O fostă șefă a Agenției BCR Beclean a fost trimisă în judecată în vara acestui an de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud pentru comiterea mai multor infracțiuni cu zeci sau chiar sute de acte materiale. Concret, femeia este acuzată de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos (în formă continuată), acces ilegal la un sistem informatic și delapidare, după ce și-a “băgat” mâna în conturile de economii ale unor clienţi ai băncii, 9 la număr. Ar fi acționat timp de cel puțin 2 ani fără să fie „mirosită” de cei de la centru care au mai efectuat controale. Asta până la un moment dat, când a fost prinsă pe picior greșit.

Oana Andreea Pintea a fost angajată la BCR SA începând anul 2010, deținând succesiv funcțiile de consilier zona rapidă, consilier client retail și responsabil unitate retail, ultima funcție fiind dobândită în luna mai 2016 pe când era angajată la Agenția BCR Beclean, dar pe care a pierdut-o după aproximativ jumătate de an, în urma unei verificări interne efectuate de Direcţia Prevenire Fraudă din cadrul BCR, când s-a descoperit că doar într-o săptămână a efectuat operațiuni neautorizate în conturile unor clienți ai băncii – a închis depozite la termen, a trasnferat sume în conturi curente, activând astfel fără drept carduri pe care mai apoi le-a utilizat pentru a retrage diferite sume de bani.

Toate operațiunile, așa cum reiese din rechizitoriu, femeia le-a efectuat de-a lungul timpului prin rotație pentru a acoperi găurile date anterior conturilor.

“În cadrul unei verificări interne efectuate de Direcţia Prevenire Frauda (DAF) a Băncii Comerciale Române SA, s-a constatat ca în perioada 2013 –2016, inculpata Pintea Oana Andreea a sustras sume de bani in repetate rânduri din ASV-ul unităţii și a efectuat mai multe operaţiuni neautorizate in conturile unor clienţi ai unităţii, respectiv în data de 14.12.2016, Pintea Oana Andreea, a iniţiat închiderea a doua depozite la termen deţinute de clienţii AA și BB, iar cu suma aferenta lichidării celor doua depozite salariata BCR a efectuat 5 transferuri, fiecare in valoare de 15.000 lei, către conturile clienţilor CC, DD, EE, FF, GG, falsificând semnătura clienţilor plătitori pe ordinele de plata aferente operaţiunilor de transfer, inculpata activând si utilizând in mod neautorizat cardurile aferente conturilor deţinute de cei 7 clienţi BCR, inculpata retrăgând în perioada 14-20 decembrie 2016, utilizând aceste carduri, suma totala de 121.500 lei.

Anterior datei de 14 decembrie 2016, inculpata Pintea Oana Andreea a mai efectuat și alte operațiuni neautorizate constatate în cadrul investigației interne DAF, motiv pentru care Banca Comercială Română SA a sesizat organele de cercetare penală”, arată procurorii în rechizitoriu.

Astfel, din cercetările efectuate de anchetatori a rezultat că în perioada septembrie 2014 – decembrie 2016, Oana Andreea Pintea a emis mai multe înscrisuri false (cereri de lichidare cont, ordine de plată etc.) a emis şi folosit ilegal mai multe carduri bancare, fără acordul titularilor, a transferat ilegal şi a ridicat de la bancomate ATM şi şi-a însuşit sume de bani din conturile a patru dintre persoanele vătămate.

“Pentru a intra în posesia sumelor de bani inculpata fie a ridicat direct sumele de bani din conturile persoanelor vătămate, prin folosirea nelegală a cardurilor bancare ale acestora, fie mai întâi a transferat aceste sume din conturile persoanelor vătămate menţionate anterior în conturile persoanelor vătămate (…), (…), (…), (…), (…) şi (…) şi apoi a ridicat aceste sume de bani accesând cardurile bancare emise pe numele titularilor fără acordul acestora.

De asemenea, în perioada 2014 – decembrie 2016 inculpata Pintea Oana Andreea şi-a însuşit, în mod repetat, din aparatul de schimb valutar al BCR SA, Agenţia Beclean, mai multe sume de bani în cuantum total de 165.290 lei şi a modificat programul informatic de gestiune a acestui aparat (ASV) pentru a împiedica descoperirea fraudei”, au precizat procurorii.

Cum făcea rost de bani extra

În document, anchetatorii descriu cum a operat angajata BCR în conturilor clienților ca să obțină ilegal bani.

“În data de 09.09.2014, inculpata Pintea Oana Andreea, fără a avea acordul titularului contului (…), a efectuat următoarele operațiuni neautorizate în conturile deținute de persoana vătămată:

– închidere cont de depozit la termen înaintea scadenței și virarea sumei de 11.431 euro în contul curent, operațiune realizată în baza înscrisului solicitare pentru efectuare de operațiuni bancare la ghișeu nr.(…).09.2014, emis în fals și care nu poartă semnătura titularului contului, ci o semnătură contrafăcută efectuată de inculpată.

– efectuarea unei operațiuni de schimb valutar pentru suma de 10.000 euro, fără a se emite înscrisul «buletin de schimb valutar».

– emiterea și atașarea la contul persoanei vătămate a unui card bancar, ridicarea acestui card și folosirea neautorizată în data de 09.09.2014, prin introducerea codului PIN al acestuia şi efectuarea unui număr de 6 retrageri frauduloase de la ATM din contul persoanei vătămate, în valoare totală de 15.000 lei (4 operațiuni de 3.000 lei fiecare și 2 operațiuni de 1.500 lei fiecare).

– ulterior datei de 09.09.2014, inculpata Pintea Oana Andreea a efectuat următoarele operațiuni de retrageri frauduloase de sume de bani de la ATM-uri, din contul persoanei vătămate (…), fără acordul acesteia și prin folosirea/tastarea codului PIN: la data de 10.09.2014 – 5 retrageri a 3.000 lei fiecare (în total 15.000 lei); la data de 12.09.2014 – 5 retrageri în valoare totală de 10.000 lei (2 retrageri a 3.000 lei fiecare, 2 retrageri a 1.500 lei fiecare și o retragere de 1.000 lei); la data de 23.09.2014 – o retragere frauduloasă în valoare de 300 lei; la data de 25.09.2014 – 2 retrageri frauduloase în valoare totală de 2.500 lei (o retragere de 1.000 lei și o retragere de 1.500 lei); la data de 30.09.2014 o retragere de 690 lei; la data de 31.10.2014 o retragere de 300 lei.

Toate sumele de bani retrase neautorizat, în valoare de 43.790 lei, din contul persoanei vătămată (…), au fost însușite de inculpata Pintea Oana Andreea”, au reținut procurorii în rechizitoriu.

Anchetatorii spun că, pentru acoperirea prejudiciului cauzat acestei persoanei vătămate, inclusiv taxele și comisioanele bancare, Oana Andreea Pintea a transferat neautorizat din contul unei alte persoanei vătămate în cauză, la data de 10.11.2014, suma de 45.000 lei.

Fosta șefă a BCR Beclean a acționat similar și alte 8 cazuri.

Per total, spun anchetatorii, fosta șefă a BCR Beclean a cauzat un prejudiciu total de 375.580 lei, prin efectuarea de operațiuni neautorizate în conturile deținute de persoanele vătămate, precum închideri de depozit la termen, emiteri de carduri, transferuri neautorizate, retrageri de numerar (în total 80 de acte materiale), precum și a utilizat în mod fraudulos cardurile emise fără acordul persoanelor vătămate, accesând sistemul informatic bancar (65 de acte materiale). Din acest total, a rămas nerecuperată suma de 113.950 de lei, pentru care BCR s-a constituit parte civilă.

A umblat și la aparatul de schimb valutar

Anchetatorii spun că fosta șefă a BCR Beclean și-a însușit peste 160.000 lei și din gestiunea aparatului de schimb valutar amplasat în incinta agenției bancar, prin modificarea datelor informatice.

“În perioada 2014-decembrie 2016, inculpata Pintea Oana Andreea, în calitate de angajat al BCR SA, Agenția Beclean, în exercitarea atribuţiilor de serviciu de administrare a aparatului de schimb valutar ASV amplasat în incinta Agenției BCR Beclean, şi-a însușit în mod repetat sume de bani din gestiunea acestui aparat, în total o sumă în cuantum de 166.500 de lei și a procedat la modificarea datelor informatice din programul (…) prin care se gestiona funcționarea aparatului de schimb valutar, pentru evitarea identificării minusurilor în gestiune cu ocazia controalelor periodice efectuate de funcționarii BCR SA.

Aceste aspecte rezultă atât din raportul de investigație întocmit la 21.02.2017 de Direcția Prevenire Fraudă din cadrul BCR SA cu ocazia controlului efectuat la Agenția BCR Beclean, din documentele anexate acestui act de control cât și din declarația dată în cauză de martorul (…) la data de 05.11.2018. Mai mult, din nota explicativă dată de Pintea Oana Andreea la data de 31.01.2017, cu ocazia controlului efectuat de BCR SA la Agenția Beclean, rezultă că susnumita a recunoscut că a sustras sume de bani din ASV, în calitate de gestionar de fapt al acestui aparat de schimb valutar și unica persoană din cadrul Agenției BCR SA Beclean care deținea parola de utilizare a programului informatic (…), recunoscând de asemenea că a modificat datele informatice din acest program.

Din probele administrate în cauză, coroborate cu declarația suspectei Pintea Oana Andreea, rezultă că suma totală delapidată de aceasta prin însușirea de sume de bani din aparatul de schimb valutar – ASV, în mod repetat, în perioada 2014-decembrie 2016 este de 166.500 de lei (sumă recuperată prin restituire, după obținerea acesteia prin infracțiunile descrise anterior săvârșite în dauna persoanelor vătămate (…) – 45.000 de lei, (…) – 76.500 de lei și (…) – 45.000 de lei).

Fiind audiată în calitate de suspectă şi, ulterior, de inculpată, Pintea Oana Andreea a recunoscut comiterea faptelor menționate, menţionând că nu poate aproxima în ce lună din anul 2014 a început să îşi însuşească bani din aparatul de schimb valutar – ASV, însă a retras în repetate rânduri sume (…), iar în toamna anului 2014 când urma să se efectueze un control, a constatat că lipsea din aparatul ASV suma de aproximativ 45.000 lei, iar pentru a acoperi această lipsă a efectuat operaţiuni frauduloase în contul persoanei vătămate (…). Inculpata a precizat că ulterior a procedat în acest mod şi pe parcursul anilor 2015 şi 2016, însuşindu-şi bani din aparatul ASV şi acoperind prejudiciul prin operaţiuni frauduloase în contul persoanelor vătămate (…) şi (…).

Faptele constând în însuşirea în mod repetat de sume de bani din aparatul ASV constituie acte materiale ale infracțiunii de delapidare în formă continuată, prev. și ped. de art. 295 alin. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, fără a se putea stabili cu certitudine numărul actelor materiale, însă având în vedere că inculpata a precizat că îşi însuşea de fiecare dată, în general sume de 500 lei şi 1.000 lei, iar prejudiciul total a fost calculat la suma de 166.500 de lei se estimează că numărul total al actelor materiale a fost în jur de 200”, au arătat procurorii, ei precizând totodată că acest prejudiciu a fost reparat de inculpată.

A recunoscut faptele

Trebuie menționat că persoanele vătămate nu s-au constituit părți civile în acest dosar, deoarece banca a acoperit prejudiciul suferit. Așa cum am precizat mai sus, fosta șefă a BCR Beclean a returnat băncii o parte însemnată din prejudiciu, pentru partea neachitată din prejudiciu BCR s-a constituit parte civilă cu peste 22.000 de euro și peste 6.000 lei.

În rechizitoriu se menționează că Oana Andreea Pintea și-a recunoscut faptele în fața procurorilor.

Dosarul a trecut de camera preliminară, astfel că în curând va intra la judecata pe fond și este foarte posibil să fie judecat în procedură simplificată.