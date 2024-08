Cu doar câteva luni înainte să părăsească Primăria Bistrița, edilul Ioan Turc a semnat contractul pentru realizarea unui nou Plan Urbanistic General, cuiul lui Pepelea al ultimilor primari ai Bistriței. De PUG-ul Bistriței se va ocupa Daedalus Proiect SRL, o firmă din Sibiu, care a realizat Planul Urbanistic General și la orașul unde funcționează, dar și la Câmpia Turzii. Sibienii primesc mai bine de trei milioane de lei pentru PUG-ul Bistriței.

După o licitație demarată în prima lună a acestui an, primarul Ioan Turc a semnat cu doar câteva luni de a părăsi Primăria Bistrița, contractul pentru realizarea unui nou Plan Urbanistic General al municipiului.

Contractul presupune servicii de elaborare și transpunere inclusiv în format GIS și are o valoare de 3,33 de milioane de lei, fiind finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta trebuie finalizat în maxim 24 de luni.

„Noul Plan Urbanistic General va reprezenta documentul cadru care reglementează modul în care se va dezvolta municipiul Bistrița în următorii mulți ani de zile. Este important să delimităm clar zonele industriale, cele de servicii, cele rezidențiale și cele pentru activități de recreere și divertisment. De asemenea, este important și modul în care se va extinde municipiul Bistrița, ținând cont de nevoia de sistematizare a terenurilor, care să aibă drumuri, dar și acces la utilități (apă, canalizare, electricitate și gaz)” a precizat Ioan Turc.

Pe contract a pus mâna Daedalus Proiect SRL, o firmă din Sibiu, care s-a ocupat de întocmirea mai multor planuri urbanistice generale. Printre ele se numără PUG-ul Sibiului sau PUG-ul orașului Câmpia Turzii.

Firma cu 6 angajați din Sibiu nu pare să fi avut un an bun. Pentru 2023, aceasta a raportat o cifră de afaceri de 831.226 de lei și pierderi de 14.000 de lei. Datoriile au ajuns la un maxim istoric de peste 1,3 milioane de lei. Asta în condițiile în care în 2022, firma raporta o cifră de afaceri de 3,8 milioane de lei și un profit de jumătate de milion de lei. Datoriile erau și ele, la jumătate.

Conflicte între firmă și arhitecți, la PUG-ul Sibiului de un milion de euro

Daedalus Proiect SRL se ocupă și de Planul Urbanistic General al Sibiului, pentru care încasează un milion de euro. Lucrările PUG-ului Sibiului au început în anul 2020 și, se pare, încă nu s-au finalizat. Până acum ar fi fost prezentate doar variante preliminare.

Firma s-a arătat dezamăgită de cei 15 arhitecți din cadrul Ordinului Arhitecților din România, care au emis mai multe puncte de vedere critice la cele prezentate de firmă. Jurnaliștii care au preluat subiectul au fost și ei acuzați de lipsă de profesionalism și „puși pe discreditare”.

„În această situație, ni se par de dăunătoare articolele apărute, care au preluat parțial sau integral observațiile formulate de către câțiva arhitecți și urbaniști în numele OAR Sibiu-Valcea care cuprind numeroase formulări scoase din context, ambiguității și confuzii în utilizarea termenilor tehnici, dar și încălcări ale deontologiei profesionale (scrisă sau nescrisă) atât în ceea ce privește jurnalismul, modalitatea de preluare a informațiilor, fără validarea sau măcar solicitarea vreunui punct de vedere de replică sau argumentare, cât și în ce privește comunicatul de presă al reprezentanților Ordinului Arhitecților”, susținea firma, într-un comunicat de presă, preluat și de ziarul local turnulsfatului.ro.

Cum a ajuns PUG-ul Bistriței, cuiul lui Pepelea

În jurul Planului Urbanistic General al Bistriței s-au țesut adevărate legende: ba că există în mai multe variante care sunt folosite în funcție de interese, ba că varianta votată de consilierii locali ai municipiului Bistrița nu ar coincide cu cea folosită de funcționarii de la Urbanism.

Toate aceste suspiciuni au atras și mascații și polițiștii de la Economic la Primăria Bistrița în anul 2021. Au fost percheziționate atunci casele arhitectului șef al Primăriei Bistrița Monica Pop, a secretarului general al municipiului Floare Gaftone, a șefului de la Juridic Dumitru Cincea, dar și la consilierele din cadrul Serviciului Urbanism: Sabina Malaicu, care este și lider de sindicat și Monica Szuci.

Erau vizate infracțiuni economice precum uz de fals, fals intelectual, fals în înscrisuri oficiale, abuz în serviciu sau organizarea unui grup infracțional. Au trecut aproape 3 ani de atunci și niciun funcționar din primărie nu a fost pus sub acuzare. Mai mult, aceștia s-au întors la muncă și au continuat să opereze tot cu PUG-ul…

Se pare că funcționarele se foloseau de PUG-uri în funcție de interese și jonglau între cel din arhivă și cel oficial și real. PUG-ul din arhivă, care nu era cel care a fost votat de consilierii locali în 2013 avea mai multe restricții de înălțime. În funcție de „prietenia” funcționarilor cu dezvoltatorii imobiliari respective se recurgea la o variantă de PUG. Astfel, s-ar fi cauzat prejudicii importante nu doar constructorilor, ci și primăriei.

Prelungire a PUG cu scandal, după ce documentul a dispărut din Primărie!

Anul trecut, Planul Urbanistic General trebuia prelungit, pentru că cel vechi stătea să expire, iar până la finalizarea celui noi mai sunt vreo doi ani. Consiliul Local a tot cotit-o, punându-se și atunci întrebarea: care este PUG-ul real.

Primarul Ioan Turc a precizat atunci că s-a apelat la un document avizat de Ministerul Dezvoltării în anul 2013, întrucât din cauza anchetei derulate de procurori cu privire la existența a două PUG-uri, în Primăria Bistrița nu mai există documentul pe suport de hârtie, astfel că nu s-a putut face o comparative cu ceea ce există pe site-ul oficial al municipalității.

„Am fost la minister, am avut acolo discuții, am identificat într-un târziu documentația depusă de elaborator, am vizualizat planșele, am solicitat ministerului să ne pună la dispoziție o copie a CD-ului care conține documentația care a făcut obiectul avizării de către minister. În aceste condiții, cred că avem toate elementele pentru a da un vot în deplină cunoștință de cauză, adică ne raportăm la ce s-a avizat și, cred eu, s-a și votat în ședința din 14 noiembrie 2013. Ceea ce dumneavoastră aveți, este un material suport. Am pus la dispoziția tuturor consilierilor câte o copie după CD-ul pe care l-am obținut de la Ministerul Dezvoltării, tocmai pentru ca dumneavoastră să puteți vizualiza ce conține acest CD și să faceți comparații cu ceea ce există pe site, dar, în condițiile în care nu avem la dispoziție un CD, și nici în format fizic, care să conțină documentația pe consilierii locali au avut-o pe masă în 14 noiembrie 2013, aceasta este formularea ideală: prelungim ceea ce s-a avizat și s-a votat în 2013”, spunea primarul Ioan Turc, anul trecut, la ședința de prelungire a PUG.

Culmea, în discuția de atunci a intrat și secretarul general al municipiului Floare Gaftone, cercetată în dosarul PUG-urilor paralele, care a reproșat primarului și Consiliului Local că nu s-a făcut până acum un PUG nou.

Andreea Radu