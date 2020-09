Prima zi de școală a început cu proteste în localitatea Suplai, comuna Zagra, zeci de părinți fiind nemulțumiți de faptul că elevii claselor V-VIII sunt nevoiți să meargă la școală în unități de învățământ din alte localități învecinate.

Astfel, luni dimineața, zeci părinți s-au adunat în fața unității de învățământ și și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că elevii sunt nevoiți să facă naveta pentru a avea acces la educație. Protestul părinților este în plină desfășurare, polițiștii asigurând măsurile în zonă.

Aproape 30 de copii de gimnaziu sunt nevoiți acum să facă naveta la Poienile Zagrei și respectiv Zagra. Alți circa 50 sunt elevi ai claselor primare. Dacă elevii claselor I-IV vor rămâne în școala din sat, cel din clasele V-VIII vor fi mutați.

Oamenii sunt deciși să nu își mai lase copiii la școală până nu li se va rezolva situația, astfel încât clasele gimnaziale din sat să nu fie desființate.

„Noi avem aici în total 81 de copii”, spun părinții.

Atât directorul școlii, Voiorel Feldrihan, cât și administrația locală din Zgra pasează responsabilitatea în curtea Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, deși faptul că vor fi desființate clasele de gimnaziu din satul Suplai din cauza numărului mic de copii, era cunoscut încă din luna februarie.

„Am obținut 5 clase pe comună, fără simultane, din partea Inspectoratului și atunci am zis că acolo unde sunt efectivele cele mai mici să le comasăm. Cel mai aproape erau de Poienile Zagrei, unde sunt efective mai mari. Am asigurat transport și să vină copiii acolo. Părinții nu-s de acord cu treaba asta. Și în această dimineață microbuzul a fost acolo să îi aducă, dar nu au vrut. Nu pot să mai dau clase acolo, pentru că ne-ar mai trebui cel puțin 3 profesori și eu nu am de unde să-i plătesc. Eu pot să funcționez doar cu numărul de clase aprobate de inspectorat„, a spus directorul școlii din Zagra, Viorel Feldrihan.

Primarul comunei Zagra, Dumitru Bușcoiu, spune că microbuzul pus la dispoziție de administrația locală trebuie să facă câte 3 drumuri dimineața și tot atâtea după-amiaza, la finalul cursurilor.

„Cei ce fac normările, toți stau sus și nu știu ce e în comună. Eu altceva nu pot să fac. Le-am promis că închiriez un autobuz, pentru că nu mi-au asigurat nici autobuz, și voi face tot posibilul ca elevii să vină în bune condiții aici. Știu că toată lumea spune că e de vină primăria, dar noi tot ce ne-a stat în putință am făcut, lemne au, toate condițiile le sunt asigurate” a declarat Dumitru Bușcoiu.

Potrivit acestuia, pentru închirierea unui mijloc de transport pentru elevi, administrația locală va trebui să plătească lunar circa 5.000 lei în fiecare lună, sumă care este mai mare decât plata unui cadru didactic. Dacă ar fi legal, dar nu este, administrația locală ar fi de acord să asigure sumele necesare în acest sens.







Șeful Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Bistrița-Năsăud, inspectorul general școlar Mihai Mureșan, spune că situația a fost tranșată încă din luna februarie (n.r.- când la conducerea instituției se aflas Camelia Tabără), iar pe de altă parte legea nu permite menținerea claselor de gimnaziu din cauza numărului mic de copii. Acesta spune că a avut două întâlniri cu părinții elevilor din Suplai, însă deocamdată oamenii nu s-au lăsat convinși. Cu toate acestea, Mihai Mureșan susține că va merge în comuna Zagra pentru noi runde de discuții cu oamenii.