Dr. Annabella Muszi: Am avea nevoie de încă 20 de medici. SAJ BN are un deficit de personal de 57% din normativul prevăzut de lege

Managerul Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Bistrița-Năsăud, dr. Annabella Muszi, a declarat, miercuri, în cadrul ședinței de Colegiu Prefectural, faptul că își dorește să deschidă mai multe centre în mediul rural pentru a reduce timpii de ajungere la cazurile medicale de pe raza județului, însă pentru a atinge acest scop este nevoie de încă 20 de medici pentru ca schema de personal să fie completă.

„În urban am înregistrat o promptitudine de 5 minute şi 30 de secunde în medie, în rural 17 minute 45 secunde în medie. Cifrele, așa cum arată ele, sunt satisfăcătoare. Avem probleme la încadrările legale, având în vedere că Legea 98 prevede că trebuie să ajungem la minimum 90% din cazuri sub 15 minute în urban. Acest indicator a fost realizat atât global pe unitate, cât şi în subunităţile noastre. În schimb, în rural, ar trebui să ajungem sub 20 de minute la 75% din cazuri. Din cauza faptului că în judeţul Bistriţa-Năsăud distanţele dintre anumite zone rurale şi centrele de unde pleacă ambulanţele sunt destul de mari, nu am reuşit, din 2015 încoace, să realizăm integral acest indicator la nicio staţie sau substaţie/punct de lucru. Pe viitor, trebuie să ne gândim la deschiderea unor centre în rural, dar aceste centre ţin, în primul rând, de resursa de personal. Am avea nevoie de un punct de lucru în Sânmihaiu de Câmpie, deoarece Teaca are timp de ajungere de 47%. La Maieru suntem în plin proces de suplimentare. La începutul lunii iulie am primit 4 posturi suplimentare, toate operative. Cel târziu în mijlocul lunii septembrie, noii veniţi vor putea merge la locul de muncă„, a declarat managerul SAJ Bistrița-Năsăud.

Dr. Annabella Muszi a mai precizat că SAJ Bistrița-Năsăud avea, la 30 iunie, 153,5 posturi aprobate şi ocupate, din care 130 reprezentau personalul operativ – medici, asistenţi, ambulanţieri şi operatori aferenţi dispeceratului, ceea ce reprezintă un deficit de 57% din normativul prevăzut de lege.

„Mare parte a activității este efectuată de echipajele tip B, cu asistent medical, ambulanțier și voluntar. Dat fiind faptul că avem câte un medic pe județ, atât misiunile C2, cât și misiunile ACD sunt puține, pentru că un echipaj nu poate să deruleze mai mult. (…) Pentru a putea deservi prompt şi corespunzător populaţia, toate categoriile de personal operativ desfăşoară program suplimentar pentru a asigura continuitatea activității. În 2019 am ajuns să suplimentăm 23 de norme de bază/lună. Cu fiecare an personalul este mai obosit și ar fi mai eficient economic dacă măcar o parte va fi asigurat cu personal nou. În plan naţional, se demarează o procedură de suplimentare treptată, în fiecare an, a personalului. (…) Am funcționat cu resurse la limită. Când spun la limită, mă refer la situația în care ni se îmbolnăvește un coleg nu mai avem posibilitatea să asigură înlocuirea și sunt cazuri în care trebuie să scădem capacitatea operativă. (…) Am mai avea nevoie de încă 20 de medici. Acum avem ocupate 8 posturi, din care două sunt suspendate pe perioada exercitării funcției de manager și director medical și au fost transformate temporar în alte categorii, avem doi medici în consultații de urgență, care sunt angajați, și restul de cinci sunt colaboratori externi, respectiv medici de familie care asigură linia de gardă și avem patru medici pe segmentul de urgență, care asigură continuitatea , ajutați de directorul medical. Deci, ne-ar trebui cinci medicii coordonatori în dispeceratul integrat, cinci medici în Năsăud și cinci medici în Beclean. Vorbesc de cinci, fiindcă acest număr asigură o normă permanentă, conform normativelor în vigoare. Ar mai trebui trei pe consultații la domiciliu și doi în urgență„, a mai precizat managerul SAJ Bistrița-Năsăud.

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud are în dotare 41 de ambulanțe operative: 3 tip C, ultima primită la finalul lunii iunie 2019, 24 ambulanţe de tip B1 şi B2, din care cinci au fost primite la finalul anului 2018, 11 ambulanţe tip A1- A2, destinate transportului pacienţilor non-critici, transport neasistat, şi 3 tip ACD ambulanţă pentru consultaţii pacienţi la domiciliu. O ambulanță de tip C şi 5 tip B 1 și B 2 sunt ambulanţe Renault Master, achiziţionate prin Programul Naţional POR.