Doi bistrițeni s-au ales cu dosare penale, după ce, marți, au fost depistați la volan, deși aveau dreptul de a conduce suspendat. Unul până aproximativ la jumătatea acestei luni, celălalt până la finalul anului. Pe lângă dosarul penal cu care s-au pricopsit fiecare, nu mai au dreptul de a conduce până la o decizie definitivă a instanței.

Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, ieri, în cadrul activităților preventive și controalelor efectuate în trafic, polițiștii Biroului de Ordine Publică Bistrița au depistat doi conducători auto cu permisele suspendate. În ambele cazuri au fost întocmite dosare penale pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

„Unul dintre aceștia, în vârstă de 48 de ani din Bistrița, a fost oprit în jurul orei 12.00, pe o stradă din Bistrița, iar în urma verificărilor, polițiștii au constatat că are suspendat dreptul de a conduce. Cel de-al doilea, un tânăr de 22 de ani din Bistrița, a fost depistat în jurul orei 16.45, pe o altă stradă din Bistrița, iar în urma verificărilor, s-a constatat că are permisul suspendat până la sfârșitul acestui an.

Cei doi au fost testați și cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative”, a precizat Crina Sîrb, purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Bistrița continuă cercetările în cadrul dosarelor penale întocmite.