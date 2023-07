Statul român va plăti 500 de milioane de euro pe un gazoduct denumit Tuzla-Podișor care va asigura exploatarea gazelor de la Marea Neagră din situl Neptun Deep, unde a fost descoperit cel mai bogat zăcământ de pe teritoriul țării.

Potrivit documentației proiectului, se estimează că, la capacitate maximă, perimetrul Neptun Deep va produce în medie 19 milioane metri cubi de gaze pe zi, adică aproape 7 miliarde metri cubi pe an, în condițiile în care, anul trecut, România a produs în total cam 9 miliarde metri cubi. Producția ar putea demara în ultima parte a anului 2026 sau în prima parte a lui 2027.

Cu o valoare estimată in prezent la aproximativ 478 milioane euro (cu TVA), proiectul consta in construirea unei conducte de transport gaze naturale Tuzla- Podisor, in lungime de 308,3 km, care va face legatura dintre resursele de gaze naturale disponibile la tarmul Marii Negre și coridorul BRUA, astfel asigurandu-se posibilitatea transportului gazelor naturale prin interconectările existente. Aceasta conducta se va interconecta cu actuala conducta internationala de transport gaze naturale T1. Conducta este telescopica, formată din doua tronsoane: tronsonul I, Tarmul Marii Negre-Amzacea, in lungime de 32,4 km, cu o capacitate tehnica de 12 mld. mc/an si tronsonul II, Amzacea-Podisor, in lungime de 275,9 km, cu o capacitate tehnica de 9 mld. mc/an.

Conducta va face legătura între resursele de gaze naturale disponibile la țărmul Mării Negre și coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria, astfel asigurându-se posibilitatea transportului gazelor naturale spre Bulgaria și Ungaria prin interconectările existente Giurgiu– Ruse (cu Bulgaria) și Nădlac–Szeged (cu Ungaria). Punerea în funcțiune este preconizată pentru 2025, cu un an înainte de demararea producției de gaze din Neptun Deep.

De construirea conductei se va ocupa o asociere de firme condusă de compania turcească Kalyon Group, care ar avea legături cu Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Printre subcontractanții companiei Kalyon Group,figurează SC Electrogrup, firma deținută de clujenii Simion și Teofil Mureșan, alături de Marian Pantazescu. Cel din urmă ocupă acum funcția de președinte al consiliului de administrație al Electrogrup și a fost membru în consiliul de administraţie a companiei Poşta Română şi fost director tehnic adjunct al Vodafone România (2004-2008).

Din asociere face parte și Rasirom, una dintre companiile de stat care aparțin de SRI. Rasirom este o regie autonomă care are ca activitate principală producția de sisteme de supraveghere pentru instituțiile de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale.

Participarea Rasirom la această licitație vine în următorul context: proiectul Tuzla Oprișor este gestionat de compania de stat Transgaz, care se ocupă de transportul gazelor pe teritoriul României. Fostul director al Rasirom, Aurelian Țolescu și fosta lui soție lui, Gianina au lucrat până de curând la Transgaz. Țolescu a fost și șeful Institutului pentru Tehnologii Avansate, o altă ”falangă” a SRI.

Clubul ”băieților deștepți” din energie

Frații Teofil și Simion Mureșan sunt implicați, cu preponderență, în afacerile cu energie electrică. Ei au cumpărat de la omul de afaceri Rareș Criste firma Ten Transilvania Energy, acum radiată de la Registrul Comerțului.

Cei doi au reuşit performanţa ca, prin Ten Transilvania Energy să fi cumpărat energie electrică de la SC Beny Alex (societate din Satu Mare, cunoscută prin faptul că aparţine lui Vasile Ţânţaş şi Ioan Oltean şi că a beneficiat de posibilitatea de a cumpăra energie electrică la un preţ mult prea mic de la statul român), SC Green Energy (firmă din Piatra Neamţ, controlată de Gheorghe “Pinalti” Ştefan) şi Gevco SRL (controlată acum de Marinescu Gabriel). Energia cumpărată a fost revândută la preţuri mult mai mari.

De asemenea, prin intermediul Nova Power Gas SRL frații Mureșan au câștigat de la compania de apă Aquatim din Oradea Aquatim un contract de 8 milioane de lei, fără TVA, în situația în care valoarea estimată era de 24.000.000 de lei, fără TVA.

Inițial, societatea a fost controlată de Alin Ardelean, fiul fostului șef DGIPI Virgil Ardelean, și de Rareș Criste și a schimbat două denumiri. Până în 2007 firma a fost cunoscută sub numele de AMGAZ FURNIZARE SRL și, ulterior, până în 2010 a funcționat sub denumirea de TEN GAZ SRL

O altă afacere a patronilor de la Electrogrup este Direct One. Frații Teofil și Simion Mureșan au cumpărat aproximativ 1.000 de km de rețea de fibră optică din bucurești prin intermediul căruia se realizează transferul de date. Până acum, compania Direct One, deținută de frații Mureșan, administra o rețea de aproximativ 5.000 de km de fibră optică. Prețul tranzacției a fost de aproximativ 30 de milioane de euro iar contractul a fost intermediat de KPMG, din partea fraților Mureșan și de firma de avocatură Leaua și Asociații, din partea grupului Uti, care a vândut. SC Direct One SA este o companie deținută de MURESAN TEOFIL OVIDIU, MURESAN SIMION ADRIAN, PANTAZESCU MARIAN și DOBRESCU MIHAI.

Nucleara fraților Mureșan

Cea mai importantă afacere a celor doi clujeni este tot în domeniul energiei. Compania americană NuScale, compania de stat Nuclear Electrica și firma Nova&Power a fraților Mureșan au semnat un protocol pentru construirea unei centrale cu un tip experimental de minireactor.

În 2019 compania americană NuScale a semnat cu Nuclear Electrica un memorandum pentru construirea de reactoare nucleare de mici dimensiuni prin care se poate obține energie.

În 2021 NuScale a semnat cu Nuclear Electrica un proiect de construire a mai multor reactoare nucleare de mici dimensiuni pentru producția de energie. Pentru construirea acestui proiect a fost ales amplasamentul pe care se afla Centrala de la Doicești, care aparține companiei Nova Power&Gas.

În anul 2014, Termoelectrica și-a scos la vânzare o centrală termoelectrică pentru că nu mai era rentabilă. Anterior, oprise producția de energie electrică din aceleași considerente de rentabilitate. Este vorba despre centrala de la Doicești, județul Dâmbovița. Activele au fost cumpărate de compania European Energy Communications SRL la preţul de 60,89 milioane lei (13,8 milioane euro). Compania European Energy Communications SRL era deţinută de European Communications SRO, înregistrată în Cehia şi controlată de Kateryna Lysenko, cetăţean ucrainean domiciliat în Kiev.

Însă,după licitaţie, European Energy Communications nu a plătit niciun ban, a intrat în faliment, astfel că procedura a fost reluată la un preţ mult mai mic. Firma Geco Garden Pub, o companie cu activităţi în domeniul imobiliar, deţinută de Radu Marius Gheorghe, a cumpărat activele. Potrivit informaţiilor din presă, Radu Marius Gheorghe ar fi fratele lui Gabriel Gheorghe, un fost partener de afaceri al primarului Adriean Videanu, fost ministru al economiei, dar şi partener de afaceri cu fostul primar al Clujului condamnat pentru corupție, Sorin Apostu.

Iar Apostu este unul dintre prietenii fraților Mureșan. Nu este un secret pentru nimeni că Simion Mureșan și fostul primar își petreceau vacanțele împreună până la arestarea fostului edil clujean.

Astfel că, de la Geco Garden Pub, Termocentrala Doiceşti, a trecut la actualul proprietar, grupul E-INFRA, fostul Electrogrup, unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente şi servicii pentru domeniul energetic.

Transferul de date din București pe mâna clujenilor

