Dacian Cioloș lansează ziua și minciuna Sfat pentru sfetnici: Nu-l mai lăsați fără lesă!

Dacian Cioloș minte cum respiră! Nu numai că își amintește cu greu trecutul și de anii studenției, atunci când a fost membru al controversatei organizații naționaliste Uniunea Vatra Românească, un element care nu se prea îmbină cu pretențiile europene la care aspiră acum președintele PLUS, dar Dacian Cioloș se ”leapădă” din nou de Virgil Ardelean, omul care l-a construit pe tânărul Cioloș, cu toate că în urmă cu două luni recunoscuse relația de rudenie despre care s-a vehiculat atâția ani.

În 1 aprilie, între Denise Rifai și Dacian Cioloș a izbucnit un scandal într-o emisiune la postul Realitatea TV. Cioloș a demonstrat, încă o dată, nu că nu are nervii tari, ci că minte precum respiră și cu disperare pentru că știe ce efect are asupra societății această informație. Practic, întrebat de Denise Rifai despre legătura de rudenie cu Virgil Ardelean, controversatul chestor de politie, cunoscut sub numele de ”Vulpea”, Dacian Cioloș a răspuns că nu este nepotul lui, așa cum tocmai el a recunoscut în urmă cu două luni.

Denise Rifai: Legătura cu domnul Virgil Ardelean?

Dacian Cioloș: Ce legătură?

Denise Rifai: Sunteți nepotul domnului Virgil Ardelean?

Dacian Cioloș: Nu sunt nici un nepot. Suntem din același sat.

Totuși, în ianuarie 2019, după îndelungi speculații pe această temă, Dacian Cioloș a recunoscut că este rudă cu Virgil Ardelean, fostul șef al serviciului secret al MAI – DIPI, poreclită ”Doi și-un sfert”. Întrebat de Liviu Mihaiu, într-un interviu acordat pentru Radiu Guerrilla, Cioloş a recunoscut că e nepotul controversatului general.

”Suntem ceva rude, e de origine din Pericei și dânsul, dar dânsul a ocupat responsabilități într-o instituție democratică, controlată de guvern, de parlament…”, a arătat Cioloş.

Întrebat ce grad exact de rudenie are cu generalul Ardelean, fostul premier a răspuns: ”Cred că de gradul trei”.

Când credeam că în sfârșit, Dacian Cioloș a dat cărțile pe față, iată că la două luni distanță ne-am întors de unde am plecat și cel despre care s-a spus adesea că a stat la baza miraculoasei cariere a fostului premier e doar un simpul consătean. Doar că sftenicii și-au dat seama că Cioloș a greșit în afirmații, așa că la câteva zile distanță de la mărturisirile de la Realitatea TV, Cioloș este invitat în redacția Libertatea unde ”a stat sub asaltul întrebărilor Adrianei Nedelea, recent transferată de la Digi la Libertatea și ale reporterului Maria Andrieș”.

Libertatea: Domnule Cioloș, ați intrat în politică, au revenit întrebările despre rudenia cu Virgil Ardelean, fostul șef al serviciului secret al MAI? – Dacă din cauza neclarității rudeniei mele cu Virgil Ardelean stă România în loc și face România datorii, și Guvernul nu merge, și țara e coruptă, o s-o clarificăm și pe asta. Dar înainte de asta, apropo de servicii de informații, pentru că văd unde bateți…





Legat de Virgil Ardelean? – Legat de Virgil Ardelean, am spus-o de mai multe ori, suntem din același sat. Eu m-am născut la Zalău, dar am copilărit la bunici, la Pericei. Bunicul meu a fost frate cu bunica lui Virgil Ardelean. Ăsta e gradul de rudenie. L-am cunoscut destul de puțin, i-am cunoscut destul de puțin familia. L-am cunoscut, evident, pentru că este din sat, de-acolo. Nu mi-e rușine deloc cu ceea ce a făcut Virgil Ardelean, cu ceea ce a lăsat în urmă, cu modul în care și-a făcut treaba. Eu mi-am văzut de viața mea, de cariera mea. Nu am beneficiat niciodată de această cunoștință, și de nici o altă relație. Responsabilitățile pe care le-am avut mi le-am asumat direct, fără proptele.

Se poate observa din CV-ului fostului premier că Dacian Cioloș a avut funcții importante în cadrul ministerului agriculturii începând cu anul 2005, adică la vârsta de 36 de ani. Vă dați seama că nicio vulpe nu a pus umărul din greu la ascensiunea lui Cioloș…

Vezi tu…ce grea e tinerețea?

Chiar dacă cu o amnezie ușoară Dacian Cioloș încă neagă că nu a fost președintele PUNR Tineret și vicepreședinte al Junimii Uniunea Vatra Românească, fostul președinte al partidului Gheorghe Funar, deși ceva mai în vârstă, și-l amintește bine pe Cioloș pe care l-a avut și student. De fapt, Cioloș a negat și în ciuda mai multor documente care demonstrează că a deținut o funcție de conducere în cadrul PUNR. Dar ce contează, pentru că recent, întrebat de reporterul Gazeta de Cluj în cadrul unei conferințe de presă, Cioloș a declarat că nu a făcut parte din nicio formațiune politică până în momentul înscrierii în PLUS.

Să-l credem pe cuvânt…