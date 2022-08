Urmare a articolului „Imprumuturi „ dubioase „ intre un constructor ce ridica blocuri pe Granicerilor si un sef de la Finante” publicat in data de 22.08.2022 in Gazeta de Bistrita semnat de – Andreea Moldovan- in care s-au prezentat astfel incat sa para „dubioase” anumite aspecte care au legatura cu persoana mea fac urmatoarele precizari pentru clarificare si informarea corecta a cititorilor :

TRANZACTII/OPERATIUNI LEGALE

Subsemnatul Pop Vasile Radu domiciliat in Beclean judetul Bistrita Nasaud am achizitionat in anul 2003 un teren in suprafata de 2303 mp in Bistrita str.Granicerilor pe care l-am vandut astfel :

-anul 2018 – 516 mp catre LIDL SA Romania la pretul de 360343 lei cu incasare in anul 2018.

anul 2019 – 1787 mp catre Betlar Construct SRL Bistrita la pretul de 207000 eur cu incasare :

– 2019 60000 eur – echivalent 284988 lei

– 2020 40000 eur – echivalent 194880 lei

Diferenta de 107000 eur devine scadenta la 2 ani dupa obtinerea autorizatiei de constructie(S-a obtinut in anul 2021).Este o creanta de incasat .

Sumele apar in declaratiile de avere aferente fiecarui an .

In conditii similare au vandut teren catre cele doua societati si fostii vecini (de teren) .

Asadar in realitate nu exista nimic dubios .

Tranzactiile s-au efectuat prin acte notariale ,iar incasarile prin banca, in mod transparent ,cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Cu stima,

Pop Vasile Radu