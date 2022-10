Una dintre cele mai controversate firme din Cluj-Napoca, Cridov SRL, pare că s-a abonat la lucrările din comuna Fizeșu Gherlii. Fie că este vorba despre licitații sau despre achiziții directe, societatea comercială reușește să pună mâna pe majoritatea contractelor fără prea mari bătăi de cap. Primarul localității, Vasile Ioan Lup susține că firma Cridov SRL, patronată de afaceristul cercetat penal pentru infracțiuni de evaziune fiscală, Cristian Mureșan, este extrem de serioasă și a executat lucrări de calitate. Nu știm dacă putem să-l credem pe cuvânt pe edil, deoarece ne-a transmis și faptul că se află la primul mandat de primar, cu toate că se află la conducerea primăriei de mai bine de 6 ani.

Majoritatea lucrărilor din comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj, au fost executate de firmele deținute de Cristian Mureșan: Cridov SRL și Cridar Cons SRL, implicate într-un dosar de evaziune fiscală încă din anul 2018, după ce ar fi cauzat un prejudiciu în valoare de peste 6,9 milioane de lei bugetului de stat, conform specialiștilor antifraudă. Acest aspect nu a ridicat semne de întrebare sau îndoieli în Consiliul Local din Fizeșu Gherlii și, numai în ultimii 4 ani, a atribuit celor două societăți comerciale nu mai puțin de 15 contracte prin achiziție directă, cu o valoare totală de aproximativ 4 milioane de lei.

Cridov, câștigătorul celor mai babane contracte din Fizeșu Gherlii

Firma Cridov a pus mâna pe alte două contracte babane cu Primăria Fizeșu Gherlii. În anul 2015, societatea comercială deținută de Cristian Mureșan a câștigat licitația pentru executarea canalizării menajere și a unei stații de epurare în localitățile Nicula, Bont și Săcălaia, cu o valoare de 9.668.351,45. Lucrările au fost recepționate în anul 2019, în perioada în care primarul Vasile Ioan Lup se pregătea să-și depună candidatura pentru un nou mandat de primar. La acel moment a anunțat cu mare fast realizarea proiectului și îi îndemna pe localnici să se racordeze la sistemul de canalizare recent inaugurat. După nici doi ani, în 2021, a fost inițiată o nouă licitație pentru modificarea și finalizarea sistemului de canalizare în comuna Fizeșu Gherlii, cu o valoare de 4.630.727,48 lei. Motivul este unul absolut halucinant, „vechea” canalizare folosită mai puțin de doi ani s-ar fi înfundat, după ce s-ar fi racordat prea multe persoane. Prin urmare, canalizarea va fi înlocuită pe alocuri.

Contactat de reporterii Gazeta de Cluj, primarul Vasile Ioan Lup ne-a comunicat că problema ce urmează fi remediată de firma Cridov, datează încă din anul 2013, de pe vremea fostei conduceri. Însă ne-a asigurat că va pune presiune pe firma care execută lucrările pentru a obține cele mai bune rezultate și ne-a mărturisit că principala problemă este că nu găsește firme sau persoane care să se ocupe de lucrările din comună.

„Acum lucrăm la sistem, a fost o problemă încă din anul 2013, s-a făcut o expertiză, acum lucrăm la acest proiect. A fost o eroare a fostei conduceri. Nu peste tot, în unele zone se schimbă țeava de canalizare, se înlocuiește și se va face o stație de epurare care nu a existat. Contractul a fost câștigat de firma Cridov. Pe mine mă interesează să se facă lucrările bune. Stau zi de zi și pun presiune pe ei, știu că nu le place, dar asta este. Verificați și pe pagina mea de Facebook, postez, merg zilnic pe teren și pun presiune pe toate firmele. Vreau să văd lucrările finalizate, nu ce-a fost până acum. Am avut și un control de la Curtea de Conturi, totul a fost în regulă, am ieșit cu fața curată. De când sunt eu primar nu se mai întâmplă nimic anormal în Primărie. Ce-a fost înainte, nu știu. Problema este că foarte greu găsim firme și persoane care să se ocupe de lucrări, de multe ori ne rugăm să facă cineva lucrările.”, a declarat Vasile Ioan Lup, primarul comunei Fizeșu Gherlii.

Sursele noastre ne-au comunicat că la fața locului lucrările nu seamănă deloc cu ceea ce susține primarul. Mai exact, Cridov nu ar avea nici măcar cea mai mică intenție să înlocuiască anumite porțiuni ale conductelor de canalizare și ar fi găsit o soluție mult mai rapidă: societatea montează o nouă conductă de canalizare lângă cea existentă.

Vasile Ioan Lup se simte ca la primul mandat

Primarul comunei Fizeșu Gherlii, Vasile Ioan Lup, susține că a atribuit contracte prin achiziții directe firmei Cridov pentru că a făcut lucrări de calitate. Cu toate acestea, a lăsat impresia că nu este la curent cu ceea ce se întâmplă în localitatea pe care o conduce de mai bine de șase ani. Acesta a declarat pentru Gazeta de Cluj că se află la primul mandat de primar, probabil că pentru edil timpul se scurge mai lent decât pentru ceilalți muritori de rând.

„E o singură lucrare atribuită firmei Cridov. În cursul anilor au mai fost, dar acum, anul acesta, a fost atribuită o singură lucrare. Au trecut vremurile acelea, nu mai sunt lucrări și nu mai avem nici bani. Dacă ne dați bani, mai facem și alte investiții, dar acum nu mai sunt, s-au terminat. Ce-a fost a fost, nu mai avem. Cridov a fost o firmă care s-a ținut de cuvânt și care ne-a făcut lucrări de calitate. Am avut o garanție bună că era cineva care să ne finalizeze lucrările, acesta este primul pas. Am găsit această firmă în localitate, sunt doar la primul mandat, și dacă am văzut că-și face treaba i-am ținut.”, a declarat Vasile Ioan Lup.

Firma fiului contabilei, cadorisită cu un contract de jumătate de milion de lei

Un alt aspect interesant sesizat este faptul că pe lângă cei de la Cridov mai există încă o societate comercială care a semnat un contract generos prin achiziție directă cu Primăria Fizeșu Gherlii. Este vorba de firma Smart Modern Construct SRL care, la data de 27 iulie 2022 și-a asumat că va executa lucrări de amenajare de șanțuri și rigole pentru scurgerea apelor pluviale, în schimbul sumei de 443.185 de lei. Ceea ce ridică semne de întrebare este faptul că până la data de 26 iulie 2022, societatea a fost deținută de Ionuț Adrian Mustea, fiul contabilei de la Primăria Fizeșu Gherlii – Daniela Jimon, și cu numai o zi înainte de semnarea contractului, patronul societății i-a cedat părțile sociale tatălui său, Adrian Mustea. Primarul Vasile Ioan Lup susține că nu ar fi nicio problemă în acest caz și nu crede că ar putea fi vorba despre un conflict de interese. Același lucru ne-a fost relatat și de către contabila Primăriei Fizeșu Gherlii, Daniela Jimon, care susține că nu ar putea fi vorba despre un conflict de interese, având în vedere faptul că societatea nu mai este pe numele fiului său, fiind cedată fostului ei soț, Adrian Mustea, cu care nu mai are nicio legătură.

Potrivit surselor nostre, cu toate că firma Smart Modern Construct SRL pare a fi la primul contract încheiat cu primăria, societatea ar fi colaborat de nenumărate ori cu firma Cridov, în semnsul că majoritatea lucrărilor atribuite firmei patronate de Cristian Mureșan, ajungeau, de fapt, să fie executate de firma fiului contabilei Daniela Jimon.

Cu evaziunea fiscală în spate, Cridov câștigă contracte zi și noapte

În anul 2016, patronul firmei Cridov SRL, Cristian Mureșan, a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile în urma percheziţiilor efectuate la firma sa. Acesta apare ca inculpat alături de Rostaş Emanuel Vasile, Luca Alin Raul şi Rostaş Titu, fiind acuzați de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală ce a provocat un prejudiciu de ordinul milioanelor de lei.

„Inculpatul Mureşan Cristian în calitate de asociat şi administrator, atât la SC CRIDOV SRL, cât şi la SC CRIDAR CONS SRL, în vederea diminuării frauduloase a TVA-ului de plată a pus la punct un sistem de înregistrare în contabilitate a unor documente ce reflectă achiziţii comerciale fictive, de asemenea impozabile din punct de vedere al TVA, urmărind să „neutralizeze” parţial nivelul TVA-ului datorat bugetului de stat (TVA de plată) cu TVA-ul deductibil din facturile primite de la furnizori (TVA deductibil pentru SC CRIDAR CONS SRL şi SC CRIDOV SRL, respectiv TVA colectat pentru furnizori). Este de menţionat că inculpatul, pe perioada săvârşirii infracţiunilor nu a depus cereri de rambursare TVA, pentru a nu se expune la controale din partea organelor fiscale pe linie de TVA. (…) Pentru a crea o aparenţă de realitate, dar mai ales una de legalitate, inculpatul Mureşan Cristian a apelat la ajutorul fraudulos al coinculpaţilor Roştaş Emanuel Vasile, Rostaş Titu, Munte Marcel Vasile, Mateaş Gheorghe Adrian, Luca Alin Raul şi Vartolomei Rareş Mircea, şi a realizat în evidenţele contabile ale celor două societăţi susamintite o aparenţă de corectitudine pentru a masca fictivitatea circuitului de marfă şi servicii care nu au avut loc în realitate. Astfel, în spatele societăţilor de la care inculpatul Mureşan Cristian a achiziţionat facturile fictive, de regulă sunt trecute alte societăţi comerciale controlate de coinculpaţi, care aparent fac livrări către societatea cu care intră în relaţii comerciale aparente cele două societăţi administrate de inculpatul Mureşan Cristian, pentru ca formal să aibă loc un circuit tip „conductă”. În realitate, în spatele acestor livrări nu exista o sursă reală de aprovizionare, deoarece conducta porneşte fie de la societăţi comerciale care nu au declarat achiziţii, livrări sau au declarat livrări în alt cuantum decât achiziţiile declarate de beneficiar, fie de la societăţi comerciale care nu au cunoştinţă că sunt interpuse în acest circuit comercial, ori de la societăţi care nu au depus declaraţiile informative cod 394 şi nici deconturi de TVA. Mai precis, furnizorii celor două societăţi comerciale administrate de inculpatul Mureşan Cristian au procedat doar la emiterea şi transferul de facturi fiscale, fără să transfere efectiv produsele sau serviciile trecute în facturi, realizându-se astfel doar un circuit scriptic al documentelor şi nu unul efectiv şi real”, se arată în rechizitoriu.