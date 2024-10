Deputata PNL Diana Morar a anunţat că se retrage de pe lista pentru Camera Deputaţilor, listă pe care a fost votată luni, pe poziţia a treia. Totodată, ea a adus critici aspre colegului său de partid și de parlament, deputatul Robert Sighiartău, despre care spune că s-a impus pe locul mult dorit la Camera Deputaților, călcând peste cadavre și destructurând Organizația PNL BN în pragul competiției electorale.

Diana Morar a declarat că ședința Biroului Permanent Judeţean (BPJ) al PNL care a avut loc luni seara la Năsăud, în cadrul căreia au fost desemnați candidații pentru alegerile parlamentare, nu a fost una statutară.

„Aș vrea să anunț retragerea mea de pe locul trei al listei PNL aprobate pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare ce se vor desfășura în data de 1 decembrie 2024, vot care a fost acordat prin simulacru denumit ședință BPJ, organizată în mod nelegal și nestatutar la Primăria Năsăud de către Robert Sighiartău în încercarea disperată de a eluda voturi pentru listă, așa cum prevede statutul PNL.

Chiar dacă aș fi fost menținută pe locul 1 Senat, poziție în care am fost votată în mod legal și statutar în ședința Biroului Politic Județean din 19 octombrie de la palatul Culturii din Bistrița, tot m-aș fi retras, pentru că nu pot să calc peste cadavre doar ca să-mi ating scopul și să ajung în Parlamentul României cu prețul execuției și decapitării președinților de organizații locale care mi-au susținut prin muncă temeinică pe noi cei care ocupăm astăzi cele mai înalte funcții alese din partea PNL Bistrița-Năsăud. Doresc să le mulțumesc public tuturor colegilor, membri PNL, care m-au susținut, m-au votat și au făcut tot posibilul ca eu să îi reprezint cu cinste în Parlamentul României”, a afirmat Diana Morar în cadrul unei conferințe de presă.

Ea a mai precizat că, deși în urmă cu câteva zile a contestat noul BPJ la Curtea de Arbitraj a Partidului Naţional Liberal, unii colegi de partid au inițiat acțiuni de destructurare a filialei doar pentru a-l impune pe locul întâi pe lista candidaților la Camera Deputaților pe Robert Sighiartău. Totodată, Diana Morar îl acuză pe Robert Sighiartău că, pentru a-și satisface ambițiile personale, a decapitat abuziv o parte din conducerile organizațiilor locale ale PNL Bistrița-Năsăud.

„Nu toți colegii mei au respect pentru membri simpli și inițiază acțiuni de destructurare a bunului mers al lucrurilor în filială, comițând abuzuri, pentru care îi asigur că vor fi trași la răspundere în fața instanței de judecată civile sau penale.

În timp ce toate filialele PNL și partidele sunt în precampanie, în filiala PNL Bistrița-Năsăud se intră cu buldozerul, pentru a satisface orgoliile și ambițiile personale ale lui Robert Sighiartău, personaj care de fiecare dată când a candidat pe listele PNL la parlament a fost impus cu forcepsul și nu a respectat prevederile statutului PNL pentru ocuparea locului pe care l-a avut pe listele Partidului Național Liberal. Cum știa că la Bistrița-Năsăud nu va mai avea a treia oară această șansă, și-a încercat norocul pe la alte județe, pe la Dolj, pe la București, însă fără rezultat, astfel că s-a întors la Bistrița-Năsăud, aducându-și aminte după 4 ani că este deputat al filialei, și a procedat la încălcare gravă a statutului PNL pentru a se impune din nou prin fraudă pe primul loc la Camera Deputaților pe listele PNL.

Nu a fost suficient să desființeze Biroul Politic Județean interimar agreat de filială și mediat de președintele coordonator Buda Daniel, instituind o formulă de BPJ favorabilă lui, cu oameni care nu sunt membri PNL – vă asigur că nu știu unde este sediul PNL – care acum au ajuns să decidă soarta politică a filialei, formulă pe care deși noi am contestat-o la Curtea de arbitraj a PNL și am comunicat această contestație Biroului Politic Național și Secretariatului general al partidului, nu l-a împiedicat să îl folosească abuziv și să decapiteze președinții de organizații, fără a avea un criteriu la baza acestor schimbări, ci doar al antipatiei față de persoana sa, pentru ca apoi să poată impune lista lui. Și am citat: lista lui pentru Parlamentul României!

Au fost schimbați președinți de organizații locale care au fost alături de PNL și și-au făcut treaba de-a lungul timpului. Eu sunt membru PNL de peste 13 ani și sunt oameni care atunci când eu am venit în partid, i-am găsit acolo pe baricade. Organizația Rodna, unde noi nu am avut candidat la Primăria Rodna, la cererea domnului candidat la președinția Consiliului Județean, Robert Sighiartău, care a impus să nu avem candidat acolo, și pentru acest lucru a plătit cu funcția președintele organizației locale, Ioan Rus. În locul acestuia, Robert Sighiartău a desemnat aseară un consilier local. Nu știu cum e posibil acest lucru din punct de vedere legal, dar vom afla. Alt exemplu: la Organizația Dumitrița l-a impus președinte pe Cosmin Wechter, care locuiește în Lechința. (…) La Organizația Leșu, l-a impus pe Florin Moldovan, cu zero voturi, și care nici măcar nu mai locuiește în județul Bistrița-Năsăud. Și exemplele pot continua”, a afirmat Diana Morar.

Ea a mai adăugat că procedura obligatorie pentru desemnarea candidaților la Parlamentul României este profund viciată, în condițiile în care noul BPJ a fost contestat.

„Convocarea ședinței de ieri este nulă, biroul este contestat, procedura obligatorie pentru desemnarea candidaților la Parlamentul României este profund viciată, dar toate acestea nu l-au împiedicat să se impună pe locul mult dorit la Camera Deputaților, călcând peste cadavre și destructurând Organizația PNL în pragul competiției electorale. Mă întreb cât îi poate păsa în acest fel de campania pentru prezidențiale care bate la ușă, pentru că oricum cu toții că a fost un aspru critic al președintelui PNL Nicolae Ciucă, pe care îl dorea înlăturat de la conducerea partidului după alegerile locale. Totodată mă întreb după acest gest pe care l-a făcut față de colegii care totuși l-au trimis în fotoliul de parlamentar, cu cine va face campanie electorală când a dat afară oamenii din partid. Sau să înțeleg că îi pasă doar de locul pe care îl ocupă el în acest moment și care pare a fi eligibil. Toate aceste motivații ne-au determinat ca ieri, de la acea ședință de așa zis Birou Politic Județean, contestat de altfel, ei și președintele ales al PNL Bistrița-Năsăud, Ioan Turc, am părăsit lucrările ședinței, nu am dorit să fim parte și ne-am delimitat de aceste acțiuni abuzive.

Încălcarea flagrantă a statutului și a legii, chiar și într-un partid politic, poate atrage chiar și răspunderea penală”, a subliniat deputata PNL.