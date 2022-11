Luptă de ani de zile pentru bunăstarea colegilor din Primăria Bistrița, dar nu o ignoră pe a sa. Liderul de sindicat din Primăria Bistrița, Sabina Mălaicu, care lucrează la controversatul Serviciu Urbanism, a reușit să adune o adevărată avere în ultimii ani. Printre bunuri de numără case și chiar un apartament în Sibiu.

An de an, când se împart banii din bugetul Primăriei Bistrița, prima care apare cu pretenții este Sabina Mălaicu. În fiecare an, aceasta a militat pentru colegii săi din instituție pentru salarii mai mari, pentru bonusuri și vouchere de vacanță.

Sabina Mălaicu este lider de sindicat de ani buni, iar acest lucru se vede inclusiv în declarația sa de avere, mai ales că este angajată și la controversatul Servciu Urbanism.

Numărul de dosare în care se judecă pentru angajatorul pentru diferite avantaje financiare este impresionant. În cel mai nou dosar, Sabina Mălaicu își cere voucherele de vacanță pentru ultimii ani. Acesta a fost înregistrat la mijlocul anului la Tribunalul Bistrița-Năsăud și încă nu are o sentință.

În 2019 s-a judecat cu Primăria Bistrița, alături de zeci de angajați, pentru salarii mai mari, mai exact pentru anularea hotărârii de Consiliu Local prin care se stabileau salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din instituție.

În același an, Mălaicu, alături de alți angajați din instituție cereau în instanță sporul de dispozitiv și sporul de confidențialitate. În niciunul din aceste procese nu a avut câștig de cauză.

Două case și apartament în Sibiu

În ciuda faptului că se plânge de salariile mici din Primăria Bistrița cu fiecare ocazie, Mălaicu nu pare să aibă probleme cu finanțele, cel puțin asta insinuează declarația sa de avere.

Potrivit documentului, aceasta deține un teren în intravilan de aproape 1000 de metri pătrați în Bistrița și altul de 1620 de metri pătrați în Șanț. Cel din urmă este moștenit.

Sabina Mălaicu a reușit să își construiască în Bistrița o casă de 110 metri pătrați, ridicată încă din 1997. A mai moștenit în 2016 jumătate dintr-o casă de locuit de 120 de metri pătrați la Șanț.

Aceasta mai deține ceva construcții de aproape 200 de metri pătrați tot moștenite la Șanț, dar și un apartament de 38 de metri pătrați situat tocmai în Sibiu. Mălaicu are în garaj două mașini Skoda din 2007 și un Citroen din 2003.

În 2018, Mălaicu s-a împrumutat de 100.000 de lei de la Banca Românească, sumă pe care trebuie să o returneze până anul viitor.

Sabina Mălaicu încasează de la Primăria Bistrița lunar 4.870 de lei, iar soțul său care lucrează la Rombat merge acasă lunar cu 3.400 de lei. De asemenea, veniturile șefei de sindicat au fost completate anul trecut de subvenții de 6.200 de lei încasate prin APIA pentru cultivare produse agricole vegetale.

Sabina Mălaicu, printre funcționarii vizați de ancheta de la Urbanism

Cum a ajuns Sabina Mălaicu să adune în ultimii ani bani de o casă și un apartament în Sibiu? Ei bine, anchetatorii o bănuiesc de fapte mai puțin legale, care însă i-au umplut buzunarele.

Anul trecut, la final de mai, Primăria Bistrița era vizitată de procurori și polițiști. La fel și domiciliile a 6 dintre angajați, printre ei numărându-se și Sabina Mălaicu. Infracțiunile cercetate în prima fază în dosar sunt destul de grave: constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, influențarea declarațiilor.

Faptele ar fi fost comise din 2016 încoace, de angajați ai Primăriei Bistrița, care aveau un singur punct comun: Planul Urbanistic General, cu care funcționarii ar fi jonglat după bunul plac, cu cele 2 variante dispobibile. În urma perchezițiilor au fost ridicate sumele dee 42.000 de euro și 24.500 de lei.

La cererea procurorilor, pentru scurt timp, parte din angajații cercetați penal și-au pierdut locul de muncă, însă au revenit la scurt timp pe poziții, unde-și încasează leafa și au tupeul chiar să-și ceară în instanță voucherele de vacanță. Culmea, deși a trecut un an și jumătate aproape de la descinderea mascaților, niciunul dintre funcționarii vizați n-a fost trimis în judecată.

Cum operau funcționarii de la Urbanism

Funcționarii de la Urbanism s-ar fi folosit de variantele de PUG disponibile după bunul plac și în funcție de interese. Este vorba despre cel din arhivă și cel oficial și real.

PUG-ul din arhivă, care nu este cel votat de consilierii local în 2013 când a fost aprobat, avea mai puține restricții cu privire la înălțime și era numai bun pentru a strânge cu ușa unii dezvoltatori imobiliari care voiau blocuri cu etaje mai multe.

Astfel, dacă potrivit Planului Urbanistic General real, votat și de consilierii locali, un dezvoltator putea contrui într-o anumită zonă blocuri cu 8 etaje, PUG-ul din arhivă îl lăsa să contruiască doar 2-3. În funcție de „prietenia cu beneficii” a funcționarilor cu dezvoltatorii respectivi erau puse pe masă PUG-urile potrivite.

Apelâng la PUG-ul nereal care nu era în vigoare, funcționarele din Primăria Bistrița au cauzat importante prejudicii nu doar constructorilor, ci și instituției. Această jonglerie cu PUG-urile le-a și adus funcționarelor și acuzația de „fals intelectual” și „fals în înscrisuri oficiale”.

Existența unui PUG care nu era în vigoare la Arhivă este confirmată chiar și de raportul de audit intern pe această temă:

„Datorită faptului că pe perioada elaborării PUG-ului au existat mai multe variante de lucru intermediare prezentate și analizate la Primăria Bistrița în diferite comisii, există riscul ca documentația pe suport de hârtie, predată și aflată la Arhivă să fie o variantă de lucru premergătoare variantei finale a PUG.”, se arăta în concluziile auditului intern făcute publice anul trecut în luna martie.

Haosul care a învăluit PUG-ul, cel mai important document când vine vorba despre dezvoltarea unui oraș a fost surprins și de arhitectul Răzvan Șipoș, din județul Mureș, desemnat să întocmească o expertiză într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud.

„Mi s-au adus de către «doamna șefa de la arhivă» volumele care conțin PUG-ul. Nimeni nu știa ce conțin și unde se află anumite planșe. Șefa arhivei motiva că ea nu știe ce conțin toate actele arhivate și cum le primește așa le arhivează. După ce am identificat planșa de reglementări am întrebat pe toată lumea dacă aceasta este planșa care a fost pus la dispoziția consilierilor atunci când s-a adoptat hotărârea de aprobare a PUG-ului. Nimeni nu a putut să confirme, deși majoritatea erau în aceleași funcții când s-a aprobat PUG-ul. În lipsa confirmării, am întrebat care este planșa pe care au avut-o în față consilierii atunci când au votat. Nimeni nu a putut să-mi indice concret vreo planșă. Planșa de reglementări care cuprind tot UAT Bistrița și este folosită pentru emiterea CU (n. r. – certificatele de urbanism) diferă de planșa arhivată, nu este o copie identică”, preciza arhitectul.

Scris de Andreea Moldovan