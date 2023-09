Florin Cîțu, fostul premier al României, critică dur coaliția de guvernare și propune ca cel mai bun scenariu ca această guvernare să plece și să revină una de dreapta.

„Această guvernare nu poate fi dată jos decât de PNL şi PNL trebuie să reevalueze situaţia actuală în care se află şi să decidă dacă vrea să ducă România în continuare pe acest drum, în care românii suferă zi de zi de pe urma acestor măsuri ale Guvernului şi vor urma să fie şi mai loviţi de următoarele taxe sau vrea să se pună de partea bună a istoriei şi să rupă această guvernare şi să preia guvernarea”, susţine el, potrivit news.ro.

Florin Cîţu a criticat, la RFI, măsurile fiscale.

„Eu le-am numit un Armagedon fiscal. Am mai văzut alte interpretări, măcel fiscal. Nu am văzut nicio interpretare pozitivă până acum şi este normal ca oamenii să fie speriaţi şi să se întrebe ce se întâmplă, pentru că să creşti taxe, după ce ai promis că nu creşti taxe, deranjează şi chiar are efecte negative în economie. Ceea ce am văzut până acum arată o continuare a politicii lui Liviu Dragnea (…). Mi se pare foarte ciudat ce se întâmplă, mi se pare ciudat că nu ne opunem mai vehement şi că PNL nu spune că nu are cum să accepte aceste măsuri”, a declarat el.

Potrivit fostului premier, „cel mai bun scenariu pentru România astăzi este ca această guvernare să plece, să revină o guvernare de dreapta, să facă PNRR-ul urgent”.

”Poate să fie PNL cu USR şi cu Forţa Dreptei, poate să fie Guvern minoritar PNL. Ideea este că trebuie să vină oameni care să facă aceste reforme, care să-şi asume aceste reforme şi să nu fie interesaţi că, dacă fac o reformă, nu vor fi pe liste şi nu vor câştiga un loc pe liste în 2024 (…). În primul rând, trebuie să plece acasă cei care au distrus România în ultimii doi ani de zile. E clar că această coaliţie face mai rău românilor decât a făcut Liviu Dragnea cu PSD în 2017-2019″, a susţinut el.

Întrebat dacă va vota o eventuală moţiune de cenzură a Opoziţiei, după ce Guvernul Ciolacu îşi va asuma răspunderea pentru pachetul de măsuri fiscale, Florin Cîţu a răspuns:

Întrebat dacă asta înseamnă că PNL ar trebui să iasă de la guvernare, senatorul liberal a răspuns: „Este cea mai bună variantă, atât pentru PNL, dar mai ales pentru România. Această guvernare trebuie să se oprească”.