Cum sa purtam sosetele

Desi s-ar putea sa nu credeti asta, sa stiti ca sosetele sunt importante, chiar fundamentale in garderoba fiecarui barbat, dar si in garderoba unei femei. Fie ca vorbim despre sosete scurte damasau barbati, sau sosete lungi, acestea nu sunt folosite doar pentru confort. Din pacate insa, sosetele nu primesc atentia cuvenita atunci cand le incaltam. Adesea purtam sosete lungi dama sau barbati cu riscul de a avea efectul opus si de a oferi o imagine neglijenta. Daca stilul este ceva ce va intereseaza in mod deosebit, atunci este important sa incepeti sa dedicati ceva mai multa atentie acestui articol vestimentar.

Poate ca nu stiti, dar exista cateva recomandari care trebuie luate in considerare, in special atunci cand vine vorba desosete scurte barbati, dar si pentru sosetele lungi, de dama sau barbati. Iata care sunt aceste recomandari:

Sosete colorate

Sosetele colorate ar trebui sa se potriveasca cu culoarea unei haine sau cu accesoriile pe care le purtati, cum ar fi o cravata. Jocul cu culori stralucitoare poate capta prea mult privirea si poate fi excesiv, cu exceptia cazului in care combinatia de culori este foarte potrivita sau daca va simtiti deosebit de capricios sau capricioasa!

Sosete de purtat cu mocasini

In lunile de vara, mocasinii sunt printre cei mai populari pantofi, in randul barbatilor, dar si al femeilor, fiind confortabili si fresh datorita formei lor. Chiar si cu acest tip de incaltaminte ar trebui purtate sosete „invizibile”, pentru a da efectul ca sunt purtate fara sosete. Cu toate acestea, in anotimpurile mai reci, nu este recomandat sa ramaneti cu gleznele descoperite. Daca vreti sa oferiti clasa aspectului, fara a renunta la pantofii confortabili, ati putea opta pentru sosete sobre, dar cu o nota de fantezie, precum cele de la sosetaria.ro.

Sosete de purtat cu cizme

Cizma este mai rigida decat o incaltaminte normala prin definitie. Se poate intampla ca, uneori, sa va jeneze, mai ales la primele purtari. Asadar, tinand cont de faptul ca stilul nu este niciodata mai important decat confortul, o soseta de lana sau bumbac poate fi adesea cea mai buna solutie. Si pentru a depasi eterna dilema „confortabil sau elegant?” veti gasi raspunsul tot la sosetaria.ro unde puteti avea modele de sosete, de dama si barbati, care satisfac ambele necesitati.

Cum sa alegeti sosetele cu model

Sosetele cu model sunt potrivite, desigur, pentru un aspect casual si este bine daca sunt combinate cu o imbracaminte bine studiata, pentru a nu parea rezultatul unei alegeri all-casual. Prin urmare, este necesar sa fiti atenti la culoarea principala a sosetei si sa verificati daca aceasta este in ton cu hainele purtate. In cazul in care nu sunteti sigur pe care sa o alegeti, optati pentru sosete monocromatice. Nu veti gresi niciodata si veti fi mereu in zona safe.

Daca doriti totusi sa indrazniti, va puteti gandi la modele mai capricioase, poate purtate cu adidasi sau tenisi.

Sosete albe: cum si cand sa le folositi

Le-ati retrogradat in fundul sertarelor de ani de zile, le-ati uitat sau le-ati folosit pentru duminicile petrecute acasa, pe canapea, vizionand un serial TV. Totusi sosetele albe trebuie sa fie folosite in mai multe ocazii. Si au revenit si in trend. Poate fi farmecul anilor ‘90, dar acest tip de sosete pare sa se confrunte cu o a doua tinerete. In cele din urma, puteti sa le aratati in societate, daca le combinati in mod corect. De fapt, nu este necesar sa spunem ca sosetele albe sunt interzise la imbracamintea formala, dar cu o pereche de blugi si pantofi din piele se pot dovedi a fi actuale, o alegere care trebuie luata in considerare.

In concluzie…

Ceea ce va trebui sa tineti cont, atunci cand va cumparati urmatoarea pereche de sosete, este ca acestea nu sunt un tip de imbracaminte secundar. Fac parte din tinuta voastra si, prin urmare, intr-o oarecare masura, si din voi. In acest sens, merita sa fiti atenti, pornind de la detaliile minore care fac foarte des diferenta!