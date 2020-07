Vrei sa incerci noi specialitati gastronomice? Iti recomandam sa incerci renumitele rapane capturate din Marea Neagra, si preparate conform retetelor din Dobrogea. Le gasesti chiar si in comert, nu doar in locul unde au fost preparate, si te vor convinge de savoarea si gustul lor intens. In plus, trebuie sa stii ca aceste fructe de mare au un beneficiu extraordinar asupra sanatatii.

Sarace in calorii si in lipide, au multe proteine si sunt ingredientul secret al oricarei diete. Daca vrei sa iti impresionezi oaspetii, din meniu nu ar trebui sa lipseasca aceste preparate absolut delicioase. Un platou pescaresc va scoate din anonimat orice cina.

Aportul de vitamine, proteine si minerale de care avea nevoie organismul tau

Extrem de bogate in substante nutritive, fructele de mare confera un boost de energie si vitalitate celor ce le consuma. Sunt foarte sanatoase, avand efecte pozitive asupra organismului. Daca nu esti adeptul fructelor de mare „exotice”, cum ar fi calamarii, crevetii, caracatita sau stridiile, atunci poate vei fi atras de ideea de a consuma rapane. Pe langa faptul ca au un gust nemaipomenit atunci cand sunt marinate, vin la pachet si cu foarte multe vitamine, proteine si minerale. Rapanele nu sunt bogate in colesterol sau grasimi, dar contin vitaminele B6, B12, fier, zinc, potasiu si fosfor. Din acest motiv, iata ce beneficii au:

stimuleaza sistemul imunitar

Un aspect esential in aceasta perioada, de care trebuie sa tii cont, este stimularea sistemului imunitar. Consumul de fructe de mare este indicat si recomandat de specialistii in nutritie si medicina. Organismul tau va deveni mai puternic, daca il vei hrani in mod corespunzator. Pune pe lista ta de cumparaturi rapane.

imbunatatesc functiile cardiace

Fructele de mare nu au doar un rol combativ, ci si profilactic. Persoanelor care sufera de hipertensiune arteriala li se recomanda consumul de scoici si melci, dar nu numai. Datorita valorii nutritive, acest tip de preparat este recomandat tuturor persoanelor care isi doresc o viata sanatoasa. Merita sa incerci rapana!

imbunatatesc functiile cognitive

Are un rol esential, in ceea ce priveste functiile cognitive, consumul fructelor de mare. Pe langa faptul ca imbunatatesc memoria, sustin sanatatea creierului si stimuleaza vitalitatea. Aceste preparate au beneficii pe masura gustului intens pe care il confera, si sunt absolut indispensabile intr-un meniu nutritional.

reduc simptopmele depresiei

Persoanelor depresive li se recomanda consumul frecvent de fructe de mare. Studiile arata ca, in timp, simptomele anxietatii si ale depresiei dispar treptat, si sunt inlocuite de o stare de spirit buna, datorata aportului de minerale si de vitamine adus organismului. Iata, asadar, un alt beneficiu de care sa tii cont!

sunt excelente in diete

Daca trebuie sa urmezi un regim slab caloric, atunci aceste preparate n-ar trebui sa lipseasca din meniul tau. Nu doar rapanele, ci si alte fructe de mare, contin putine calorii si grasimi, dar au multe proteine care iti vor ridica nivelul de energie. Sunt satioase, delicioase, nu necesita preparare sau pregatiri suplimentare.

