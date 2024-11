Mulți oameni m-au întrebat de ce o susțin pe Elena Lasconi.

Am avut mulți politicieni cu experiență care ne-au condus, dar experiența i-a ajutat doar la furat. Elena Lasconi mai are multe de învățat, dar are intenții bune: de asta are România nevoie acum!

Ea nu a făcut jocurile PSD ca Ciucă și nu a zburat pe banii Nordis nicăieri, ca Ciolacu.

Mesajul lui Ludovic Orban, către alegători:

,,În ultima zi de campanie am un mesaj către alegătorii de bună credință care simpatizează cu ideile liberale.

Forța Dreptei o susține cu toată puterea pe Elena Lasconi.

M-am retras în favoarea Elenei Lasconi pentru că este singurul candidat din zona democratică de centru dreapta care are șanse reale să intre în turul doi. Rezultatele din toate sondajele de opinie de ultim moment arată clar că Elena Lasconi l-a depășit ușor pe Simion și este pe trend ascendent.

I-am cerut în ultimele zile și lui Nicolae Ciucă să vină alături de Forța Dreptei și de USR pentru a realiza unitatea dreptei printr-un tandem Elena Lasconi cu un premier din partea PNL. În acest fel am fi putut garanta victoria dreptei la alegerile prezidențiale și parlamentare.

Care a fost răspunsul lui Ciucă și al conducerii PNL? Nu numai că nu au arătat nici cea mai mică disponibilitate de a discuta o astfel de formulă câștigătoare. Au făcut taman pe dos. Au pus toate tunurile pe Elena Lasconi. Au declanșat o campanie furibundă contra candidatului susținut de noi. Deși știu foarte bine că Ciucă nu are nicio șansă, fac tot ce este posibil să reducă șansele Elenei Lasconi de a intra în turul doi.

De ce? Pentru că nu sunt capabili să își depășească statutul de simpli figuranți în scenariul politic post-alegeri impus de Iohannis. Îl vor pe Simion în turul doi. Pentru că în acest caz susținerea lui Ciolacu în turul doi de către conducerea PNL va fi mai digerabilă pentru electoratul penelist în fața pericolului extremist. Și, în acest fel, pot să continue guvernarea tot cu PSD după alegeri, cu Ciolacu președinte și, probabil, cu un premier din PNL impus tot de PSD, așa cum a fost cazul lui Ciucă.

Mesajul meu către simpatizanții liberalismului este foarte simplu. Nu vă lăsați păcăliți de jocurile PSDNL! Votați cu Elena Lasconi!

Intrarea în turul doi a Elenei Lasconi este singura șansă de a scăpa de Ciolacu și de PSD. Intrarea Elenei Lasconi în turul doi poate permite și debarcarea conducerii pesediste actuale a PNL și crea premisele pentru readucerea partidului de partea bună a baricadei.’’

CMF 11240022