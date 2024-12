Asocierea SSAB-AG (lider) – FRASINUL – TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT a depus singura ofertă de participare la licitația organizată de Compania Națională de Investiții (CNI) pentru atribuirea lucrărilor de construcție a Sălii Polivalente “Regina Maria” din Iași, scrie BistrițaBusiness.

Contractul are o valoare estimată de 393,6 milioane de lei (circa 78,7 milioane de euro), si o durata de executie de 24 de luni, la care se adauga o perioada de garantie de 60 de luni.

Noul complex sportiv, care va avea o formă inspirată din coroana Reginei Maria, va fi construit în zona Moara de Vânt, pe un teren al municipalității de aproape 8 hectare, aflat în vecinatatea viitorului Spital Regional de Urgență (SRU) Iași. Conform documentatiei avizate, sala va fi folosită în permanență ca bază de antrenament pentru sportivi (handbal, baschet, volei etc.) și va avea o capacitate maxima de 9.623 de persoane. Clădirea (D+P+2E+E3 – parțial) va avea multiple facilități de servire pentru public, spații comerciale, garderobe, grupuri sanitare, puncte de prim ajutor, terase exterioare etc. Lânga clădirea principală va fi construita și o sală de antrenament mai mică, dar și terenuri sportive în aer liber, parcări, alei pietonale, spații verzi etc.

