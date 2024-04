Camera Deputaților a dezbătut marți, în regim de urgenţă, prima lege de reglementare a industriei păcănelelor. În peste 90% din localităţile din România vor dispărea păcănelele, după aplicarea legii.

Prin această lege, sunt interzise păcănelele în localităţile sub 15.000 de locuitori, iar taxele și amenzile au fost majorate.

„Astăzi prin lege am crescut taxele pentru jocurile de noroc, am reglementat mai bine domeniul, am interzis păcănelele în localitățile sub 15 mii de locuitori și vom continua să luăm măsuri până când lucrurile vor fi sub control!”, a transmis deputatul social-democrat Daniel Suciu.