Dorina Mureșan, ”notarul de casă” al țeparului imobiliar Traian Onuc, cercetată de procurori

Mureșan Dorina, ”notarul de casă” al țeparului imobiliar Traian Onuc, este vizată în mai multe plângeri penale de faptul că i-a păcălit pe cei care au vrut să cumpere apartamentele scoase la vânzare de imobiliarul clujean. Însă, justiția clujeană nu se poate pune de acord dacă notarului i se poate atribui sau nu vreo vină. Pe de o parte, ea a fost ”spălată” atât de procurori și de judecători, dar, pe de altă parte, magistrații au dispus cercetarea ei.

Judecătorii de la Curtea de Apel Cluj nu au o practică unitară privitoare la implicarea notarului clujean Dorina Mureșan în afacerile imobiliarului clujean Traian Onuc, acuzat de zeci de clienți de înșelăciune imobiliară și de un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

Traian Onuc, care până în urmă cu câțiva ani, se numea Traian Floarea Ianson, a înșelat zeci de persoane promițându-le că le va vinde apartamente. Oamenii erau puși să plătească zeci de mii de euro, valoarea antecontractelor, pentru ca mai apoi să nu primească nimic. Tranzacțiile se făceau prin intermediul notarului clujean Dorina Mureșan, care deține un birou notarial pe strada Republicii din Cluj Napoca. Potrivit anchetelor făcute de procurori la biroul ei notarial au fost încheiate zeci de asemenea documente. De asemenea, datele arată că notarul îi asigura pe clienți că sigur vor deveni proprietarii caselor pe care oamenii și le cumpărau.

Întrebată despre implicarea ei în țepele imobiliare, notarul Mureșan a declarat că nu răspunde decât în fața instanțelor.

”Eu răspund doar în fața instanței, nu sunt obligată să vă dau nicio declarație! Vă rog să nu mă mai deranjați”, a declarat notarul clujean Dorina Mureșan

Însă, judecătorii de la Curtea de Apel Cluj, instanța în măsură să îi judece pe notari, nu se pot pune de acord dacă ea se face vinovată de inducerea clienților în eroare sau nu.

Spre exemplu, medicul Vasile Corpodean, din Alba Iulia, a făcut o plângere penală împotriva notarului clujean pe care procurorii au clasat-o. Omul a contestat decizia de clasare, însă judecătorul Adina Lupea i-a respins plângerea ca fiind nefondată, menținând soluția de clasare. Apartamentul pentru care Corpodean plătise, fusese vândut anterior altei persoane, prin intermediul aceluiași birou notarial.

”În februarie 2015 i-am dat 25.000 de euro lui Ianson pentru un apartament și am fost înșelat. Tranzacția a fost făcută la biroul notarial al lui Dorina Mureșan. Am făcut plângere împotriva lui, ca toți ceilalți clienți înșelați, și am depus plângere pentru complicitate și împotriva notarului. Eu nu mi-am imaginat că la un cabinet notarial voi fi tras pe sfoară. Am avut încredere când am mers acolo. Nici nu am fost primit înăuntru, contractul fiind semnat pe holul biroului cu o asistentă de-a ei. Eu nu am cunoștințe juridice și când am citit contractul mi s-a părut în regulă, însă în el scria că nu dorim să fie trecut în cartea funciară. Asta a fost greșeala mea! Așa că, atunci când am cumpărat apartamentul el fusese deja vândut cu două luni de zile înainte unei persoane, Coroianu. Culmea este că în 26 ianuarie Coroianu cumpărase apartamentul respectiv tot prin biroul notarului Dorina Mureșan!”, explică medicul înșelat.

Doctorului Aurel Bizo i s-a admis plângerea

Într-o situație similară se află și doctorul clujean Aurel Bizo care a plătit 15.000 de euro, valoarea antecontractului, pe un apartament de-a lui Onuc. Și el a fost înșelat și, pe lângă plângerea penală depusă împotriva lui Onuc, a formulat una și împotriva notarului Dorina Mureșan. Și în cazul lui procurorul de caz, într-un interval de câteva zile, a clasat plângerea, însă Bizo a contestat decizia în instanță.

De data aceasta, dosarul a fost judecat de Sorina Siserman care i-a admis plângerea, a desființat ordonanța de clasare și a trimis cauza la procuror cu dispoziția de a se începe urmărirea penală pe numele Dorinei Mureșan.

Cu toate acestea, chiar dacă această decizie a fost emisă în anul 2016, procurorul nu a reușit nici până acum să trimită dosarul în instanță!

Medicul Aurel Bizo a arătat că, la două zile după înregistrarea plângerii la parchet, fără a dispune începerea urmăririi penale și fără a face vreo cercetare a celor susținute în plângere, prin Ordonanța din 15.07.2016 procurorul a dat soluție de clasare pe considerentul că ”faptele și împrejurările arătate în plângere nu cuprinde elemente noi, astfel încât să se impună începerea urmăririi penale”.

În actele de la dosar, medicul Bizo ”a arătat că a luat legătura cu Floarea Traian Ianson (Traian Onuc. n.red,), iar în cursul zilei de 07.06.2015 s-a deplasat la adresa imobilului, unde a constatat existența unui bloc construcție, iar acesta l-a asigurat că există autorizație de construcție și faptul că în aproximativ o lună și jumătate îi va preda spațiul. Cu acea ocazie Ianson i-a mai comunicat faptul că urmează să încheie un antecontract de vânzare – cumpărare în fața notarului public, dată la care urma să achite suma de 15.000 Euro drept avans, restul de 14.000 Euro urmând a fi achitat în rate lunare. Referitor la întâlnirea cu notarul public Mureșan Dorina împotriva căreia a formulat prezenta plângere pentru infracțiunea de înșelăciune, petentul a arătat că la data de 08.06.2015 s-a deplasat la cabinetul acesteia, ocazie cu care i-a pus la dispoziție un set de acte aferente antecontractului ce urma a fi încheiat.

Petentul a arătat că notarul i-a spus că se află în grabă, nu i-a explicat nimic despre situația terenurilor pe care se edifica construcția, însă i-a reiterat faptul că, dacă dorește o reducere de preț, trebuie să achite un avans în sumă de 15.000 Euro în numele unei terțe persoane și că, cel târziu în data de 15.07.2015, urmează a i se preda imobilul în stare finalizată.

Petentul a susținut că numitul Ianson și notarul Mureșan l-au asigurat că totul este în regulă și că, deși în antecontractul de vânzare – cumpărare s-a consemnat că nu solicită notarea acestuia în cartea funciară, niciodată nu i s-a explicat de către doamna notar în ce constă această notare și consecințele pe care le produce”.

Șmecherii imobiliare

Traian Floarea Ianson, cunoscut acum sub numele de Traian Onuc, este un constructor imobiliar clujean acuzat de mai multe persoane de înșelăciune. El le-a promis oamenilor că le vinde apartamentele din trei blocuri de câte opt etaje (două pe strada Miko Imre nr. 14 şi un alt bloc pe strada Fabricii nr. 67), dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. Inițial, el a fost arestat, apoi a fost eliberat sub control judiciar, stare în care este judecat și cercetat în mai multe dosare.

Ianson este fiul lui FLOAREA IANSON MARIANA, medic expert al asigurărilor sociale, fost şef serviciu Expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă din cadrul Casei de Pensii a Judeţului Cluj, care a fost condamnată de magistrații clujeni la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 4 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

Trian Onuc este acuzat de înşelăciune cu un prejudiciu estimat la 680.300 euro. Proiectele imobiliare nu respectă autorizaţia de construire iar oamenii au cumpărat apartamente în clădiri autorizate ca birouri. Ba mai mult, Ianson a vândut de câteva ori apartamentele la clienţi diferiţi sau apartamente la etajul 9 care în realitate are 8 etaje sau situate la etajul 5, deşi imobilul a fost avizat doar cu 3 etaje şi etajul 4 retras. Din acest motiv, cumpărătorii nu au putut să-şi intabuleze locuinţele.

În același timp, Traian Onuc a făcut plângeri penale împotriva clienților lui, a avocaților acestora, a procurorilor, polițiștilor și judecătorilor care au avut de-a face cu el.

Pe procurorul Daniela Crăciunescu, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, o acuză de ”instigare la infracțiunea de represiune nedreaptă” pentru că și-a făcut treaba în sala de judecată cerând prelungirea arestului preventiv. Pe Georgeta Câmpean, ofițer judiciar, o acuză de comiterea aceleiași infracțiuni pentru că ar fi dispus reținerea lui pe o perioadă de 24 de ore. De asemenea, pe procurorii Călin Marius Pantea și Dragoș Gheorghe, pe judecătorul Gabriela Moț îi acuză tot de represiune nedreaptă, culminând cu o serie de acuzații împotriva magistratului Cristi Vasilică Danileț, fost membru CSM și reprezentat au judecătorilor din România. Împotriva lui Danileț a avut chiar mai multe capete de acuzare: abuz în serviciu, represiune nedreaptă și complicitate la șantaj!

Prejudiciu de un milion de euro

Potrivit dosarului de cercetare penală nr. 5657/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria ClujOnuc a fost arestat preventiv pentru comiterea a 43 de infracțiuni de înșelăciune, prejudiciul fiind estimat în jurul valorii de 1.000.000 Euro.

În acest dosar, Mureșan Dorina, în calitate de notar public a autentificat un număr de peste 80 antecontracte de vânzare – cumpărare în perioada 2011 – 2015 vizând apartamente situate în Cluj Napoca.

Bizo consideră că ”atât el cât și cele 60 de persoane vătămate au fost induse și menținute în eroare prin conjugarea acțiunilor frauduloase derulate de cei doi, inculpatul Ianson prin aceea că a asigurat părțile că este un investitor serios, iar d-na notar prin aceea că a confirmat și chiar întărit susținerile mincinoase ale acestuia, dându-le asigurări în acest sens.

Aceasta deoarece d-na notar Mureșan Dorina a continuat încheierea de antecontracte de vânzare cumpărare cu clienți „racolați” de Ianson, în condițiile în care, în cursul anului 2014, aceasta a fost solicitată în mod oficial de Camera Notarilor Publici să pună la dispoziția organelor de poliție toate contractele de vânzare încheiate de Ianson în perioada 2009 – 2014 privind imobilele situate pe cele două străzi”.