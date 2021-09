Un elevator auto este un “must have” pentru orice service profesionist. Ce este un elevator 2 coloane? Este un utilaj compus dintr-un grup hidraulic de ingrijire este responsabil pentru asigurarea fortei necesare ridicarii masinii, 2 cilindri hidraulici care realizeaza presiunea de care are nevoie un lift auto 2 coloane 220v pentru a oferi cea mai stabila urcare si coborare si o pompa speciala ce actioneazaa sistemul hidraulic.

Un elevator auto cu doua coloane cantareste doar 620 kg, ceea ce va usura atat deplasarea, cat si mutarea acestuia. Este capabil sa ridice pana la 1 900 mm orice autoturism, ce nu depaseste greutatea de 4000- 4500 kg. Inaltimea minima de ridicare este de 98 mm, iar acest lucru va usura si mai mult operatiile ce necesita multa meticulozitate. De asemenea, cuvantul hebebühne ce inseamana elevator auto in limba germana poate fi folosit pentru a face cautari mai amanuntite pe internet.

De asemenea, elevatorul auto, are integrat si un panou de control prin care utilizatorul, poate trimite comenzile in functie de necesitatile sale. Iar, pentru ca lucrarile sa decurga in siguranta, elevatorul are si o functie de blocare, prin care se opreste fluxul de curent. Aceasta functie previne ca incidentele sa apara la locul muncii, astfel mecanicul poate sa lucreze linistit, chiar si sub caroseria masinii deoarece elevatorul va fi de neclintit.

Un elevator auto este utilajul suprem intr-un service auto, deoarece permite ca lucrarile sa fie efectuate intr-un timp cat mai scurt si eficient. Nu este de mirare ca soferii aleg service-urile cu servicii complete, iar diferenta de pret nici nu se observa. Consider ca atunci cand faci revizia la masina, trebuie sa tii cont de calitatea reparatiilor, deoarece in timp va face diferenta.

Exista o gama vasta de elevatoare auto, iar pentru mai multe informatii nu trebuie decat sa cautati pe internet detalii despre aceste utilaje.

Foarte important de retinut, este, ca intotdeauna sa apelati la dealeri autorizati, pentru a fi siguri ca produsul este conform normelor de siguranta in rigoare. Antreprenorii din acest domeniu pot gasi o multime de echipamente vulcanizare si elevatoare cu un simplu click pe internet!