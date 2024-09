Sunt 17 ani de când fac parte din această minunată echipă, PSD Bistrița-Năsăud și am fost mereu onorat de fiecare dată când am primit încrederea colegilor mei. Îi mulțumesc președintelui Radu Moldovan și tuturor colegilor pentru tot sprijinul din acești ani și am încredere că suntem cea mai bună echipă. Rămâne ca împreună să-i convingem încă o dată pe locuitorii județului nostru minunat de acest lucru.

Doamne-ajută!, este mesajul președintelui Camerei Deputaților, Daniel Suciu.

Daniel Suciu deschide lista pentru Camera Deputaților la alegerile din 1 decembrie 2024.