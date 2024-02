Ne apropiem cu pași repezi de alegerile europarlamentare, care vor avea loc între 6 și 9 iunie 2024, iar partidele politice de la noi au început deja să-și prezinte listele cu cei care visează să prindă un loc călduț la Bruxelles.

Text: Gazeta de Cluj o să vă prezinte câțiva oameni politici foarte vocali atât pe plan național, cât și european, care au reușit să intre în Parlamentul European în 2019 și care au de gând să rămână acolo. Datoria noastră, ca jurnaliști, este să vă prezentăm ce au reușit să facă în anii aceștia, dacă au venit cu propuneri și au făcut schimbări în bine pentru cei care au pus ștampila pe ei. Astăzi, dragi clujeni, vă prezentăm pe domnul Dacian Cioloș, fostul prim-ministru al României și fostul președinte al partidului USR, actual șef la partidul REPER.

Înainte de a vorbi despre activitatea fostului premier al României la nivel național, trebuie să prezentăm activitatea sa în Parlamentul European din 2019 și până acum. Să nu uităm, USR-PLUS, al treilea partid care a reușit să primească 22,36% din voturi la europarlamentarele din 2019, a primit 8 mandate, făcând parte din grupul europarlamentar Renew Europe, care l-a pus președinte în 2019.

Parcursul lui Cioloș în instituțiile UE are o vechime de zeci de ani, în condițiile în care fostul premier al României, timp de un an, între 2002 și 2003, a fost manager în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale (SAPARD) la Comisia Europeană, iar în 2000 a fost membru al Grupului european indepedent din Bruges.

Dacian Cioloș, românul cu cea mai importantă funcţie din instituţiile europene din ultimii ani

La 10 ani distanță, Cioloș a fost numit cu surle și trâmbițe comisar european pentru agricultură, căzându-i pe mână astfel un buget de 60 de miliarde de euro. El a fost comisar timp de 4 ani, iar activitatea sa a presupus o reformă a politicii agricole comune. Mai exact, agricultorii au avut posibilitatea să apeleze la fonduri mai mari și adaptate la nevoile lor. Postul lui a fost preluat de către Corina Crețu, politiciană română susținută în acea perioadă de Victor Ponta.

La ultimele alegeri europarlamentare din 2019, Dacian Cioloș devine președintele grupului Renew Europe, a treia formațiune ca mărime de la Bruxelles, după grupul Partidului Popular European (PPE) și Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților (S&D). Să nu uităm că grupul europarlamentar condus de Cioloș are legături strânse cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

În toți acești ani (2019-2024) în Parlamentul European, Dacian Cioloș a avut 97 de contribuții la dezbaterile din plen și doar un singur raport în calitate de raport pentru aviz. Totodată, Cioloș a avut 39 de propuneri de rezoluție, împreună cu alți membri din grupul europarlamentar Renew Europe și o singură explicație scrisă a votului, cu privire la infrastructurile energetice transeuropene.

De asemenea, a avut o singură solicitare ca răspuns în scris. În momentul de față, Dacian Cioloș este membru pentru Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală și membru în delegația la Adunare Parlamentară Euronest. De asemenea, el mai este membru supleant în Comisia pentru afaceri externe, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentare, în delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova și delegația pentru relațiile cu Africa de Sud.

Chiar la începutul anului 2024, Dacian Cioloș a avut o intervenție la Strasbourg, pe 17 ianuarie, unde a vorbit despre situația fermierilor și securitatea alimentară.

Cine este cu adevărat Dacian Cioloș

Majoritatea românilor știu despre Dacian Cioloș că a fost premierul României în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017 și președintele USR-PLUS (octombrie 2021-februarie 2022), partid din care a plecat cu coada între picioare și a făcut un nou partid, REPER. Nu ar fi prima dată când Cioloș își face partid.

Înainte de asta, fostul premier al României a înființat Platforma România 100, de unde ia „naștere” Mișcarea Română Împreună. Din păcate pentru europarlamentar, partidul este blocat de către instanță. Evident, la scurt timp după asta, Cioloș anunță un nou partid, PLUS, care se aliază cu USR și, de mână amândouă intră în „valsul” pentru alegerile europarlamentare din 2019, unde Cioloș a deschis lista comună a celor două partide.

Dacian Cioloș este de profesie inginer horticultor și încă din timpul studenției s-a implicat civic, fiind înscris în Junimea Vatra Românească Cluj, o filială a mișcării naționaliste Uniunea Vatra Românească, înființată în 1990. De asemenea, Dacian Cioloș a spus în repetate rânduri că nu a fost președinte al tineretului PUNR în anii ’90, o formațiune naționalistă condusă de fostul primar al Clujului, Gheorghe Funar. Gazeta de Cluj a prezentat, cu dovezi, nu numai faptul că Dacian Cioloș a fost membru PUNR Tineret, ci și președintele organizației de tineret al partidului.

De asemenea, tot ziarul nostru a arătat că Cioloș a avut funcții de conducere în Junimea Vatra Românească și nu era doar un simplu participant la conferințe sau evenimente culturale, așa cum el a susținut mereu.

La jumătatea anilor 1990, Cioloș primește din partea statului francez o bursă și studiază la Rennes și Montpellier, ia după absolvirea studiilor de master în Franța, el lucrează ca agroeconomist la Comisia Europeană. Fostul premier al României a fost și ministru al Agriculturii între 11 octombrie 2007 si 22 decembrie 2008, în guvernul condus de Tăriceanu.

Dacian Cioloș, de la paznicul disidentei Doina Cornea, la spiralele MISA

Pentru necunoscători, fostul premier al României a fost în calitate de militar la trupele de securitate unul din paznicii disidentei Doina Cornea la Cluj, în perioada cât aceasta a fost arestată la domiciliu.

„Să revenim la tinereţea mea. (…) Am fost militar în termen, repartizat la o unitate militară care aparţinea de Ministerul de Interne de atunci. Se numeau trupele de Securitate, cele care au devenit după Revoluţie actuală Jandarmerie. Misiunea noastră de militari în termen era să asigurăm pază la obiective publice. Printre multele obiective la care am fost repartizaţi a fost şi supravegherea unei intersecţii, despre care am aflat mai târziu că era de fapt stradă care ducea spre casa doamnei Cornea„, a declarat Cioloș în 2019.

Totodată, Dacian Cioloș a fost a vorbit în emisiunea „40 de întrebări” de la Kanal D că a participat la spiralele organizate de Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut (MISA). El a spus că a participat la o spirală, la mare, unde erau tabere organizate. Cioloș a spus că au fost instructori și erau cursuri care se țineau la Casa Studenților din Cluj.

„Învățam diverse posturi, teme de meditație, eram curios, citeam, eram doritor să asimilez foarte multe, să învăț ce se întâmplă cu lumea din jurul meu”, a mărturisit Dacian Cioloș.

MISA a fost înființată în 1990 de către Gregorian Bivolaru, care a fost condamnat definitiv pe data de 14 iunie 2013 la șase ani de închisoare, fără suspendare, pentru „actul sexual cu un minor în formă continuată”. Pe 13 septembrie 2017 a fost eliberat condiționat. La finalul anului 2023, Bivolaru a fost arestat în Franța, el fiind acuzat de trafic de persoane, viol și constituire a unui grup infracțional organizat care răpea oameni.