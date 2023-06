Conferința de închidere a Proiectului „Bistrița- Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice (BiOReSC)”

Municipiul Bistrița, în calitate de Beneficiar, a organizat în data de 23 iunie 2023, Conferința de închidere a proiectului “BiOReSC-Bistrița-Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice”.

Acest proiect a avut o valoare totală 593.156,47 lei, și a fost implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Programul ”Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” – RO- Mediu, în calitate de Operator de Program, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021. Perioada de implementare a proiectului a fost de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului a vizat consolidarea capacității locale de adaptare inteligentă și rapidă la gravitatea provocărilor legate de atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost reprezentate de:

stimularea rezilienței locale la schimbările climatice prin promovarea infrastructurii albastre- verzi;

integrarea aspectelor legate de reziliența la schimbările climatice în procesul de identificare a soluțiilor tehnice privind: amplasarea locală a cablurilor electrice și/sau de telecomunicații; identificarea zonelor (inclusiv ale arterelor rutiere) cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale;



zonele cu risc ridicat la schimbările climatice (insule de căldura, date meteorologice,

disponibilitatea resurselor de apă și aglomerarea populației din puncte specifice).

Principalele rezultate ale proiectului sunt reprezentate de realizarea Strategiei privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice precum și a Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice și elaborarea a patru studii, astfel:

Studiu privind dezvoltarea unor măsuri de planificare urbană verde – albastru;

Studiu privind identificarea zonelor (inclusiv ale arterelor rutiere) cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale;

Studiu fezabilitate privind amplasarea în subteran a cablurilor electrice și/sau de telecomunicații;

Studiu privind identificarea la nivelul municipalității a zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice (insule de căldura, date meteorologice, disponibilitatea resurselor de apă și aglomerarea populației din puncte specifice).

Persoană de contact: Andreea Feier, asistent manager proiect email: andreea.feier@primariabistrita.ro , telefon: 0740.023.856

