În calitate de fostă sportivă de performanță, studentă cu speranță arzătoare în societate și jurnalistă care sapă adânc în pământurile vicleniei umane, pentru a găsi adevărul și a-l oferi cititorilor, mă declar nu doar dezamăgită, ci DEZGUSTATĂ, de abordarea total neprofesionistă și lipsită de integritate a Federației Române de Culturism și Fitness.

Fac parte dintr-o generație luptătoare. Eu, însămi, sunt o luptătoare și mă mândresc cu asta. Cei care îmi taie aripile, de fapt, sunt aceia ca voi, care cu bună-știință pătați destinele unor copii, sportivi, care, din setea de a urca pe podium ar accepta toate neregulile și neprofesionalismul de care dați dovadă! Poate ei trăiesc în frică, pentru că i-ați otrăvit nu doar cu virusul faimei temporare, dar și cu fel de fel de substanțe. Dar eu, și mulți alții care v-au făcut publica nerușinarea, nu cunosc conceptul de frică!

În primul rând, vă mulțumesc pentru trimiterea dreptului la replică. Nu doar că ați stârnit niște râsete, dar mi-ați oferit încă un privilegiu de a scrie un material, referitor la mirobolantul document, trimis de dumneaoavstră.

În primul rând, cred că ați știut cui ați adresat dreptul la replică. Sau le-ați încurcat între ele? Suntem „Gazeta de Cluj”, nu „Ziar de Cluj”. E în regulă, o dată ne-ați nimerit și numele. Dar vorbim până la urmă de un drept la replică redactat de o Federație Națională. Ne așteptam, să se știe cu exactitate cui se adresează federația.

În al doilea rând, considerați că v-am denigrat prin articolul „tendențios”. Dar și noi, în continuare, susținem că vă denigrați sportivii și imaginea, pe care tot încercați s-o curățați prin replica pe care ne-ați adresat-o. Vă ridicați în slăvi cu transparența, dar când Gazeta de Cluj v-a solicitiat, în baza Legii 544/2001 să răspundeți la câteva întrebări, nu ați oferit niciun răspuns! Unde e transparența cu care vă lăudați?

De asemenea, este amuzant de-a dreptul faptul cum încercați să motivați cazul Monicăi Mureșan și să ne vindeți ideea că doamna Monica Mureșan nu e chiar președinta FRCF, doar îndeplinește „temporar” prerogativele președintelui. Temporar…cam de prin 2023. Nu știu pe cine încercați să aburiți. Și în același timp, încercați să îi motivați nevinovăția, pe când aceasta refuzat testarea sportivei ei. Ce comportament demn de conducerea FRCF e acesta? Despre ce transparență vorbiți? Hilar…Și dezamăgitor.

La final, vreau să mai adresez o întrebare: O federație națională care se respectă, nu ar trebui să semneze dreptul la replică pe care îl trimite unei redacții? Lipsă de profesionalism, nu o pot numi altfel. Îngrijorător este faptul că nu consider sub nicio formă că, având în vedere documentul pe care ni le-ați trimis, sunteți capabili să conduceți o federație care să păstreze intactă imaginea sportului curat, care să dirijeze în mod responsabil alegerile unor sportivi sau care să ofere un grad minim de transparență și sinceritate. Mi-ați trimis la ora 11 noaptea dreptul la replică „corectat”, căci în prima variantă bineînțeles că au existat greșeli (ca și în a doua). Și chiar vă așteptați să vă acord respectul pe care considerați că îl meritați? Vă bateți joc și de mine și de toți tinerii din România, prin mizeria de document pe care ați îndrăznit s-o elaborați, ca mai apoi că numiți articolul meu „tendențios”.