Firma Numa Film, care are sediul într-un apartament din Florești și se ocupă de producție media, a încheiat un contract cu Primăria Iași în valoare de aproape 300.000 lei pentru realizarea unui film video de promovare. Clipul a avut o durată de 30 secunde. Ulterior, pentru că administrația ieșeană a refuzat să plătească, firma clujeană a dat în judecată administrația ieșeană și s-a constatat că, de fapt, societatea are pretenții de peste 2,3 milioane lei. Societatea îi aparține lui Laurențiu Horațiu Curuțiu, căsătorit cu Andreea, una dintre consilierele ministrului Finanțelor, Marcel Boloș.

Firma Numa Film din Florești a declarat în anul 2022 o cifră de afaceri de 881.675 lei, un profit de 309.000 lei, datorii de peste 2,1 milioane lei și patru angajați. Firma este administrată de Laurențiu Curuțiu, care este și unicul acționar. Societatea a încheiat cu Primăria Iași contracte în valoare de peste 2,3 milioane lei, adică dublu față de cifra de afaceri declarată pe anul 2022. Cel puțin așa arată soluția pe scurt dată într-un proces în care societatea clujeană a dat în judecată Club Sportiv Municipal Iași 2000, o instituție din subordinea administrației locale din Iași.

”Respinge cererea de emitere a unei ordonanțe de plată formulată de reclamanta Numa Film S.R.L., și sediul procesual ales în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 9, jud. Cluj, în contradictoriu cu pârâta C S M I 2020, pentru suma de 2.309.902,23 lei cu titlul de debit restant și a penalităților de întârziere. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj”, arată soluția pe scurt a instanței.

Firma lui Curuțiu a realizat un clip video de promovare a evenimentului Campionatului Mondial de Esports de la Iași, care a avut loc în perioada 24 august – 4 septembrie 2023, iar valoarea lui a fost de 297.500 lei.

În opinia lui Curuțiu această valoare este chiar mai mică decât prețurile care se vehiculează pe piață.

”Nu doresc să comentez pentru că au apărut foarte multe informații eronate. Nu e un preț mic, ci unul corect, dacă nu chiar mic pentru tarifele care se vehiculează pe piață. Au fost costuri de post-producție, am avut câțiva actori, toate acestea trebuiesc plătite. Echipamentul, la fel, e foarte scump!”, a declarat Curuțiu Laurențiu Daniel pentru Gazeta de Cluj.

Pe de altă parte, în pofida acestei declarații, prețurile sunt mult mai mici. Cel puțin așa arată un articol din domeniul publicitar în care sunt explicate prețurile percepute în funcție de materialul dorit de client.

Mii de euro pe oră

Al doilea contract dintre Primărie și Numa Film a fost pentru asigurarea transmisiilor live din timpul competiției, așa-zisul broadcasting. Prețul a fost evaluat la 4,4 milioane de lei și nu a fost stabilit printr-o licitație publică, ci prin încredințare directă, la sfatul unui alt clujean: administratorul firmei Târgul de Cariere, Mihai Cotos. Acesta este prieten cu Horațiu Curuțiu, potrivit unui articol publicat în presa ieșeană.

Suma prevăzută a fost de circa 90.000 de euro pentru fiecare zi de filmare. În contract se prevăd 600 de ore de transmisie în total. Rezultă 7.333 de lei/oră, aproximativ 1.500 de euro.

Administratorul Numa Film spune că nu are nicio legătură amiciția cu Mihai Cotos, unul din reprezentanții ROESF, cu obținerea acestui contract de peste 50 mii de euro. Numa Film SRL a realizat mai multe producții video lui Cotos pentru evenimentele realizate de Digital Crusade SRL și Târgul de Cariere SRL. În plus, cei doi sunt prieteni și interacționează frecvent chiar și pe rețele de socializare. „Nu are nici o legătură Mihai Cotos, noi suntem producători de film, suntem specializați pe așa ceva. Nu lucrăm doar pe esports, ci și alte evenimente sportive”, a mai spus Alexandru Horațiu Curuțiu.

Numa Film este partener al companiei Digital Crusade deținută de Mihai Cotos, firmă specializată în organizarea de evenimente de esports. „Urmărim în continuare visul de a crea o comunitate puternică de esports în România. Și am avut marele noroc să împart acest vis cu prietenii noștri de la Nexus Gaming, Numa Film, Byrob și toți reprezentanții companiilor care ni s-au alăturat ca sponsori în ultima perioadă”, a spus Mihai Cotos într-un articol apărut pe site-ul DigiSport.

Clubul Sportiv Municipal 2020 a încheiat mai multe contracte cu oamenii din ROESF, Adrian Socaciu și Mihai Cotos, pentru consultanță și organizare eveniment, pentru care s-au plătit sute de mii de lei. Socaciu este și consilier al președintelui Federației Internaționale de Esports, Vlad Marinescu, iar firma sa are ca obiect principal de activitate lucrările de construcții. Pe de altă parte, Mihai Cotos a prins de la CSM Iași 2020 bani pentru organizarea evenimentului prin firma Târgul de Cariere SRL. Campionatul Mondial de Esports este organizat prin intermediul CSM Iași 2020 condus de Vladimir Danilov. Entitatea a fost înființată în 2020, primind din partea primăriei circa 5 milioane de euro pentru organizarea evenimentului.

Chirică de la Iași+Boloș de la Cluj= PNL

Andreea Curuțiu, soția patronului firmei Numa Film SRL este angajată într-o funcție de consilier al Ministrului Finanțelor, Marcel Boloș. Originar din Oradea, Boloș a lucrat în perioada 2017-2022 în Cluj-Napoca la ADR Nord Vest. Probabil în această perioadă de timp a cunoscut-o pe Andreea Curuțiu pe care a angajat-o în 2022. De asemenea, este de notorietate faptul că Boloș (PNL) face parte din cercul de prieteni de-ai primarului ieșean, Mihai Chirică (PNL).

Curtea de Apel Iași a decis marți, prin decizie definitivă, că dosarul de corupție al DNA în care e vizat primarul PNL din Iași, Mihai Chirica, trebuie să meargă în instanță, transmite Reporter de Iași. Instanța a decis că procurorul de caz a respectat toate prevederile legale în timpul urmăririi penale și în întocmirea rechizitoriului din Dosarul Flux. Decizia a venit după ce un procuror DNA a suplinit câteva lipsuri din rechizitoriu invocate de completul de judecată la termenul din 15 decembrie 2023.

În acest dosar, Chirica e acuzat că, alături de alți funcționari din primărie, a permis unei firme să construiască un bloc mai mare decât permite legislația.

Conform autorizației de construire, imobilul trebuia să aibă două nivele, dar, în final, a avut opt.

Alături de Chirica au mai fost trimiși în judecată fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, Anca Brândușescu – arhitecta șefă a Iașului și firma Flux SRL.

În 2021, Chirica fusese trimis în judecată într-un alt dosar pentru infracțiunea de abuz în serviciu, instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași. Doi ani mai târziu, în ianuarie 2023, magistrații de la Judecătoria Bârlad au oprit procesul penal în cazul dosarului „Skoda”, fiind invocată prescripția răspunderii penale, conform deciziei Curții Constituționale din 2022.

Răzvan Robu