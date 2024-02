Deputata PNL, Diana Morar, a scris pe pagina sa de Facebook că vizita ministrului Educației, Ligia Deca, a fost plină și extrem de interesantă, oferind un feedback real al situației în teren.

„Mulțumesc doamnei ministru Ligia Deca pentru că mi-a onorat invitația adresată încă din toamna de a vizita unitățile de învățământ din județul nostru. Am început ziua la primăria municipiului Bistrița, alături de domnul primar Ioan Turc și o parte din echipa sa, cu o discuție foarte bună despre proiectele pentru educație în oraș. Am continuat la Sângeorz-Băi, unde ne-a întâmpinat domnul primar Cătălin Bota pentru a vizita Școala Gimnazială „Artemiu Publiu Alexi” structura Cormaia, respectiv Grădinița cu Program Normal nr. 2. Tot aici, doamna ministru a citit o poveste unor copii minunați de la grădiniță cu ocazia zilei de 7 februarie, Ziua cititului împreună.

Următoare oprire a fost la Feldru, alături de domnul primar Grigore Ţiolan, unde am vizitat Creșa și Grădinița cu program normal din cadrul Liceului Tehnologic Feldru, reabilitate cu fonduri de la bugetul local”, a scris deputata de Bistrița, Diana Morar.

Totodată, parlamentarul PNL a mai amintit că la Năsăud, ministrul Educației a vizitat Colegiul Național „George Coșbuc” din Năsăud, având loc o întâlnire aniversară cu ocazia impliniriii a 160 de ani de la înființare în 4 octombrie 2023.



„Ziua a continuat la Bistrița, unde după prânz am mers împreună cu Ioan Turc și Ligia Deca la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița, decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Cavaler. La Colegiul National “Andrei Mureșanu” am vizitat amplasamentul pentru viitoarea Școală Verde.

In continuare, la Palatul Culturii Bistrița au fost semnate 24 de contracte pentru Smart-Lab, proiect finanțat din PNRR, împreună cu directorii unităților de învățământ din județul Bistrița-Năsăud.

După conferința de presă de la sediul PNL Bistrița-Nasaud am însoțit-o pe doamna ministru la Beclean, la întâlnire cu elevii Clubului de Robotică din cadrul Colegiul Național „Petru Rareș”.

Mă bucur că am reușit să îi arătam o mică parte din resursa extrem de valoroasă a județului nostru pe zona de educație: dascăli minunați și elevi extraordinari. Mai sunt foarte multe de văzut, dar sunt sigură că doamna ministru, căreia îi mulțumesc pentru disponibilitate și efort, va reveni la noi”, a mai precizat Diana Morar.