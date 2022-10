Curând va începe procesul celor trei bărbați care în vara anului trecut au fost reținuți pentru dubla incendiere a unui autoturism în orașul Beclean. Doi dintre ei sunt judecați pentru trafic de droguri, unul fiind deja condamnat de curând, într-un alt dosar, tot pentru trafic de substanțe interzise. A scăpat cu suspendare, însă în dosarul care se mai judecă la Tribunalului Bistrița-Năsăud nu este așa sigur că nu va ajunge după gratii.

Căilean Rareș Florin, Moldovan Cosmin și Vlad Vasile sunt cei trei bistrițeni care s-au supărat pe un beclenar și i-au dat foc la mașină. Și nu o dată, ci de două ori, la distanță de doar câteva zile. Căilean și Moldovan sunt judecați pentru constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri. În altul, cei doi, acuzați de operaţiuni cu substanţe susceptibile de a produce efecte psihoactive, au fost condamnați în primă instanță: Căilean la 6 ani și 6 luni ce închisoare cu executare, în timp ce Moldovan a luat doat 7 luni cu suspendare. Numele lui Căilean apare și în alt dosar, unde este acuzat tot de trafic de droguri, alături de alți co-inculpați.

Dosarul asupra căruia ne aplecăm de această dată are alte capete de acuzare pentru Căilean și Moldovan, iar “partener de dans” le este Vlad Vasile. Acesta din urmă este de fapt cel care l-a instigat pe Căilean, iar acesta pe Moldovan să meargă să dea foc unui autoturism. La mijloc au fost, ca de obicei, banii… așa, vreo 40.000 de euro.

Dosar cu infracțiuni multiple

Căilean și Vlad sunt acuzați și judecați pentru instigare la distrugere, în timp ce Moldovan pentru distrugere, dar și pentru furt calificat. Căilean mai are și o acuzație de dare de mită.

Totul s-a întâmplat în vara anului trecut, în zilele de 20 iulie și 6 august.

La data de 20.07.2021 persoana vătămată B.C.F. a sesizat prin plângere penală organele de poliție cu privire la faptul că o persoană necunoscută i-a incendiat cu intenție autoturismul marca Porsche Cayenne cu numărul de înmatriculare (…) care se afla parcat pe Aleea Gării din Beclean, în fața sălii de jocuri Royal Slots, iar în urma incendierii s-au produs degradări nesemnificative ale autoturismului (a ars un ștergător de parbriz și vopseaua de pe suprafața capotei și a portierei din dreapta față).

În cercul de bănuiți au fost incluse mai multe persoane printre care și inculpații Vlad Vasile (…), indicat chiar de către persoana vătămată B.C.F. (cei doi aflându-se într-o stare conflictuală), Căilean Rareș-Florin (…), suspectul V.S. și numiții XX (…) și YY.

În urma exploatării măsurilor de supraveghere tehnică autorizate în cauză și a valorificării informațiilor obținute de către organele de poliție a fost indicat autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare (…) utilizat de către autori la comiterea incendierii autoturismului persoanei vătămate B.C.F.

S-a stabilit că autoturismul respectiv se afla în perioada comiterii faptei în detenția suspectului V.S.

În noaptea de 06.08.2021, ora 01:24, organele de poliție au fost sesizate cu privire la incendierea aceluiași autoturism aparținând persoanei vătămate B.C.F. care era parcat în același loc din orașul Beclean. De această dată autoturismul a suferit degradări importante.

În cauză au fost autorizate măsuri de supraveghere tehnică, s-a autorizat utilizarea unui investigator și a unui colaborator în vederea culegerii de informații și desfășurării unor activități autorizate, s-a încuviințat furnizarea de către operatorii de telefonie mobilă a datelor de trafic ale posturilor telefonice utilizate de către persoanele incluse în cercul de cercetare, au fost ridicate imaginile surprinse de camerele de supraveghere, au fost audiați martori și din ansamblul tuturor probelor administrate a rezultat că cele două infracțiuni de distrugere prin incendiere din Beclean au fost comise de către inculpatul Moldovan Cosmin, la cererea și cu sprijinul material al inculpatului Căilean Rareș Florin care la rândul său a fost instigat să comită infracțiunile de către inculpatului Vlad Vasile”, au arătat procurorii în rechizitoriu.

Banul, ochiul dracului

Potrivit anchetatorilor, cele două acțiuni de incendiere au pornit de la un conflict preexistent între B.C.F. și Vlad Vasile, acesta din urmă fiind o persoană care a obținut sume foarte mari de bani în urma desfășurării unor activități ilicite pe teritoriului Angliei, respectiv prin angajarea fictivă a unui număr mare de persoane la societăți pe care le controla, stabilirea fictivă a reședinței și obținerea unor credite de la unități bancare sau a unor prestații sociale din partea statului britanic (inclusiv ajutoare acordate în perioada pandemiei).

Situația materială foarte bună a inculpatului Vlad Vasile a generat o tendință a unor persoane din mediile infracționale de a profita de sumele de bani de care acesta dispune.

În cursul lunii martie 2021 a fost generată o situație tensionată între inculpatul Vlad Vasile și numitul A.A. (…) care îi pretindea remiterea unei sume mari de bani. Pretinsa datorie era legată de faptul că inculpatul Vlad Vasile ar fi contractat în numele lui A.A. un credit de la o unitate bancară din Anglia și a reținut pentru el o mare parte din suma obținută (în mod ilicit). Pe fondul acestui conflict, la data de 17.03.2021 numitul A.A. a condus un autoturism pe raza localității Beclean și l-a observat în trafic pe inculpatul Vlad Vasile în timp ce conducea autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare (…), cunoscând faptul că inculpatul avea suspendată exercitarea dreptului de conducere autovehicule pe drumurile publice. Numitul A.A. a provocat o coliziune între cele două autovehicule, la scurt timp fiind sesizate organele de poliție care au constatat infracțiunea la regimul circulației rutiere comisă de inculpatul Vlad Vasile, constând în conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Înainte de producerea coliziunii numitul A.A. a purtat o discuție cu persoana vătămată B.C.F. despre faptul că inculpatul Vlad Vasile se afla în trafic la volanul unui autoturism. Totodată, inculpatul Vlad Vasile a avut divergențe și cu numitul B.C.F. care i-a pretins și el remiterea unei sume de bani legat de un credit contractat în Anglia.

În acest context, persoana vătămată B.C.F. a reușit să-l convingă pe inculpatul Vlad Vasile să-i împrumute suma de 40.000 EURO pentru o perioadă scurtă de timp. Persoana vătămată B.C.F. a refuzat să-i restituie suma împrumutată, motivând că inculpatul Vlad Vasile ar fi avut o datorie la o altă persoană din anturajul persoanei vătămate”, se arată în rechizitoriu.

A cerut protecție la interlopi

Pe fondul acestor presiuni, Vlad a apelat la membri ai clanurilor interlope, pe care i-a plătit pentru a-i asigura protecția.

“Din acest motiv, în orașul Beclean și-au făcut apariția în prima parte a anului 2021 persoane cunoscute din lumea interlopă (Clanul Cordunenilor din Iași, «Asasinul» din Clanul Cîrlejenilor din Călărași).

Prezența sporadică a persoanelor respective care au fost de altfel legitimate de către organele de poliție, nu a avut un efect descurajator și în acest context, în luna iulie a anului 2021, inculpatul Vlad Vasile a apelat pentru protecție la inculpatul Căilean Rareș-Florin (…). Acesta din urmă este cunoscut ca o persoană violentă, practicantă a unor sporturi de contact și avea credibilitatea în mediile infracționale necesară pentru a-i asigura protecția inculpatului Vlad Vasile. Inculpatul Căilean Rareș-Florin (…) și-a făcut în perioada respectivă apariția în repetate rânduri în spațiul public în zona orașului Beclean alături de inculpatul Vlad Vasile pentru a transmite semnale că acesta se află sub protecția sa. În același scop inculpatul Căilean Rareș-Florin (…) a postat o fotografie pe pagina sa de Facebook în care apărea împreună cu inculpatul Vlad Vasile cu mesajul «cine îl are dușman pe ### #### mă are pe mine».

Intervenția inculpatului Căilean Rareș-Florin a fost de natură să descurajeze presiunile exercitate asupra inculpatului Vlad Vasile de către persoanele menționate anterior. Fiind încurajat de statutul de protejat al Căilean Rareș-Florin (…), inculpatul Vlad Vasile a luat rezoluția infracțională de a exercita la rândul său presiuni asupra persoanei vătămate B.C.F. pentru a recupera de la acesta suma de 40.000 Euro pe care persoana vătămată refuza să i-o restituie.

Totodată, inculpatul Vlad Vasile suspecta existenţa unei înţelegeri între persoana vătămată BCF şi numitul A.A., în ceea ce priveşte accidentarea intenţionată a autoturismului condus de către inculpatul Vlad Vasile. În acest scop, în vara anului 2021, anterior datei de 20.07.2021, inculpatul Vlad Vasile s-a înțeles cu inculpatul Căilean Rareș-Florin (…) ca acesta din urmă să incendieze autoturismul persoanei vătămate B.C.F., contra unei sume de bani.

Inculpatul Căilean Rareș-Florin (…) a acceptat propunerea infracțională pe care i-a făcut-o inculpatul Vlad Vasile contra sumei de 10.000 lei și a unui schimb foarte avantajos de autoturisme”, precizează procurorii.

A doua oară a fost cu … fierbințeală

Anchetatorii spun că, cei doi s-au înțeles ca incendierea autoturismului lui B.C.F. să aibă loc când Vlad era plecat din țară, pentru a nu fi bănuit de implicare.

În preajma lui Căilean se afla Cosmin Moldovan, un personaj dispus să facă orice pentru droguri. Mai mult, cei doi aveau un trecut infracţional comun, fiind autori a unor infracțiuni contra patrimoniului și la regimul substanțelor stupefiante.

În acest context, în noaptea de 19 spre 20 iulie, Căilean, însoțit de Moldovan s-au dus în Beclean, cel din urmă aruncând un pet cu combustibil pe mașina lui B.C.F.

“Inculpatul Căilean Rareș-Florin s-a deplasat cu autoturismul până în apropierea locului unde se afla parcat autoturismul persoanei vătămate (Aleea Gării din oraș Beclean) unde a oprit, iar inculpatul Moldovan Cosmin s-a deplasat pe jos la autoturismul persoanei vătămate.

Inițial inculpatul Moldovan Cosmin a ezitat să incendieze autoturismul, a plecat de la locul faptei de mai multe ori după care a incendiat autoturismul la ora 3:17 (fiind suprins de camerele de supraveghere video aparținând CC S.R.L.). În urma incendierii s-au produs avarii minore la autoturismul persoanei vătămate B.C.F. (arderea unui ştergător de parbriz, distrugerea parbrizului şi a vopselei de pe capota autoturismului). După ce a incendiat autoturismul, inculpatul Moldovan Cosmin a alergat pe strada Gării și apoi pe strada Șieului până la locul unde îl aștepta inculpatul Căilean Rareș-Florin cu autoturismul marca BMW (…) care a fost achiziționat la data de 03.07.2021 de către suspectul V.S (…) şi pe care ulterior l-a înstrăinat numitului XXX”, se precizează în rechizitoriu.

Anchetatorii spun că pentru a evita să fie surprinși de camerele de supraveghere din Beclean, Căilean a condus autoturismul pe străzi lăturalnice. Ghinion însă, fiindcă autoturismul a fost surprins de o cameră video montată la un magazin, situat în imediata apropriere a locului faptei.

Când imaginile au fost arătate proprietarului mașinii incendiate, bărbatul a recunoscut autoturismul.

Drept urmare, anchetatorii au început supravegherea tehnică a suspecților și ala au aflat că Vasile Vlad nu a fost mulțumit de acțiune, fiindcă pagubele produse mașinii lui B.C.F. au fost minore. Cum Vlad i-a cerut încă o acțiune similară, Căilean și Moldovan s-au executat.

„La data de 5 august 2021, în punerea în aplicare a rezoluţiei infracţionale, şi ca urmare a instigării Vlad Vasile, inculpatul Căilean Rareș Florin l-a sunat pe numitul MMM (taximetrist) și i-a cerut să meargă la magazinul DEDEMAN (…), pentru a cumpăra bandă adezivă, pe care intenționa să o aplice pe plăcuțele cu numerele de înregistrare ale autoturismului utilizat la comiterea faptei. În aceeași seară, inculpatul Căilean Rareș-Florin i-a cerut numitului Stan Cristian să achiziționeze o sticlă de combustibil și să vină la locuința sa (…). Numitul Stan Cristian a cumpărat 2 litri de benzină din stația peco (…). La ora 23.58 inculpatul Căilean a purtat o discuție prin telefon cu inculpatul Moldovan Cosmin (…) din care rezulta că acesta din urmă trebuia să ajungă la locuința inculpatului Căilean Rareș-Florin (…). Inițial în parcarea blocului (…) aparținând inculpatului Căilean Rareș Florin a ajuns numitul Stan Cristian cu autoturismul cu numărul de înregistrare (…), după care a apărut pe jos și inculpatul Moldovan Cosmin. Inculpații Căilean Rareș-Florin și Moldovan Cosmin au urcat în autoturismul susmenționat condus de către inculpatul Stan Cristian și s-au deplasat toți trei din Unirea spre orașul Beclean.

Pe traseu, în parcarea amplasată în proximitatea pasarelei de la intrarea în localitatea Beclean, la cererea inculpatului Căilean Rareș-Florin, numitul Stan Cristian a oprit autoturismul, a coborât și a acoperit cu bandă adezivă numerele de înregistrare, după care cei trei s-au deplasat pe traseul de la prima incendiere, (…) până în apropierea locului unde era parcat autoturismul persoanei vătămate BCF. Inculpatul Moldovan Cosmin a coborât din autoturism, a luat asupra sa sticla cu combustibil și s-a deplasat la autoturismul persoanei vătămate BCF parcat în același loc ca în noaptea de 19/20.07.2021. La ora 01:22 inculpatul Moldovan Cosmin a turnat combustibil pe capota și pe parbrizul autoturismului și a incendiat mașina cu ajutorul unei brichete, după care a alergat până la autoturismul în care îl aștepta inculpatul Căilean Rareș (…), parcurgând același traseu ca în noaptea primei incendieri. După comiterea faptei, inculpatul Moldovan Cosmin a revenit la autoturism și în acel moment inculpatul Căilean Rareș-Florin l-a întrebat dacă nu se va face de râs ca data trecută cu referire la degradările minore provocate autoturismului persoanei vătămate iar inculpatul Moldovan Cosmin a replicat că va vedea la știri în ziua următoare rezultatul incendierii”, se mai arată în rechizitoriu.

Drogurile l-au dus iar în brațele procurorilor

Interceptat fiind de către anchetatori, la 4 zile de la a doua incendiere, pe data de 10 august Căilean și Stan au fost prinși în Beclean, în timp ce transportau cu mașina circa 4 kg de sare de baie, cei doi fiind arestați preventiv o zi mai târziu.

În ceea ce privește faptele de incendiere, anchetatorii au reușit să adune dovezile concrete pe parcursul a câtorva luni, cerând arestarea preventivă a lui Căilean, Vlad și Moldovan abia pe data de 10 ianuarie 2022.

După ce a fost prins cu sarea de baie în mașină, în Beclean, și a fost arestat preventiv, Căilean a încercat, în timp ce era în arest, să intre în posesia unor telefoane mobile și cartele telefonice pentru a putea comunica cu apropiații săi. Și ca să-și atingă scopul, el a încercat să mituiască un polițist care lucra la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ BN, promițându-i acestuia, în schimbul ajutorului, 400 de euro.

Cum a jucat polițistul această carte, dar și despre jaful comis de Cosmin Moldovan, în ediția de săptămâna viitoare.