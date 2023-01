Marcel Ciolacu, președintele social-democraților, și-a menținut vineri poziția că viitorul candidat PSD la prezidențiale trebuie ales după o competiție în care să poată participa și oameni din afara partidului, în ciuda faptului că Mihai Tudose și Paul Stănescu au spus că nu sunt de acord.

”Sunt ferm convins că Mihai Tudose are dreptate când spune că viitorul președinte al României trebuie să fie din interiorul PSD. Totuși, PSD trebuie să rămână întotdeauna un partid deschis. Nu avem dreptul să închidem acest partid. Îmi doresc un președinte al României de stânga. După 20 de ani e momentul de a avea un președinte de stânga”, a spus Ciolacu vineri la conferința organizației PSD Brăila.

Replica sa a venit după ce, pe aceeași scenă, Mihai Tudose și Paul Stănescu au spus că viitorul candidat al PSD la prezidențiale trebuie să fie un membru de partid.

”Candidatul PSD la președinția României trebuie să fie din PSD. Ideea domnului președinte de a spune că oamenii buni sunt în afara PSD nu prea o înghit. Oamenii buni sunt deja în PSD”, a spus Mihai Tudose, vicepreședinte al PSD.

Ciolacu a îndulcit pilula, spunând că ”Mihai Tudose este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei care mi-au mâncat sufletul. Am trăit multe lucruri bune și rele îmnpreună, dar indiferent dacă am avut opinii diferite, îi mulțumesc din suflet pentru prietenia lui. Foarte rar se întâmplă în politică să găsești un om orgolios, care vrea să schimbe lucrurile, mândru că e român, care a fost premierul României. Sunt convins că fără acele greșeli repetate, azi am fi vorbit mult mai mult de guvernul Tudose, din care și eu am făcut parte”.