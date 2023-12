Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud vă invită la vernisajul expoziției „Sărbători religioase și laice în Bistrița și Năsăud în prima jumătate a sec. XX”, care va avea loc luni, 18 decembrie 2023, ora 11, la sediul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, de pe Str. Gen. Grigore Bălan nr. 19.

Expoziția realizată de Secția de Istorie-Arheologie a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud își propune să prezinte publicului larg prin intermediul unor texte și fotografii de epocă câteva instantanee din viața oamenilor de pe aceste meleaguri surprinși în cele mai frumoase momente ale existenței.

„Astfel, fie că facem referire la spațiul sacru al sărbătorilor spiritual-religioase (Ex. Paștele, Crăciunul, Rusaliile) încărcate cu toată semnificația lor profundă, în permanentă legătură cu Cerul, fie la cele laice care marchează evenimente importante din viața și Istoria Națională (Ex. 10 Mai -Ziua Națională, 24 Ianuarie 1859 – Ziua Unirii Principatelor Române), expoziția foto-documentară vă invită să luați parte în preajma frumoaselor sărbători ale iernii la un festin spiritual al timpului de sărbătoare. La realizarea posterelor au fost folosite texte din presă și revistele locale (Ex. Revista Bistriței, Gazeta Bistriții, Săptămâna, Vatra), fotografii din patrimoniul imaterial al perioadei interbelice locale precum și studii de specialitate diverse care se ocupă de aceste aspecte ale vieții spirituale”, a transmis Alexandru Gavrilaș, managerul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.

Sursele documentare ale expoziției provin din Fondul de carte veche al Muzeului Bistrița, Arhivele Naționale Bistrița-Năsăud, Muzeul ,,Cuibul Visurilor” Maieru.