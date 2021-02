FREE NOW, o aplicație de ride-sharing din România oferă două curse gratuite persoanelor care merg sa se vaccineze împotriva COVID-19. Singura condiție este ca destinația și/sau punctul de plecare al cursei sa fie un centru de vaccinare din oraș.

„FREE NOW se implică în lupta împotriva Covid-19 printr-o iniţiativă unică de susţinere a infrastructurii de vaccinare din România şi din alte 7 ţări în care îşi desfăşoară activitatea – Germania, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Grecia şi Polonia. Compania oferă curse gratuite în valoare totală de 1 milion de euro tuturor pasagerilor din aceste ţări care călătoresc în următoarea lună prin aplicaţia de taxi şi ridesharing FREE NOW pentru a se imuniza împotriva Covid-19”, a anunţat luni compania.

Pentru FREE NOW, contextul actual reprezintă o nouă oportunitate de a se implica şi a contribui activ la lupta împotriva Covid-19. Pasagerii care călătoresc în următoarea lună către sau dinspre un centru de vaccinare din oraşele în care este disponibilă aplicaţia FREE NOW primesc contravaloarea curselor plătite cu cardul sau un voucher valoric pentru cursele achitate cu numerar, în limita a 18 lei per cursă. Fiecare pasager poate beneficia de 2 curse gratuite care au ca destinaţie sau punct de plecare un centru oficial de vaccinare din oraşul lor. Pentru şoferi, cursele se desfăşoară normal, valoarea lor fiind achitată integral.

„Ne dorim să sprijinim cât mai mulţi pasageri să beneficieze de o opţiune confortabilă şi eficientă de transport când merg să se imunizeze împotriva Covid-19 şi, în acelaşi timp, să oferim şoferilor parteneri acces la mai multe curse în contextul unui an dificil. Iniţiativa FREE NOW este o cale de a ne folosi forţa colectivă pentru a mobiliza imunizarea la scară largă a populaţiei, pornind de la valorile companiei şi de la rolul asumat de FREE NOW de a contribui responsabil la binele comunităţii. Pentru că, mai mult ca oricând, sănătatea este primul pas către binele tuturor”, a declarat Anca Gherle, Public Affairs Manager FREE NOW România.

Ce trebuie să facă pasagerii pentru a beneficia de cursa gratuită

1. Călătoresc cu FREE NOW către sau dinspre unul din centrele oficiale de vaccinare din oraşul lor

2. Transmit detaliile despre curse, împreună cu dovada vaccinării prin completarea formularului disponibil pe site-ul lor , precizând că solicită rambursarea călătoriei pentru vaccinare

3. FREE NOW returnează contravaloarea curselor plătite cu cardul sau oferă vouchere valorice dacă plata s-a făcut în numerar.

„Există segmente importante ale populaţiei pentru care transportul reprezintă o provocare, ba chiar o problemă uneori. Motivele sunt fie de ordin financiar, fie legate de lipsa unei infrastructuri de transport public corelate cu nevoile de deplasare în oraşe. Segmentele cele afectate sunt persoanele în vârstă şi cele cu venituri mici. Este datoria instituţiilor statului, dar şi a companiilor private să se implice activ pentru accelerarea procesului de imunizare a românilor, aşa încât să revenim la o viaţă economică şi socială normală”, a mai spus Anca Gherle.

FREE NOW este singura platformă de mobilitate din Europa care desfăşoară o astfel de iniţiativă, continuând strategia companiei de a susţine comunităţile din care face parte în contextul pandemiei de Covid-19, demarată încă din primăvara anului trecut. În perioada stării de urgenţă, FREE NOW a susţinut personalul medical din România şi personalul din instituţiile implicate în organizarea şi gestionarea situaţiei prin crearea unei secţiuni speciale în aplicaţie prin care au putut fi comandate curse gratuite, conform Adevărul.ro.

