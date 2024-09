Dorin Dobra, fost senator PNL și vicepreședinte al organizației județene liberale, a demisionat luni din partid. El a anunțat că se va alătura lui Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale.

„Astăzi nu mai sunt membru al unui partid politic. La ora 10.45 mi-am depus demisia din cadrul Partidului Național Liberal, după o istorie de 25 de ani, onorantă la vremea ei, dar astăzi, mai puțin motivantă.

O astfel de decizie, după 25 de ani de liberalism, după 30 de ani de carieră politică, desigur că trebuie să aibă mai multe motivații. În primul rând astăzi sunt aici pentru că personal, Dorin Dobra, fost vicepreședinte al PNL BN, crede foarte tare în soluția Geoană pentru România. Crede foarte tare în omul Mircea Geoană pe care l-a cunoscut în Parlamentul României, crede foarte mult în capacitățile diplomatice ale domnului Mircea Geoană, care se cer pentru postul pe care îl vizează și pe care le-am verificat. Acest om, ani la rând, după ce am fost colegi în Senatul României, mi-a trimis felicitări și <La mulți ani!> de ziua mea. Și mai cred că astăzi e nevoie de o platformă, care să respire, care să aducă energii noi, care să poată să atragă oameni noi, capabili. (…)

Nu plec la Mircea Geoană pentru a dobândi ceva, vreun mandat sau vreo funcție. Plec la Mircea Geoană pentru că eu cred cu toată puterea mea, că este soluția pentru această țară, pentru viitoarele alegeri prezidențiale”, a declarat, luni, Dorin Dobra, într-o conferință de presă.

El a precizat că nu ar fi căutat altă soluție, dacă atmosfera în PNL ar fi fost alta.

„Fără să am cuvinte grele pentru colegii mei, am să spun că eu nu înțeleg candidatura domnului Ciucă. În al doilea rând, demisia mea nu se raportează atât la situația de la nivel central, ci mai ales față de cea de la nivel local.

Vreau să transmit conducerii centrale a PNL, faptul că demisia mea trebuie să fie pentru domniile lor un puternic semnal de alarmă pentru situația din județul Bistrița-Năsăud. În actuala stare, în actuala formulă cu actualele dinamici, PNL Bistrița-Năsăud nu are cum să aibă rezultate fructuoase. (…) După ce am predat mandatul de senator, am plătit 8 ani de zile de deșert, de nechemare, de blocaj, pentru simplul motiv că am avut viziuni diferite față de cei care îl conduc astăzi. Am fost cel care am văzut 4 ani de zile că în fiecare zi pierdem primăria (n. r. – Primăria Bistrița), și când le transmiteam colegilor, îmi spuneau că sunt rău intenționat, iar după ce toate lucrurile acestea s-au confirmat, mi-au spus că eu sunt cel c are e de vină. Ceva nu mai funcționează”, a spus Dorin Dobra.