Gazeta de Bistrița vă prezenta în numărul trecut un proiect imobiliar care a fentat legile statului din domeniul urbanismului, cu acordul tacit al autorităților. Este timpul să vă spunem și cine este acest dezvoltator controversat, care a mai fost implicat în scandaluri, la limita penalului, și în trecut. Runcan Construct a reușit să-și transforme proiectul care nu respecta mai multe reguli ale urbanismului într-unul legal, chiar cu ajutorul funcționarilor din Primăria Bistrița.

Mai mulți funcționari din Primăria Bistrița sunt în atenția anchetatorilor deja de aproape un an, când instituția a fost răscolită de oamenii legii. Întrebarea care este pe buzele tuturor este: cum au reușit acești funcționari să comită ilegalități ani de zile, fără ca cineva să se prindă sau să sesizeze aceste fapte organelor competente?

Ei bine, în special funcționarii care aveau treabă cu urbanismul bistrițean au dezvoltat adevărate rețete de transformat ilegalul în legal. De aceste rețete beneficiau o serie de oameni de afaceri, cărora proiectele le sunt „curate” ca lacrima cu ajutorul semnătorilor funcționarilor din Primăria Bistrița.

Curios este faptul că aceste „rețete” nu sunt pentru toată lumea. Omul simplu care vrea să-și facă o casă în vreun cartier al municipiului așteaptă luni bune pentru o autorizație de construire sau un certificat de urbanism. Până și un banal gard sau o anexă gospodărească au ca timp de așteptare termene de ordinul lunilor.

La unii se rezolvă însă chiar și într-o săptămână. În numărul trecut vă arătam cum un dezvoltator imobiliar a reușit să construiască cu câteva etaje în plus față de ce spunea Planul Urbanistic Zonal ce-a primit aprobarea Consiliului Local. Funcționarii Primăriei Bistrița „s-au încurcat” în prevederi legale, au ales-o pe cea mai convenabilă, iar proiectul este acum legal… pe hârtie.

Autorizațiile și avizele, pentru proști! Runcan a construit în buricul târgului fără să-l deranjeze nimeni

Proiectul imobiliar la care ne referim este situat pe strada Valeria Peter Predescu și aparține constructorului Runcan Construct, deținut de omul de afaceri Ionel Runcan. Acesta a primit okey-ul de la Consiliul Local al Municipiului Bistrița încă din anul 2008, când consilierii locali au aprobat Planul Urbanistic Zonal.

Pe cele două hectare de teren, Runcan Construct a primit aprobarea să construiască un ansamblu multifuncțional, cu destinația de locuințe colective și spații comerciale. În total, pe teren trebuiau să fie amenajate 553 de apartamente, spații verzi, căi de circulație, loc de joacă pentru copii, o creșă și un număr impresionant de locuri de parcare: aproape 600.

Cele peste 550 de apartamente trebuiau împărțite în 8 imobile și un corp de clădire ce trebuia legat fizic de unul dintre imobile. Pe parcelele respective trebuiau ridicate blocuri cu câte 5 etaje și unul retras, 7 etaje și unul retras, 8 etaje și unul retras și un corp de clădire legat de unul dintre blocuri cu 12 etaje.

Este binecunoscut faptul că pentru un constructor este mult mai ieftin să construiască pe verticală. Așa că Runcan a profitat de faptul că între PUZ și autorizația de construcție au trecut ceva ani, timp în care a și apărut un nou Plan Urbanistic General. A ales din legislație ce i-a convenit (și anume noul PUG) și-a mai adăugat câte un etaj aproape la fiecare dintre blocurile ridicate, bazându-se pe faptul că PUG-ul îi dădea voie să se înalțe mai tare în zona respectivă.

Ce a ignorat constructorul și mai apoi funcționarii din Primăria Bistrița a fost faptul că dezvoltatorul trebuia să respecte PUZ-ul votat de consilierii locali și nu PUG-ul care a apărut ulterior, deși acesta din urmă este mai permisiv.

Așa se face că blocurile au fost ridicate, autorizațiile și certificatele emise cu viteza luminii ( unul dintre blocuri a fost autorizat în doar 3 săptămâni! În condițiile în care cetățenii de rând așteaptă și câte 3 luni pentru eliberarea documentelor), iar la recepția lucrărilor, funcționarii au constatat că toate sunt respectate și-au transformat ilegalul în legal.

Ce este mai grav este faptul că Runcan Construct și-a văzut de treabă mai bine de jumătate de an fără să-l deranjeze cineva. Dezvoltatorul a lucrat la dintre blocuri fără autorizație de construire mai bine de jumătate de an. Lucrările au început în noiembrie 2020, certificatul de urbanism a fost eliberat în martie 2021, iar autorizația de construite abia în iulie 2021.

În tot acest timp a fost vizitat de Poliția Locală prin aprilie 2021, deci la 6 luni de la debutul lucrărilor, nu pentru că vreun funcționar sau polițist ar fi trecut prin zonă și-ar fi văzut măgăoaia cum se înalță, ci în urma unei sesizări pe aplicația City Health.

Proiectul pe care îl dezvoltă Runcan pe Valeria Peter Predescu a atras și furia oamenilor care locuiau deja în zonă, tocmai din cauza nerespectării regulilor de urbanism.

În 2016, vecinii dintr-un bloc alăturat arătau cu degetul municipalitatea pentru că a dat undă verde unei clădiri acolo, care era poziționată la doar câțiva metri de blocul în care ei locuiau. Practic, această apropiere față de altă clădire, care nu trebuia să fie tolerată de funcționarii din Primăria Bistrița care au dat okey-ul lucrărilor și proiectului, a lăsat 35 de familii dintr-un bloc alăturat fără lumina soarelui și fără intimitate.

Consilierii Locali, „darnici” cu Runcan în 2008

Acesta nu este singurul proiect aprobat de consilierii locali ai municipiului Bistrița în anul 2008, când au dat undă verde blocurilor de pe Valeria Peter Predescu. Tot atunci, Runcan Construct a primit și obținut aprobarea consilierilor municipali pentru un aviz de oportunitate în vederea emiterii unui certificat de urbanism pentru întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal de modificare regim de înălțime din S+P+3 E+ mansardă în S+P+4E+M la un imobil cu destinația de locuințe colective situat în Bistrița, pe strada Libertăți, la nr 48.

Aici ar fi apărut altă problemă: constructorul n-ar fi solicitat acordul vecinilor pentru aceste blocuri. Problemele au fost sesizate pe domnuleprimar.ro și prezentate și în presa locală.

„Se pare că a fost introdus un document fals în dosarul pentru PUZ. În loc de acceptul vecinului pentru PUZ a fost introdus acceptul vecinului pentru construcția blocului. Cred că în comisia de Urbanism și comisia Juridică s-au dat avize favorabile în cunoștință de cauză, adică știindu-se despre actul fals. Miza a fost foarte mare, sute de mii de euro. Speranța celor cu falsul a fost să nu se afle niciodată. Într-adevăr nu se afla niciodată dacă imobilul vecinului nu era întăbulat. Așa însă, încercând să-l întăbuleze s-a aflat mâșăvia. Dacă justiția este justiție, atunci câteva locuri după gratii ar trebui curând să fie ocupate de „lucrători” din primărie”, explica un cetățean pe domnuleprimar.ro, acum câțiva ani, referindu-se la proiectul lui Runcan, de pe Libertății.

În încercarea de a-l împiedica pe Runcan să-și ducă planul la bun sfârșit, unul dintre vecinii de pe Libertății l-a acționat în judecată pe omul de afaceri. Se întâmpla în anul 2014. Procesul s-a întins pe doi ani, iar în primăvara lui 2016, acesta a fost suspendat în baza dispozițiilor art. 413 alin 1 Cod procedură Civilă.

Femeia care l-a acționat în judecată pe Runcan n-a mai continuat demersurile, deși a sesizat și ea pe domnuleprimar.ro ilegalitățile comise de omul de afaceri, cu protecția funcționarilor din Primăria Bistrița.

Cum și-a bătut joc Runcan de cei ce-au vrut un apartament în blocurile sale

Respectul pe care Ionel Runcan îl are pentru legi și reguli se pare că-l are și pentru clienții săi. În 2018, Gazeta de Bistrița prezenta cazul unei bistrițence care a plătit un avans considerabil pentru un apartament în blocul lui Runcan, iar după câțiva ani sătulă să tot aștepte ca locuința să-i fie gata și-a cerut banii înapoi. Atunci, dezvoltatorul s-a făcut că plouă…

În 2015, Cornelia Frumos, o bistrițeancă cu dublă cetățenie, româno-suedeză și-a dorit un apartament în Bistrița și a dat peste Runcan printr-o agenție imobiliară. Aceasta s-a și întâlnit cu omul de afaceri și au stabilit număr de metri pătrați, împărțirea în încăperi și poziționare. Apartamentul cu 3 camere avea să o coste pe femeie 53.000 de euro.

Runcan ar fi insistat ca femeia să îi plătească un avans cash de 15.000 de euro. Un notar a legalizat un antecontract de vânzare-cumpărare. Câteva luni mai târziu, femeia i-a mai dat omului de afaceri 2.000 de euro. Restul până la 53.000 de euro trebuia achitat după un an, atunci când primea cheile la apartament.

Femeia s-a întors în Suedia, iar la revenirea în țară a aflat cu stupoare că omul de afaceri îi vânduse apartamentul altcuiva. A încercat să ia legătura cu dezvoltatorul, fără rezultat însă.

A apelat la un mediator care să o ajute să primească ce își dorește sau măcar banii înapoi. Runcan a venit cu o altă ofertă: un apartament cu două camere pentru 44.000 de euro, ofertă pe care femeia a refuzat-o pentru că nu era ce își dorea.

La doi ani de la semnarea contractului, în 2017, femeia a încercat să își recupereze banii în instanță și să anuleze antecontractul semnat cu constructorul. Femeia a cerut în instanță inclusiv plata dobânzii legale pentru cei 17.000 de euro plătiți constructorului.

Cornelia Frumos a acționat constructorul în judecată la Judecătoria Bistrița în 2017, la finalul lunii octombrie. Instanța a venit cu prima soluție abia în septembrie 2019, adică doi ani mai târziu. Femeia nu doar că n-a reușit să își recupereze suma nici în instanță, ci judecătorii au pus-o să îi plătească și cheltuieli de judecată lui Runcan.

„Respinge ca neîntemeiată acțiunea civilă formulată de către reclamanta F.C. în contradictoriu cu pârâta SC R.C. SRL, având ca obiect rezoluție contract. Obligă pârâta reclamantă la plata sumei de 2.500 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată către pârâtă”, precizează judecătorii în soluția, pe scurt.

Bistrițeanca nu s-a lăsat și a atacat sentința, dosarul ajungând pe masa judecătorilor de la Tribunalul Bistrița-Năsăud. Aceștia au venit cu o soluție un an mai târziu, la mijlocul anului 2020. Judecătorii au respins apelul femeii și au menținut sentința dată de Judecătoria Bistrița în 20 septembrie 2019.

Se pare că totul s-a oprit aici, deși sentința nu era definitivă, iar femeia putea să atace sentința, condiții în care dosarul ar fi ajuns la Curtea de Apel Cluj. Nefiind atacată, sentința a rămas definitivă. Probabil sătulă de proces după 3 ani de eforturi și pusă și să îi plătească cheltuieli de judecată celui care și-a bătut joc de ea, a abandonat.

Cifra de afaceri a constructorului a crescut ca Făt Frumos

Runcan Construct este deținută de omul de afaceri Ionel Runcan, din Feldru. Firma de construcții a fost pusă pe picioare în anul 2006 și-a început să producă un an mai târziu. Potrivit datelor financiare raportate de SRL, constructorul pare să crească cu fiecare an, ca Făt Frumos din poveste. În 2007, primul an de funcționare, SRL-ul avea 3 angajați și o cifră de afaceri modesă de 77.500 de lei. Deși era în primul an de funcționare, firma deja avea profit de 22.300 de lei.

În 2009, constructorul ajunge la o cifră de afaceri de jumătate de milion de lei și la un profit net de 23.000 de lei. Numărul de angajați era același. Cifra de afaceri și profitul au fluctuat anii ce au urmat.

Singurul an în care constructorul a fost pe pierdere a fost 2013. Atunci a raportat pierderi de aproape 100.000 de lei și o cifră de afaceri de 137.685 de lei. Numărul de angajați nu trecea nici el de 4. Lucrurile au părut să se stabilizeze adin 2014, când cifra de afaceri a trecut de 1,6 milioane de lei (asta în condițiile în care cu un an înainte abia ajungea la 137.685).

Din 2014 încoace, firma crește cu fiecare an, excepție făcând 2018. Astfel, în 2015 a înregistrat o cifră de afaceri de 3,4 milioane de lei și un profit de 212.758 de lei, în 2016 cifra de afaceri se dubla practic și ajungea la 6,3 milioane de lei și un profit de 1,5 milioane. În 2017, cifra de afaceri ajungea la 5,8 milioane de lei și profitul la 1,6 milioane.

2018 a fost un an de regres, cifra de afaceri scăzând la 3,8 milioane, iar profitul la 900.000 de lei. Runcan și-a revenit rapid, iar în 2019 raporta din nou o cifră de afaceri de 5,6 milioane. Profitul însă era mai modest: doar 348.777 de lei. În 2020, Runcan a raportat o cifră de afaceri de 8,3 milioane de lei și un profit de nici 800.000 de lei.

Abia în ultimii ani a crescut și numărul de angajați, de la 3 la 5, iar mai apoi la 20. În 2020, constructorul a raportat cel mai mare număr de angajați: 20. Nici datoriile nu lipsesc, acestea ajungând în 2019 la 6 milioane de lei. În 2020, SRL-ul a reușit să mai scadă din datorii, care ajungeau la 5,7 milioane de lei.

În 2019, Biroul Executorului Judecătoresc Onișor Ionel Marin cerea la judecătoria Bistrița executarea silită a firmei Runcan Construct SRL, pentru datorii. Instanța a admis rapid cererea de executare silită, fără cale de atac.

Andreea Moldovan