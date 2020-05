Medicul legist bistrițean Lucian Pintea a anunțat că demisionează din funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății, începând cu data de 1 iunie. Motivul oficial este faptul că, dorește să îl sprijine pe deputatul PMP Ionuț Simionca, în proiectele pe care acesta în administrația județeană bistrițeană, în special în cele care vizează sistemul sanitar.

„A fost o onoare să îi reprezint pe cei care și-au pus încrederea în mine în funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății. Am decis să demisionez, începând cu data de 1 iunie, din această funcție și să îl sprijin din Bistrița pe domnul deputat PMP Ionuț Simionca în toate proiectele pe care acesta le are în administrația publică din județ, cu precădere în cele care vizează domeniul sanitar. Revin la Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud ca medic-șef al Seviciului Județean de Medicină Legală și am convingerea că experiența pe care am avut-o, timp de cinci luni, în echipa de conducere a Ministerului Sănătății îmi va da posibilitatea să fac și mai multe lucruri bune pentru colegii mei din sistemul sanitar și pentru locuitorii județului Bistrița-Năsăud„, a transmis dr. Lucian Pintea.

Totodată, Lucian Pintea a prezentat și un bilanț oficial al activității sale desfășurate în cadrul ministerului, în perioada în care a ocupat funcția de secretar de stat.

„Ianuarie 2020

– Am avut o serie de întâlniri pentru elaborarea de acte normative în domeniul serviciilor medicale alături de echipa Ministerului Sănătății, a Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a Institutului de Sănătate Publică și a Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar;

– M-am implicat activ în demersurile pentru construcția Spitalului Regional Cluj, al doilea cel mai mare spital regional din țară;

– Am fost desemnat, din partea Ministerului Sănătății, ca membru în cadrul Consiliului Superior de Medicină Legală unde am participat la numeroase ședințe ale acestui organism;

– Am efectuat o vizită de lucru la Institutul de Medicină Legală din Cluj – Napoca unde am discutat problemele cu care se confruntă medicii legiști;

– Am fost desemnat, din partea Ministerului Sănătății, să fac parte din grupul de lucru interministerial în vederea depistării și combaterii dopajului în sport;

– Am coordonat, în cadrul Ministerului Sănătății, Institutul de Sănătate Publică și Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, instituții de importanța majoră în sistemul public de sănătate din România;

– Am coordonat în cadrul Ministerului Sănătății Inspecția Sanitară de Stat;

– Am participat la elaborarea unui nou proiect de lege privind activitatea de medicină legală, promovat de domnul deputat Ionuț Simionca în Parlamentul României și asumat de către Comisia de sănătate și familie a Camerei Deputaților, proiect aflat în procesul legislativ, fiind adoptat cu majoritate de voturi de către plenul Senatului României;

Februarie 2020

– Am efectuat o vizită de lucru la Spitalul Orășenesc Beclean în contextul Master Planului Regional de Servicii Sanătate – Regiunea Nord Vest, militând pentru evitarea închiderii spitalelor din orașele mici.

– Am coordonat, în calitate de președinte, grupul tehnic de lucru din cadrul Ministerului Sănătății pentru actualizarea Master Planului Regional de Servicii Sănătate – Regiunea Nord Vest;

– Am fost reprezentant al Ministerului Sănătății în cadrul Conferinței Naționale pentru Alzheimer.

Martie 2020

– Am coordonat elaborarea de către comisiile de specialitate de medicină legală și anatomie patologică ale Ministerului Sănătății a protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul COVID-19, aprobat ulterior prin ordinul ministrului sănătății nr. 436, modificat mai apoi prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 570;

– Am avut întâlniri și discuții cu reprezentanții Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală în vederea creșterii capacității de testare cu RT-PCR;

– Am elaborat situația rețelei de medicină legală actuală din România – situația datoriilor, nr. de medici angajați, modalitatea transporturilor, tipul de personal care asigură transportul, regimul transporturilor;

– Am coordonat, din partea Ministerului Sănătății, elaborarea proiectului de HG privind tarifele legate de efectuarea de expertize, constatări și alte lucrări medico-legale care nu au mai fost actualizate din anul 2006;

– Am participat, pentru o săptămână, ca reprezentant al Ministerului Sănătății, în contextul pandemiei cu noul COVID-19, în Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției – C.N.C.C.I;

Aprilie 2020

– Am efectuat o vizită de lucru la laboratorul de genetică al Institutului de Medicină Legală din Cluj – Napoca în vederea punerii în funcțiune a aparatului RT-PCR, cu o contribuție importantă în obținerea tuturor avizelor necesare pentru creșterea capacității de testare în condițiile creșterii numărului de cazuri de COVID-19;

– Am susținut, prin toate mijloacele legale, activitatea Spitalului Județean de Urgență Bistrița, inclusiv pentru obținerea avizelor necesare pentru punerea în funcțiune a aparatului RT-PCR achiziționat și includerea în Programul național de boli transmisibile.

– Am coordonat Institutul Național de Sănătate Publică, cu o multitudine de ședințe și decizii privind pandemia de COVID-19;

– În calitate de reprezentant al Ministerului Sănătății, am participat la lucrările comisiilor de specialitate din cadrul Parlamentului privind unele proiecte legislative, mai ales referitoare la activitatea de medicină legală.

Mai 2020

– Am promovat o HG privind numărul de posturi din rețeaua de medicină legală, care nu mai fuseseră suplimentate din anul 2010, ceea ce poate permite angajarea unor tineri specialiști;

– Am coordonat Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății;

– Am efectuat vizite de lucru la Tel – Verde în contextul pandemiei de COVID-19, în vederea continuității acestei activități și în perioada stării de alertă;

– Am inițiat procedura de actualizare a listelor de medici experți care pot participa, prin tragere la sorți, în Comisiile de Malpraxis de la nivelul DSP-urilor, neactualizate din anul 2006;

– Am inițiat procedura de elaborare a listei de profesori universitari – cadre didactice care pot fi cooptați de către Comisia Superioară de Avizare a actelor medico-legale din cadrul INML prevăzută de OG1/2000.

– Am inițiat un studiu privind autopsiile efectuate la persoanele decedate cu COVID-19.

Vreau să le mulțumesc pe această cale și colaboratorilor mei apropiați, consilierii din cadrul cabinetului, care mi-au fost alături de-a lungul unei perioade extrem de dificilă, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19„, a mai precizat Lucian Pintea.

Medicul legist bistrițean a fost numit în funcția de secretar de stat, pe data de 18 decembrie 2019. Până la acel moment, Pintea a ocupat funcția de medic-șef al Seviciului Județean de Medicină Legală Bistrița-Năsăud. Pentru numirea sa în funcția din cadrul Ministerului Sănătății acesta a fost sprijinit de deputatul PMP Ionuț Simionca.