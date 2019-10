Cum a pus Bașa stăpânire pe piața drogurilor din Bistrița-Năsăud! (III) Rețeaua a numărat cel puțin 250 de membri. Doar 20 au ajuns în judecată

Activitățile infracționale ale lui Viorel Daniel Sărmășan, zis Bașa, au fost probate și prin investigatori sub acoperire. Practic, prin aceștia procurorii au confirmat că Sărmășan și acoliții lui se ocupau cu traficul de droguri în Bistrița, dar și pe raza județului. Primul dintre investigatori a luat contact cu oamenii lui Sărmășan după circa un an de când acesta și-a început “afacerea”.

Așa cum am arătat în episoadele anterioare, Viorel Daniel Sărmășan a acționat încet dar sigur și foarte precaut pentru a “cuceri” județul în ceea ce privește drogurile pe care acesta le vindea amatorilor. Începând de la procurarea substanțelor interzise, respectiv sărurile de baie, plata acestora, dar și vânzarea lor, totul a fost cu atenție planificat ca să nu cadă în plasa procurorilor, dar și ca să nu îl depășească concurența.

Investigatorii au intrat pe fir

Primul investigator sub acoperire a fost introdus în aprilie 2016.

“Începând cu data de 26.04.2016 a fost introdus în cauză primul investigator sub acoperire, sub numele de cod “ P. M. ” și colaboratorul autorizat cu numele de cod “ S. D.” pentru ca împreună să culeagă informații cu privire la activitatea infracțională, legată de traficul de droguri, a inculpaților Sărmășan Viorel Daniel, Costin Iosif, și numitul G. N. zis Norby și totodată să procure, inclusiv prin cumpărare, orice tip de droguri de la aceste din urmă 3 persoane. (…)

Analizând împrejurările de mai sus dar și actele dosarului s-a constatat că deși inițial, la data de 26.04.2017, se cunoștea că numitul G. N. zis Norby face parte din grupul infracțional organizat cercetat în prezentul dosar penal, în realitate informațiile avute la dispoziție la momentul sesizării din oficiu se refereau la faptul că cel de-al treilea membru al grupului infracțional organizat este inculpatul D. N., poreclit tot Norby la fel ca și numitul G. N.

Din aceste considerente s-a reținut că la data de 26.04.2016 se cunoștea că un anume Norby este cel de-al treilea membru al grupului infracțional organizat iar la data de 27.04.2017 s-a concluzionat că acest al treilea membru al grupului infracțional organizat este inculpatul D. N. zis Norby.

Ulterior, începând cu data de 28.04.2016 investigatorul autorizat și colaboratorul acestuia au fost autorizați să culeagă informații și cu privire la inculpatul D. N. zis Norby.

Pe parcursul cercetărilor s-a constatat că activitatea infracțională cercetată în prezentul dosar penal este una deosebit de amplă și că în aceasta sunt implicate mult mai multe persoane decât se cunoștea inițial la momentul sesizării din oficiu.

Ulterior, la data de 27.02.2017 organele judiciare din cadrul SCCO Bistrița – Năsăud au informat DIICOT – Biroul Teritorial Bistrița – Năsăud cu privire la următoarele aspecte de fapt, care ulterior s-au concretizat, în general, prin administrarea ulterioară a mijloacelor de probă :

Inițiatorul acestui grup a fost inculpatul Sărmășan Viorel Daniel, zis Bașa, care i-a recrutat în grupul infracțional organizat, pe inculpații D. N. și pe C. I.. Ultimii doi vindeau “sare de baie” către diferiți consumatori de pe raza județului Bistrița-Năsăud, cu suma de 100 lei per plic, substanță psihoactivă ce le era furnizată de către Bașa. Acesta le aducea celor doi “sarea de baie” disimulată în cutii de detergent sau de încălțăminte, marfa fiind gata ambalată în pliculețe”, se arată în motivarea instanței.

Rețeaua lui Bașa a intrat de multe ori în contact cu “acoperiții”

Odată ce au intrat pe fir, din aprilie 2016 și până la perchezițiile din februarie 2017, anchetatorii i-au trimis lui Bașa mai mulți investigatori sub acoperire care au adunat probe și au stabilit cum funcționează și care este ierarhia în rețeaua de traficanți al căruia cap era în mod clar Bașa.

Astfel, anchetatorii arată cum s-a dezvoltat rețeaua de traficanți, parte dintre aceștia fiind chiar ei consumatori. Ca să facă rost de bani, din cantitățile de droguri cumpărate de la oamenii lui Bașa, vindeau și ei mai departe.

“La un moment dat, inculpata P. P.a devenit concubina inculpatului C. I. și a aderat la grupul infracțional organizat, procedând și ea la vânzarea de “sare de baie” furnizată de Bașa, către diferiți consumatori de pe raza județului Bistrița-Năsăud. De obicei, “sarea de baie” nu era predată personal de Bașa către P. P., C. I. și D.N., ci prin intermediul concubinei acestuia, inculpata C. N. R.. Totodată, inculpata C. N. R. a procedat în mai multe rânduri la punerea în vânzare sau oferirea de “sare de baie” primită de la Bașa, către diferiți consumatori sau dealeri.

O altă persoană care a aderat la grupul infracțional organizat este inculpatul Ș. C.-A., căruia Bașa i-a vândut sau oferit atât “sare de baie” cât și cannabis. Acesta la rândul său, a vândut către mai mulți consumatori atât “sare de baie” cât și cannabis, unul dintre aceștia fiind inculpatul V. A. C., zis A., care la rândul său a vândut altor consumatori aceste substanțe.

O altă persoană care a aderat la grupul infracțional organizat este martorul V. L. Ș., care a cumpărat mai multe cantități de “sare de baie” de la Bașa , prin intermediul lui C. I. și D. N., cunoscând că această substanță provine de la Bașa. V. L. Ș. a vândut mai departe cantitățile de “sare de baie” către diferiți consumatori de pe raza județului Bistrița-Năsăud.

O altă persoană care a aderat la grupul infracțional organizat este inculpatul P. R. D., care a cumpărat sau primit diferite cantități de “sare de baie” de la Bașa și le-a vândut sau oferit mai multor persoane, printre care D. D. G. și B. B. Aceștia doi din urmă au vândut către mai mulți consumatori de pe raza județului “sarea de baie” provenită de la Bașa prin intermediul lui P. R. D., dar au efectuat și între ei operațiuni nelegale cu substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive.

O altă persoană care a aderat la grupul infracțional organizat este numitul B. V. D., care a depozitat “sarea de baie” a lui Bașa în apartamentul în care el locuia cu chirie de pe (…) Bistrița, dar a și efectuat operațiuni nelegale cu substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive către P. P., cu știința lui Bașa.

O altă persoană care a aderat la grupul infracțional organizat este inculpatul V. A. C., zis A., care inițial se aproviziona cu “sare de baie” din mun.Cluj-Napoca, de la numitul H. S. F., “sare de baie” pe care ulterior o vindea pe raza județului Bistrița-Năsăud. Ulterior, inculpatul V. A. C. se aproviziona cu “sare de baie” de la P. P., C. I. și V. L. Ș., cunoscând că această substanță provine de la Bașa. “Sarea de baie” pe care A. o obținea de la cei menționați, o vindea către diferiți consumatori de pe raza județului Bistrița-Năsăud. După ce legătura lui A. cu P. P., C. I. și V. L.Ș. a încetat, acesta a cunoscut-o pe inculpata P. A. G.. Aceasta se ocupa la acea dată cu vânzarea de “sare de baie” și cannabis către diferiți consumatori de pe raza județului Bistrița-Năsăud. G. își procura “sarea de baie” de la Bașa, însă cea care îi remitea efectiv substanțele psihoactive era inculpata C. N.R. Astfel, A. și P. A. G. s-au mutat împreună în concubinaj și vindeau “sarea de baie” pe care o obțineau de la Bașa către diferiți consumatori de pe raza județului Bistrița-Năsăud.

Inculpatul V. A. C. i-a vândut și martorului M. F.A., zis M., diferite cantități de “sare de baie”, care la rândul său a vândut această substanță către diferiți consumatori de pe raza județului Bistrița-N.

O altă persoană care a aderat la grupul infracțional organizat este inculpatul I. R. M. Inițial, acesta își procura “sare de baie” din mun. Cluj-Napoca de la numiți T. M. R., H. S. F. și soția acestuia H. L. A., împreună cu V. A. C. După ce inculpatul V. A. C. a început să se aprovizioneze cu “sare de baie” ce provenea de la Bașa, acesta i-a dat din cantitățile de “sare de baie” și lui I. R. M., cei doi procedând împreună la vânzarea substanței către diferiți consumatori de pe raza județului Bistrița-Năsăud”, se arată în documentul instanței.

Rețeaua, majorată prin recrutare de noi membri, și ei consumatori

În timp, au fost recrutați noi membri de către cei existenți. Potrivit anchetatorilor, cei mai activi erau cei din verigile inferioare ale rețelei, care consumatori fiind erau nevoiți să își procure droguri dar să facă și rost de bani în același timp pentru a-și plăti marfa.

“Din investigațiile și verificările efectuate, am mai stabilit faptul că în cadrul grupului infracțional organizat au acționat mai multe persoane din verigile inferioare, care se aprovizionau cu “sare de baie” de la diferiți membri ai grupului, în raport de relețiile pe care aceștia le aveau între ei. Printre aceștia se mai numără și B. D. L. zis D., A. M. zis B., P. T. E. zis M., A. G.-N. și E. I. F.

În momentul în care unii dintre ei rămâneau fără “sare de baie” pentru a o vinde, se aprovizionau între ei în funcție de cine avea la acel moment “sare de baie” și de stările de prietenie sau dușmănie dintre ei.

S-a mai stabilit faptul că, deși nu toți dintre rangurile inferioare ale membrilor grupului cunoșteau cu exactitate care este sursa de “sare de baie”, mulți cunoșteau acest fapt la nivel de zvon, iar alții de la persoanele de la care se aprovizionau și care aveau legătură directă cu Bașa “, se mai arată în motivarea instanței.

Când au considerat că s-au apropiat suficient de mult, pe 2 martie 2017, procurorii DIICOT au efectuat nu mai puțin de 36 de percheziții domiciliare. Chiar dacă activitatea infracțională a implicat cel puțin 250 de persoane, conform anchetatorilor, în judecată au fost trimise doar 20 persoane printre care și Bașa și Costin Iosif. Cei doi sunt acum judecați într-un dosar separat, care a fost disjuns din cel care a ajuns pe masa judecătorilor în iulie 2017, ceilalți 12 încheind cu procurorii câte un acord de recunoaștere a vinovăției și astfel au primit pedepse cu suspendare.