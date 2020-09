Au început lucrările de construcție a celei de-a șasea casă de tip familial din județul Bistrița-Năsăud, situată în localitatea Unirea, au anunțat reprezentanții Fundației Hope and Homes for Children.

Potrivit reprezentanților Fundației Hope and Homes for Children, construcția imobilului ar trebui să fie finalizată până la sfârșitul anului viitor. După încheierea lucrărilor, 12 copii și tineri cu dizabilități severe vor locui în noua casă și, mai multe decât atât, vor putea rămâne în casa de tip familial pe viață, fără să fie necesară mutarea lor, după împlinirea vârstei de 18 ani.

Odată cu acest demers, începe și procesul de închidere a ultimului centru de plasament pentru copiii cu nevoi speciale din județ – Centrul de Plasament pentru Copiii cu Dizabilități Bistrița. ”37 de copii și tineri cu dizabilități severe locuiesc în prezent acolo, iar 12 dintre ei se vor muta în noua casă din localitatea Unirea după terminarea lucrărilor, la finalul lui 2021”, spun reprezentanții Fundației Hope and Homes for Children.

Hope and Homes for Children lucrează din 2018 la închiderea Centrului de Plasament „Bistrița”, în care trăiesc 37 de copii și tineri cu dizabilități severe, cu vârste cuprinse între 1 an și 28 ani. Pentru închiderea acestui centru va fi necesară construcția a trei case de tip familial, aceasta fiind prima dintre ele. Având în vedere dizabilitățile severe ale copiilor și tinerilor care se vor muta în această casă după finalizarea lucrărilor de construcție, aceștia vor rămâne pe viață în casa de tip familial, fără să mai fie necesară mutarea lor într-un alt centru la împlinirea vârstei de 18 ani. Reintegrarea în familiile naturale și extinse sau plasarea în asistență maternală nu reprezintă soluții viabile.

De asemenea, în procesul de închidere a centrului de plasament, Hope and Homes for Children se ocupă și de formarea profesională a personalului DGASPC Bistrița-Năsăud (asistenți sociali, educatori, asistenți maternali, echipa de management etc.) care se va muta în casele de tip familial pentru a asigura un mediu cât mai propice pentru copii și tineri.

”Grija pentru copii este grija pe care o acordăm viitorului. După ce am finalizat 5 case de tip familial care oferă copiilor căldură și protecție, tot împreună cu Hope and Homes for Children, azi mai punem o fundație pentru încă o astfel de casă. Valoarea a ceea ce facem trece dincolo de sume și atinge sufletele acestor copii, dezvoltarea și viitorul lor. Sunt bucuros că împreună cu Hope and Homes for Children punem cărămizi puternice pentru copiii vulnerabili, iar parteneriatul nostru nu se va opri aici. Avem responsabilitatea să continuăm acest proces”, a precizat Emil Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.







Rombat, companie membră a grupului Metair Investment Limited din Africa de Sud și singurul producător de baterii auto din România, susține construcția celei de-a șasea case de tip familial din Bistrița-Năsăud cu o sponsorizare în valoare de 50.000 de euro.

”Rombat apreciază mult activitatea Hope and Homes for Children, dedicată copiilor defavorizați, copiilor fără o familie, fără o casă și fără perspective prea multe pentru viitor. Ne bucurăm că există cineva care se gândește la ei, cineva care le dorește o viață mai bună și le facilitează integrarea în societate. În numele angajaților Rombat, ne-am gândit să dăm și noi o mână de ajutor la construirea celei de-a șasea case din județul Bistrița-Năsăud destinată acestor copii. Pentru noi este un proiect de suflet și dorim astfel să ne aducem contribuția la bucuria care cu siguranță le va fi oferită de un trai mai bun”, a adăugat Ioan Repede, directorul general al Rombat.











Terenul pe care se ridică noua casă de tip familial este pus la dispoziție de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu DGASPC Bistrița-Năsăud, ca parte a procesului de dezinstituționalizare deja început în județ.