștii care au fost solicitați să intervină la cazuri de violență domestică au emis un număr total de 147 ordine de protecție provizorii, dintre care 73 în mediul urban și 74 în mediul rural. Din cele 147 ordine de protecție provizorii emise, un număr de 13 nu au fost confirmate de către procuror, restul ajungând în instanțe unde au fost emise ordine provizorii pentru anumite perioade de timp.

Decis să ucidă

Un caz de violență pe care putem să îl includem oarecum în categoria celor petrecute în familie, este cel care a avut loc în primăvara anului trecut în localitatea Mureșenii Bârgăului, unde un bărbat din Bistrița Bârgăului, Cornel Toma Frumos, în vârstă de 48 de ani, supărat foc pe iubita sa care voia să pună capăt relației, a încercat să o ucidă. Cum? Incendiindu-i locuința. Asta s-a întâmplat în noaptea de 31 martie spre 1 aprilie 2019, nu înainte ca Frumos să bea zdravăn.

Mai întâi a incendiat casa părinţilor iubitei sale, rănind-o astfel pe aceasta şi pe tatăl ei. Apoi a mers la casa femeii, în care nu se afla nimeni, și a incendiat-o și pe aceasta.

Femeia, și ea în vârstă de 48 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului și a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost intubată.

În două luni a fost trimis în judecată

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz, iar Cornel Toma Frumos a fost reținut atunci pentru 24 de ore și ulterior a fost arestat preventiv pentru comiterea infracţiunilor de tentativă la omor calificat şi distrugere, cercetările fiind preluate, bineînțeles, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud.

Intrat după gratii, acesta nu a mai fost eliberat din arest preventiv, iar de acolo a ajuns direct în pușcărie unde va petrece mulți ani.

Pe 20 iunie 2019, Cornel Toma Frumos a fost trimis în judecată. Dosarul a trecut inițial prin filtrul camerei preliminare, unde rechizitoriul și probatoriul procurorilor au fost verificate de legalitate de către instanță. OK-ul a fost dat circa o lună mai târziu, în iulie, însă judecata pe fond a început practic abia în luna octombrie.

Sentință dură

După cinci termene, instanța a pronunțat sentința: 12 de ani închisoare!În plus, Frumos are de plătit femeii daune materiale și morale în valoare de circa 120.000 euro, iar tatălui acesteia 70.000 lei daune materiale și morale. De asemenea, Spitalului Județean de Urgență Bistrița, unde a fost îngrijită femeia, Frumos are de plătit ați peste 40.000 lei.

“Condamnă pe inculpatul F. C. T., fără antecedente penale, aflat în PNT Gherla, la pedeapsa principală de 9 de ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a,b,d C.pen pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat prev. de art. 32 alin.1 C.p. rap. la art. 188 alin.1,2 C.p., art. 189 alin.1 lit.f, h, alin.2 C.p.

Condamnă pe inculpatul F. C. T. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de distrugere prev. de art. 253 alin.4 C.p.

Condamnă pe inculpatul F. C. T. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de distrugere prev. de art. 253 alin.1 C.p.

Condamnă pe inculpatul F. C. T. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de violare de domiciliu prev. de art. 224 alin.2 C.p. Condamnă pe inculpatul F. C. T. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de violare de domiciliu prev. de art. 224 alin.2 C.p.

Constată că faptele deduse judecăţii au fost comise în concurs real prev. de art. 38 alin.1 C.p. şi în temeiul art. 39 alin.1 lit.b C.p. contopeşte pedepsele principale aplicate prin prezenta, în pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 3 ani închisoare ), rezultând pedeapsa principală finală de 12 de ani închisoare, alături de care, în temeiul art. 45 alin.1 C.p. aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a,b,d C.pen. şi anume, de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei, graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a,b,d C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 399 alin.1 C.p.p. menţine starea de arest a inculpatului. În temeiul art. 72 C.pen. deduce din durata pedepsei aplicate perioada reţinerii şi arestului preventiv, începând cu data de 01.04.2019 la zi.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În conformitate cu dispoziţiile art. 404 alin.6 C.p.p. persoana vătămată V. M. domiciliată în (…) va fi înştiinţată cu privire la eliberarea în orice mod sau evadarea condamnatului F. C. T..

În temeiul art. 397 alin.3 rap. la art. 404 alin.4 lit.f C.p.p. dispune restituirea către inculpatul F. C. T. a telefonului mobil Max Com, a cuţitului, perechii de chei şi tabacherei, medalionului şi legitimaţiei RAAL ridicate de la acesta şi depuse în plic la Camera corpuri delicte a Tribunalului BN.

În temeiul art. 397 alin.3 rap. la art. 404 alin.4 lit.f C.p.p. dispune restituirea către numitul V. N. a obiectelor de îmbrăcăminte (o bluză şi o pereche de pantaloni) ridicate de la acesta şi depuse în colet nr.1 la Camera corpuri delicte a Tribunalului B-N.

Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul de Urgenţă Bistriţa şi obligă pe inculpatul F. C. T. la plata sumei de 43.304,25 lei.

Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă V. N. şi obligă pe inculpatul F. C. T. la plata sumei de 30.000 lei cu titlu de daune morale ( pentru infracţiunea de tentativă la omor calificat), 40.000 lei daune materiale (pentru infracţiunea de distrugere), respingând celelalte pretenţii ca neîntemeiate.

Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă V. M., şi obligă pe inculpatul F. C. T. la plata sumei de 66.000 Euro cu titlu de daune materiale (pentru infracţiunea de distrugere), 50.000 Euro cu titlu de daune morale (pentru infracţiunea de tentativă la omor calificat) respingând celelalte pretenţii ca neîntemeiate.

În baza art. 276 alin.1 C.p.p. obligă inculpatul F. C. T. la plata sumei de 2.000 lei cheltuieli de judecată în favoarea părţii civile V. N.. În baza art.274 al. 1 C.pr.pen. obligă pe inculpatul F. C. T. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 1.000 lei.

Stabileşte în favoarea Baroului Bistriţa Năsăud suma de 1.495 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu av. C. C. S. la urmărire penală şi judecată, ce se va suporta din fondurile M.J” este sentința pronunțatî de Tribunalul Bistrița-Năsăud, pe data de 29 ianuarie.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată în apel în 10 zile de la comunicare, la Curtea de Apel Cluj.