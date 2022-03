Un coleg de serviciu nu este intotdeauna cineva cu care doar impartasesti un spatiu de birou. Deoarece munca ta poate fi o parte importanta a vietii tale, colegii tai pot juca, de asemenea, un rol important atat in viata profesionala, cat si in cea personala.

Poate doresti sa le aratati anumitor colegi ca ii apreciezi cu mici cadouri de multumire. Aprecierea este simplul act de a recunoaste valoarea unei persoane. In loc sa fie doar recunoscut pentru realizarile sale, aprecierea ii permite destinatarului sa se simta apreciat, vazut, placut, conectat si sa isi gaseasca rostul.

Ca oameni, tanjim la validare si ne place sa fim iubiti. Acesta este motivul pentru care aprecierea este un instrument atat de puternic la locul de munca. Partea buna este ca nu trebuie sa astepti pentru a-ti valida colegii doar la ocazii speciale. Iti poti impartasi aprecierea in orice moment, pe tot parcursul anului, astfel incat acei oameni cu care colaborezi zi de zi sa se simta apreciati pe tot parcursul anului. Poti oferi un cadou de multumire colegilor dupa ce ati finalizat impreuna un proiect major sau in orice alta situatie in care doresti sa iti exprimi recunostinta. Daca incerci sa te gandesti la cele mai bune cadouri de multumire pentru colegi, tine cont de aceste idei de cadouri pentru birou.

Organizator de birou

Cadoul potrivit de multumire este adesea ceva pe care, desigur, colegul tau il poate folosi la serviciu. De exemplu, iti poti ajuta un coleg ocupat si muncitor sa ramana putin mai calm la locul de munca, oferindu-i un organizator de birou pentru documente, rechizite de birou si articole similare. De asemenea, poti sa ii oferi un suport pentru laptop cu spatii pentru a-si depozita telefonul si unele instrumente de scris.

Suport pentru laptop

Daca colegul sau colega ta obisnuieste sa lucreze si acasa, ii poti oferi un suport special pentru laptop pe care sa il poata folosi atunci cand sta in pat sau pe canapea. Astfel, ii vei oferi modalitatea de a se relaxa in timp ce isi continua munca.

Suport pentru carduri si powerbank

Orice persoana are nevoie de un suport pentru carduri, insa daca acesta are incorporat si un powerbank pentru telefonul mobile este si mai bine. In acest fel va avea mereu la indemana o modalitate de a-si incarca telefonul mobil si un frumos cadou din partea ta.

Abonamente

Arata-le colegilor aprecierea ta cu un cadou care se potriveste cu unul dintre interesele lor. Un cadou legat de o pasiune sau ceva ce isi doreste sa faca ar fi extraordinar. Acest tip de cadou poate fi un abonament anual la o revista sau un abonament la o sala de fitness.

O cana amuzanta

Desi apre un cadou cliseu, clasica cana pentru ceai sau cafea nu se demodeaza niciodata. O cana unica, cu un touch personal trebuie sa existe pe fiecare birou. Astfel, de fiecare data cand isi va savura cafeaua, va sti ca tu i-ai oferit acel recipient util si amuzant in acelasi timp. Daca are deja o cana, atunci ii poti oferi un termos de cafea de calitate. Astfel va veni la locul de munca cu cafeaua preferata de acasa.

Planta de interior

Nu respinge aceasta idee pur si simplu pentru ca nu este cea mai originala! O planta de interior este adesea un cadou ideal de multumire pentru un coleg, nu numai pentru ca poate fi un cadou accesibil, ci si pentru ca cercetarile au aratat ca pastrarea chiar si a putina verdeata in spatiul tau de lucru poate avea un impact pozitiv major asupra starii de spirit si a productivitatii. Exista acele plante suculente cu aspect deosebit si care sunt foarte rezistente.

O masa la birou

Daca tocmai ai fost ajutat cu ceva anume de un coleg, poti sa ii oferi ceva la ce nu se asteapta. Daca stii ce ii place sa manance, poti sa faci comanda la un restaurant pentru a-i aduce la birou mancarea preferata. Este un gest elegant si frumos sa oferi cuiva masa ca semn de multumire. Atentie insa, nu te angrena in acest tip de surpriza daca nu cunosti preferintele culinare ale colegului sau colegei.

O jucarie antistres

Daca colegul este mereu stresat si doresti sa il amuzi, dar si sa il faci sa mai elimine din stres, poti sa ii oferi o jucarie antistres. Aceste jucari sunt disponibile in multe forme si modele si pot fi cu adevarat utile in situatii in care presiunea la locul de munca este foarte mare.

Exista multe motive pentru a-i multumi unui coleg. Fie ca arati apreciere pentru ca te-a ajutat sa te integrezi la un nou post, te-a ajutat cu un proiect major sau poate te-a ajutat chiar intr-o problema personala, un gest de apreciere nu este niciodata de prisos. Mai sus, ti-am oferit cateva idei de cadouri ce pot fi oferite fara probleme, iar pe multe dintre ele le gasesti la OnioGift pe site. Insa gama de cadouri este mult mai mare si lasam si la latitudinea ta sa descoperi si alte obiecte ce pot fi oferite unui coleg sau unei colege de birou.