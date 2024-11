Daniel Suciu, deputat și actual președinte al Camerei Deputaților, subliniază legătura sa constantă cu județul Bistrița-Năsăud, locul său de origine. „Acum 12 ani, eram unul dintre cei mai tineri deputați din Parlamentul României. Am fost lider de grup, ministru și vicepremier, dar nu am uitat niciodată de unde am plecat.

În fiecare zi din acești ani, am lucrat pentru binele bistrițenilor și am fost mereu dedicat județului nostru,” a declarat Daniel Suciu. Deputatul își exprimă dorința de a continua acest drum și în următorul mandat, asigurând locuitorii că va rămâne la dispoziția lor.

PSD Bistrița-Năsăud îi îndeamnă pe cetățeni să voteze echipa social-democrată pe 1 decembrie, considerând că aceasta este „calea sigură” pentru dezvoltarea județului.

