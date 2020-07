Pentru noi toti, familia ar trebui sa fie, intotdeauna, cea mai importanta. Famila este cea care ne este alaturi neconditionat, indiferent de situatie, cea care ne da puterea necesara de a trece peste orice problema.

Alaturi de familie ne simtim puternici, protejati si iubiti. Cei dragi ne ofera energie si ne ajuta sa lupta pentru tot ceea ce ne dorim.

Fie ca este vorba de familia in care ne-am nascut, cea pe care nu am ales-o noi, fie despre cea pe care ne-am creat-o ulterior, dupa bunul plac, oamenii de care ne vom inconjura in caminul nostru sunt cei care conteaza cu adevarat, cele mai importante fiinte pe care trebuie sa le apreciem si sa le iubim neconditionat.

Virginia Satic spunea ca: „Simtamintele de valoare pot inflori numai intr-o atmosfera in care fiecare este apreciat, greselile sunt iertate, comunicarea este deschisa si regulile sunt flexibile – genul de atmosfera care se gaseste intr-o familie dedicata.”

Astfel, vedem ca familia contribuie cel mai mult la formarea noastra ca oameni, inca din primii ani din viata. Membrii familiei noastre au capacitatea de a ne transmite valori, de a se impune atunci cand este cazul si de a ne transmite ceea ce este bine si ce este rau.

Un alt punct de vedere in ceea ce priveste familia, de aceasta data cea pe care ne-o cream noi, este cel al lui Frank Abagnale. Acesta spune ca „Un barbat adevarat isi iubeste sotia, si inalta familia ca cel mai important lucru din viata. Nimic nu mi-a furnizat mai multa pace si satisfactie in existenta decat a fi pur si simplu sot si tata”.

In continuare, am realizat o selectie a celor mai frumoase citate despre familie, care sa evidentieze ceea ce este, cu adevarat, important in viata noastra.

Citate despre familie

Familia este asocierea stabilita in mod natural pentru satisfacerea nevoilor zilnice ale omului. – Aristotel

Familia este un loc unde mintile vin in contact una cu cealalta. – Buddha

Familia este cel mai important lucru din lume. – Printesa Diana

Familia este nucleul civilizatiei. – Will Durant

Familia este biserica de acasa. – Sfantul Ioan Gura de Aur

Familia e cheia ta, ca om. – Corneliu Porumboiu

Familia este comoara copilului. – Alexandra Ivan

Familia este un factor important si de raspundere al educatiei. Parintii o conduc si raspund de ea in fata societatii, a fericirii lor si a vietii copiilor. – A. S. Makarenko

Familia este cea mai elementara forma de organizare. Fiind prima comunitate de care se ataseaza un individ cat si prima autoritate sub care acesta invata sa traiasca, familia este cea care stabileste valorile cele mai fundamentale ale unei societati. – Charles Colson

Familia este ca un sanctuar pentru mine. Intotdeauna ma intorc la ei sa ma sprijine si sa imi dea putere. Ma linisteste sa stiu ca indiferent pe ce cale as apuca-o, familia mea vine din urma. – Benjamin Bratt

Familia este aceea care face ca omul sa treaca de la egoism la truism. – Auguste Comte

Familia este una din capodoperele naturii. – George Santayana

Familia este ADN-ul neamului. – Valeria Mahok

Familia: o unitate sociala in care tatal este preocupat de locul de parcare, copii de spatiul din afara, iar mama cu spatiul din dulapuri. – Evan Esar

Familia nu este un lucru important; este totul. – Michael J. Fox

Unde e familia, acolo e si casa. – Om Puri

Familia reprezinta raiul intr-o lume nemiloasa. – Christopher Lasch

Familia este perla la care lucreaza cel mai iscusit Mester: Creatorul Universului. – Corneliu Mirauti

Familia fara surasul copiilor este ca biserica fara clopote si sfinti. – Valeria Mahok

Familia este scoala in care esti deopotriva profesor si elev. – Ioan Gyuri Pascu

Aceste citate scurte ne arata, inca o data, cat de importanta este familia si ca ar trebui sa le acordam mai mult din timpul nostru celor care conteaza cu adevarat. Familia este cea mai importanta si asa va ramane pe tot parcursul vietii.