USR nu va face alianță cu PNL decât dacă Nicolae Ciucă își asumă în scris că nu mai face alianță cu PSD. Preşedinta USR, Elena Lasconi, a declarat marţi, despre negocieri cu PNL pentru o guvernare de dreapta, că această discuţie nu va mai fi făcută pe vorbe şi va dori semnătură că niciodată PNL nu va mai face alianţă cu PSD. Lasconi a mai spus că cei de la PNL sunt mincinoşi, pentru că a auzit de câteva luni că ei toţi vor să vorbească cu USR, dar n-au făcut nimic, arată StiripeSurse.

”Domnule, eu n-aş vrea să spun acum, dar asta e realitatea, că ei sunt mincinoşi. Eu am auzit de câteva luni că ei toţi vor să vorbească cu USR, dar n-au făcut nimic. Mie nu mi-a sunat telefonul. Am numărul de telefon al domnului Ciucă. Când a avut nevoie, atunci, înainte de a mă invita domnul Ciolacu la guvern pentru a ne sfătui chipurile cu privire la data alegerilor, atunci m-a sunat. Şi i-am spus care este opinia mea şi s-a bucurat că doream alegeri la termen. Din momentul acela, pe mine nu m-a mai sunat niciodată. Deci telefonul meu îl are. Nu poate spune că nu îl are, pentru că am discutat asta”, a spus Lasconi.

