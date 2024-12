Grupul Electrica a anunțat luni la Bursa de Valori București că este supus unui atac cibernetic, dar că toate protocoalele de răspuns specifice au fost deja activate.

„Grupul Electrica anunta ca este supus unui atac cibernetic. Echipele de specialisti colaboreaza strans cu autoritatile nationale in domeniul securitatii cibernetice pentru gestionarea si remedierea incidentului, avand ca obiectiv rezolvarea situatiei intr-un timp cat mai scurt, identificarea sursei atacului si limitarea impactului acestuia.

Dorim sa subliniem ca nu sunt afectate sistemele critice ale Grupului, iar eventualele disfunctionalitati aparute in interactiunea cu consumatorii nostri sunt efecte ale masurilor de protectie a infrastructurii interne. Aceste masuri sunt temporare si au rolul de a asigura securitatea intregului sistem.

In acest moment, toate protocoalele de raspuns specifice au fost deja activate conform procedurilor interne si reglementarilor in vigoare. Prioritatea noastra principala o reprezinta mentinerea continuitatii in distributia si furnizarea energiei electrice, precum si protejarea datelor personale gestionate si a celor operationale ale tuturor entitatilor din cadrul Grupului Electrica.

Vom continua sa informam publicul despre evolutia situatiei si masurile intreprinse pentru remedierea acesteia. In acest context, recomandam consumatorilor nostri sa fie atenti la orice mesaje suspecte primite in numele companiei si sa evite furnizarea de date personale prin canale nesecurizate.