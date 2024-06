Daniel Suciu, vicepreședintele Camerei Deputaților, a efectuat recent o vizită în Albania, alături de Alin Stoica, deputatul minorității albaneze.



„Est hăros ca suntu în Korcea! Atât de binevenită a fost pauza de spiritualitate după o perioadă agitată, alături de Baba Mondi, liderul mondial al cultului bektashi și aromânii din Albania. Împreună cu Alin Stoica, deputatul minorității albaneze, am pășit pe meleagurile locuite de aromâni, m-am rugat la biserica ortodoxă românească din Korcea sfințită acum 2 săptămâni și am cunoscut o lume care are un respect deosebit pentru România și români.

PS-prima propoziție înseamnă “sunt bucuros să fiu în Korcea” în graiul milenar al aromânilor’, a scris deputatul Daniel Suciu, pe pagina de Facebook.