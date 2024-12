De anul viitor, șoferii nu vor mai putea parca la marginea străzilor pe care vor circula autobuzele electrice, a anunțat marți primarul Gabriel Lazany, într-o conferință de presă.

„Am avut o întâlnire de lucru pentru Linia Verde și am stabilit că, săptămâna viitoare, începe procedura de recepție finală a proiectului. Autobuzele electrice vor fi predate operatorului care se ocupă de partea de transport, iar în paralel vom face și o solicitare către ADR Nord-Vest (pentru prelungirea termenului de recepție a proiectului -n.r.). Dacă vine aprobarea bine, dacă nu, nu. Noi am discutat cu ei, dar trebuie să avem și un aviz din partea Consiliului Local. Dacă recepția va fi făcută până la sfârșitul acestui an, autobuzele electrice vor începe să circule. Vor fi puse imediat în funcțiune.

După ce începe recepția proiectului, este unul dintre indicatorii specifici eliminarea locurilor de parcare de pe traseu, asta a fost condiția când s-a făcut acest proiect acum 4-5 ani. Condițiile au fost reducerea traficului și, că de aia îi spune Linia Verde, eliminarea locurilor de parcare de pe marginea drumului” , a spus primarul Gabriel Lazany.

Astfel, din ianuarie, bistrițenii nu vor mai putea parca pe traseul acestui proiect, care leagă Viișoara de Unirea și străbate orașul pe traseul: Calea Moldovei – General Grigore Bălan – Bistricioarei – Piața Petru Rareș – Piața Unirii – Dornei – Gheorghe Șincai – Independenței – Libertății.