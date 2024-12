Ca urmare a îndeplinirii de către România a condiției favorizante „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă”, aflată în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), Comisia Europeană a aprobat deblocarea a 1,7 miliarde de euro pentru construirea unui ecosistem al inovației în toate regiunile României, prin sprijin financiar acordat antreprenorilor care dezvoltă tehnologii de ultimă generație și aduc soluții viabile în economie și industrie.

„Am deschis în 2024 linii de finanțare consistente pentru cercetare-dezvoltare și inovare. Am deblocat finanțări europene de 1,7 miliarde de euro pentru proiecte strategice în cercetare și inovare, de la cercetare experimentală la programe ample de pregătire a cercetătorilor noștri. În plus, am folosit fonduri europene și românești pentru a dezvolta programe proprii, pentru cercetătorii români care doresc să urmeze o carieră aici, acasă. Doar așa mințile geniale ale românilor vor lucra pentru români”, a declarat ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan.

Programul ‘Start în Cercetare’

Prin Programul Start în Cercetare, cu fonduri de la bugetul de stat, MCID finanțează, cu peste 52 de milioane de lei, 100 de proiecte ale tinerilor cercetători. De exemplu, 500 de mii de lei sunt alocați pentru identificarea de soluții noi în diagnosticarea bolilor degenerative precum demența, dar și proiectelor de mediu, de reîmpădurire a versanților montani și de cercetare a plantelor pentru proprietățile terapeutice.

De asemenea, specialiștii români beneficiază de 500 de vouchere, în valoare de 5 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru pregătirea în programele de cercetare europene:

– 300 de stagii de lucru de 3 luni în organizații puternice de cercetare-dezvoltare, pentru cercetători, medici și cadre universitare – fiecare stagiu are o finanțare de 3300 euro/lună;

– Integrarea în consorții europene pentru participarea la competițiile de proiecte în cadrul Orizont Europa – 130.000 euro;

– Proiecte de utilizare a infrastructurii de fizică nucleară – 800.000 de euro.

În paralel, MCID investește pentru a aduce în România cei mai buni cercetători din lume. 168 de milioane de euro sunt alocate pentru 120 proiecte de cercetare, implementate în România de savanți internaționali de top, astfel încât cercetătorii înalt specializați din străinătate să contribuie la inovația românească.

Totodată, Investiția 8 din C9 PNRR, creează o oportunitate pentru specialiștii români plecați în străinătate să se întoarcă în România și să contribuie la modernizarea cercetării românești. Din cele 120 de proiecte care au fost selectate, 10 sunt coordonate de savanți români.

