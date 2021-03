Peste 1.000 de firme din întreaga țară vor fi anchetate de DNA, în urma unui denunț al ministrului Economiei, Claudiu Năsui. Acestea sunt acuzate că ar fi înșelat sistemul informatic prin care se alocau fonduri pentru „Măsura 3 pentru IMM-uri”, finanțată din fonduri europene. 12 din aceste firme sunt din Bistrița-Năsăud, printre ele numărându-se și SRL-uri cu cifre de afaceri ce ajung la milioane de euro.

Europa Liberă a dezvăluit faptul că nu mai puțin de 1.100 de firme din țară vor fi anchetate de către procurorii Direcției Anticorupție, fiind acuzate de fraudă. Ancheta vine în urma unei plângeri penale formulate tocmai de Ministerul Economiei.

Chestiunea este cu atât mai serioasă cu cât programul Măsura 3 pentru IMM-uri este finanțată din fonduri europene, iar suma totală pusă la bătaie pentru sprijinirea IMM-urilor afectate de pandemie trecea de 500 de milioane de euro. Peste 28.000 de firme și-au încercat norocul în acest program, însă doar 3.000 au fost finanțate.

Finanțările acodate de statul român prin acest program porneau de la 50.000 de euro și ajungeau până la 200.000 de euro per firmă. Societățile comerciale erau obligate însă să asigure din surse proprii o parte din finanțare.

Practic, toate cele 1.100 de firme au știut ce să numere și ce să completeze în aplicație pentru a primii banii de la stat, dar și să se asigure că au cel mai mic procent de finanțare proprie. Acest lucru nu aveau de unde să-l știe, fără informații din interior. Programul ar fi fost fraudat în perioada 28-29 ianuarie, cu doar 48 de ore înainte de finalizarea înscrierilor.

Aproape 250 de SRL-uri din Nord-Vest sunt suspecte

Aceste granturi nerambursabile veneau pentru proiecte menite să mărească producția societăților comerciale în următorul an. Dintre două firme cu același punctaj, primea finanțare cea care spunea că va asigura procentul cel mai mare de cofinanțare. Aplicanții trebuiau să intuiască care este cel mai mic procent pe care trebuie să îl specifice în aplicație pentru finanțarea proprie, care să îi permită și să primească banii.

Din cele 5.196 de societăți din regiunea Nord-Vest care s-au înscris în program 436 de firme au câștigat. Dintre acestea, 243 sunt suspecte că au înșelat sistemul. Aproape 282 de milioane de lei s-au alocat pentru această regiune.

80% dintre câștigătorii din această regiune au aplicat în ultimele 48 de ore. Mai bine de jumătate dintre ei au completat procentele de cofinanțate la limită. Majoritatea firmelor suspectate au sediul social în Cluj.

Printre ele se numără însă și 12 SRL-uri din Bistrița-Năsăud. Este vorba despre: Ro Amazon Accounting Services SRL, Ondemand Creative Support Consulting, Ferma Pomicolă Jelna SRL, Radulovici Transporturi, By Wawa SRL, Druver Buffalo SRL ,Dei Bioderma, Cafe Bar Select, Petrolium –Privat SRL, Seven Events SRL, Comgaby Moln SRL și Cardaxis SRL.

Ro Amazon Accounting Services a fost înregistrată în 2017 și are ca obiect de activitate fotocopierea, pregătirea documentelor și alte activități specializate de secretariat. Pentru anul 2019, SRL-ul a raportat o cifră de afaceri de 247.741 de lei și un profit net de 167.366 de lei. Firma are doar doi salariați și datorii de aproape 20.000 de lei.

Ondemand Creative Support Consulting a fost înregistrată abia în 2019 și nu are disponibile încă informațiile financiare. Ferma Pomicolă Jelna a fost înregistrată în 2017 și are ca obiect de activitate cultivarea fructelor semințioase și sâmburoase. Pentru 2019 a raportat o cifră de afaceri de 283.462 de lei și un profit de 245.703 lei. Firma are doar un angajat și datorii de peste 100.000 de lei.

Radulovici Transporturi SRL a fost înregistrată în 2013 și are ca obiect de activitate transporturi rutiere și de mărfuri. Pentru 2019 a raportat o cifră de afaceri de 495.181 de lei și culmea, un profit net de 1,2 milioane de lei. Firma are 3 angajați și datorii de 274.00 de lei.

Un producător de cosmetice și una dintre cele mai mari florări, printre bănuiți

Printre firmele bănuite de fraudare se numără și By Wawa, producător de cosmetice, în spatele căruia se află Horațiu Horoba și soția sa Andrada. Acesta este nimeni altul decât fiul omului de fotbal Ioan Horoba, care a preluat acum câțiva ani ACS Unu Fotbal Club Gloria, echipă ce vrea să reînvie defuncta Gloria Bistrița. Pentru 2019, By Wawa a raportat o cifră de afaceri de 661.495 de lei și un profit net de 387.610 lei. Firma are doar un salariat și datorii totale de 178.070 de lei.

Pe listă regăsim și Comgaby Moln SRL, în spatele căreia este Molnar Alexandru Gabriel, cel care a fondat brandul de florării Magnolia. Pe această firmă se pare că funcționează florăriile, judecând după cifra de afaceri. Firma a fost înregistrată în 1997 și are ca obiect de activitate comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate.

Pentru 2019, SRL-ul a înregistrat o cifră de afaceri de 36 de milioane de lei și un profit net de 4 milioane de lei. Compania are 118 angajați și datorii totale de peste 4,5 milioane de lei.

Pe lista firmelor anchetate apare și Druver Buffalo, un SRL înregistrat în 2012 și care funcționează în Dorolea. Domeniul de activitate este creșterea bovinelor de lapte. În 2019, SRL-ul raporta o cifră de afaceri de 1,7 milioane de lei și un profit de peste 600.000 de lei, deși are doar doi angajați.

Dei Bioderma SRL funcționează din 2017 și are ca obiect de activitate fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice. Pentru 2019, firma cu doar doi angajați a raportat o cifră de afaceri de 297.650 de lei și un profit net de 218.593 de lei.

Cafe-Bar Select SRL este una dintre cele mai vechi firme din Bistrița, fiind înregistrată în 1991. Cifra de afaceri raportată pentru 2019 ajunge la 17 milioane de lei, însă profitul net nu trece de 870.000 de lei. Firma are 16 angajați.

Petrolium –Privat SRL funcționează din 2013 și are ca obiect de activitate comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate. Pentru 2019, SRL-ul cu doi angajați a raportat o cifră de afaceri de 5 milioane de lei și un profit de 240.000 de lei.

Seven Events SRL a fost înregistrat în 2018 și are ca obiect de activitate restaurante. Pentru 2019 a raportat o cifră de afaceri de 4,4 milioane de lei și un profit net de aproape un milion de lei. Firma are 30 de angajați.

Cardaxis SRL funcționează din 2017 și are doar 2 angajați. Pentru 2019 a raportat o cifră de afaceri de 153.571 de lei și un profit net de 121.807 lei.

Andreea Moldovan