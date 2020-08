Două firme, una din Baia Mare și alta din Bistrița s-au războit nu mai puțin de jumătate de an pentru contractul de dirigenție de șantier aferent lucrărilor de la complexul Wonderland. Primăria Bistrița a pus la bătaie peste 160.000 de lei, iar CNSC a hotărât cine pune mâna pe bani.

O firmă cu un angajat din Bistrița și altă firmă cu zero angajați din Baia Mare s-au luptat mai bine de jumătate de an să pună mâna pe contractul care prevede servicii de dirigenție de șantier pentru mult-trâmbițatul complex Wonderland. Licitația a debutat chiar la începutul acestui an, în primăvară fiind declarată câștigătoare Pro Fit SRL din Baia Mare, firmă care de doi ani declara zero angajați.

Competitorul, Arhicris Logistic SRL, un alt SRL cu doar un angajat din Bistrița a depus contestație. Printre altele, SRL-ul reclama faptul că competitorul său ar fi copiat date din caietul de sarcini al licitației, fără a prezenta acte doveditoare care să susțină că poate duce la bun sfârșit serviciile respective.

Totul a ajuns la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, care a dat dreptate celor din Bistrița și a obligat Primăria Bistrița să reevalueze ofertele. Astfel, serviciile de dirigenție de șantier vor fi asigurate de Arhicris Logistic SRL, pentru 127.000 de lei, în condițiile în care Primăria Bistrița a pus la bătaie peste 165.000 de lei.

Ce bube a găsit CNSC la câștigător

Ofertantul care a pierdut s-a ținut tare și și-a contestat competitorul la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor precizând că un documentația depusă cei din Baia Mare nu precizează, de exemplu, cum își vor desfășura activitatea specialiștii la care se apelează. De asemenea, Arhicris Logistic SRL precizează că cei care au câștigat inițial licitația au copiat părți din caietul de sarcini al acesteia și le-au inclus în ofertă, lucru total interzis.

„Se prezintă și prevederile Ordinului nr. 1017 din 20 februarie 2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/ sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare care reține expres că «Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice». Drept consecință, oferta este neconformă deoarece nu prezintă informații să permită identificarea facilă a specificațiilor din caietul de sarcini corelat cu documentele de calificare privind resursele alocate pentru execuția contractului în termenul ofertat”, se arată în contestația făcută de Arhicris Logistic SRL.

Contestatorul reclamă și refuzul autorității contractante și anume a Primăriei Bistrița de a-i permite accesul la procesul verbal de reevaluare a ofertei Pro-Fit SRL și la răspunsul ofertantului declarat câștigător, la solicitările de clarificări.

CNSC precizează că pentru unii experți nu există specificată remunerația și nici cheltuieli de deplasare și cazare la Bistrița sau de birotică, papetărie, diurnă. Practic, prețul din ofertă nu este corelat și exemplificat cu cheltuielile aferente prestării acestor servicii.

„Propunerea financiară trebuia să cuprindă valoarea totală a serviciilor de Dirigenție de șantier. În fapt, prin modul de justificare a prețului, ofertantul câștigător a demonstrat că nu poate susține, real, prețul ofertat. Mai mult decât atât, declararea cotării cu zero a tarifului prestat de cei patru diriginți, în cele 7 zile, din perioada de garanție a lucrărilor, arată că ofertantul câștigător nu poate plăti nici măcar salariul minim brut. Mai mult, oferta devine lipsită de fermitate, prin precizarea necunoașterii modului de implicare în perioada de garanție. Prin justificări, ofertantul pretinde costuri zero, adică prestarea gratuită a unor servicii, ceea ce conduce la schimbarea caracterului oneros al contractului de achiziție publică”, precizează CNSC.

Decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor a venit în luna mai și practic a obligat Primăria Bistrița să reia licitația. Astfel, abia după jumătate de an de la debutul licitației aceasta are și un câștigător. Este vorba despre cealaltă firmă din Bistrița, care a contestat câștigătorul primei licitații.

Firma câștigătoare a semnat contractul pentru 127.000 de lei, suma alocată de Primăria Bistrița pentru aceste servicii fiind de 165.000 de lei. Potrivit caietului de sarcini a licitației, serviciile de dirigenție de șantier vizează ridicarea unei clădiri principale cu bazin acoperit, jacuzzi, tobogane interioare, dușuri, servicii SPA, vestiare, punct de prim ajutor, grupuri sanitare.

Proiectul prevede și amenajarea de bazine exterioare, piscine și bazine pentru adulți și copii, dușuri, plajă, grupuri sanitare, tobogane de exterior, dar și un spațiu de agrement, cu teren de sport în aer liber, loc de joacă pentru copii pe diferite vârste și cu tematici diferite, baze de observare pentru salvamari, spații verzi amenajate, alei carosabile și pietonale, parcări și utilități.

Construcția este formată din două corpuri de clădire: un corp principal ce se dezvoltă pe două niveluri (demisol, parter și supantă) și corpul adiacent construcției principale ce se desfășoară numai pe demisol și subsol.

„Dirigintele/diriginții de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al beneficiarului în relațiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii în derularea contractului de lucrări. Activitatea dirigintelui/diriginții de șantier va fi condusă de următoarele principii: imparțialitate atât față de beneficiar/investitor, cât și față de constructor, furnizori și proiectanți, profesionalism, fidelitate, respectarea legalității. Scopul serviciilor de supraveghere a lucrărilor pe care dirigintele de șantier trebuie să le asigure este de a oferi beneficiarului garanția că executantul căruia îi va fi atribuit contractul de execuție a lucrărilor își va îndeplini toate resăponsabilitățile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementărilr tehnice și caietele de sarcini”, se mai arată în caietul de sarcini.

Cine sunt firmele care s-au războit pentru acest contract

PRO-FIT SRL a fost înscrisă în 1996 și are sediul în Baia Mare. De doi ani de zile, SRL-ul are doi angajați, pentru 2019 raportând o cifră de afaceri de aproape 200.000 de lei și un profit de 31.499 de lei. Datoriile ajungeau și ele la 217.500 de lei, 2019 fiind anul în care firma din Baia Mare a raportat cele mai mari datorii, de la înființare.

În 2018, SRL-ul raporta o cifră de afaceri de 229.093 de lei și un profit de 75.294 de lei. Datoriile ajungeau atunci la 136.822 de lei. În 2017, cifra de afaceri ajungea la 122.822 de lei, iar profitul net la doar 17.421 de lei. Datoriile erau ceva mai mici, apropiindu-se de 55.000 de lei.

În 2016, firma a fost pe minus, raportând pierderi de 26.884 de lei și o cifră de afaceri de doar 57.512 lei. Pierderi importante a raportat și în 2012 (43.467 de lei).

Competitorii de la Arhicris Logistic SRL funcționează din 2012 și au sediul în Bistrița. În 2019 aveau un angajat și raportau o cifră de afaceri de 1,2 milioane de lei și un profit net de 980.257 de lei. Datoriile ajungeau la 486617 lei.

În 2018, cifra de afaceri era de doar 417.558 de lei, iar profitul de 225.515 lei. Datoriile nu lipseau, ajungând la 280.226 de lei. 2017 a fost din nou un an bun pentru SRL-ul din Bistrița, care raporta o cifră de afaceri de 1,1 milioane de lei și un profit net de 921.016 lei.

Andreea Moldovan