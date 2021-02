Diana Sosoaca este un personaj nou in politica, intrand in Parlament ca senator din partea Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), in urma alegerilor din 6 decembrie 2020. In februarie a fost exclusa din AUR, ea invocand motive financiare, pe cand ceilalti membrii au sustinut ca Sosoaca nu a avut un comportament corespunzator strategiei partidului nici in parlament, nici in spatiul public, precizează ziare.com

Cu toate ca putini stiau de existenta ei pana acum cateva luni, a ajuns rapid foarte cunoscuta. Este vocala, adepta teoriilor conspiratiei, anti-vaccin, anti-masca, invitata adesea la emisiunile anumitor posturi de televiziune si nu pierde niciodata ocazia de a fi in atentia publica.

Cine este Diana Sosoaca?

Diana Sosoaca este avocata si provine dintr-o familie cu renume. Mama ei, Alice-Florescu-Bleotu, este un medic ginecolog foarte cunoscut si indragit, cu un doctorat in stiinte medicale la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”.

Mama Dianei Sosoaca a acordat un interviu, in 2017, in care a vorbit si despre fiica ei, despre care spunea ca „ii seamana” si ca „are curajul de a spune lucrurilor pe nume”.

„Diana imi seamana. In anumite privinte, ma depaseste. Stii tu proverbul: ‘Capra sare masa, iada sare casa!’. In sensul pozitiv al afirmatiei, desigur! Apreciez curajul ei de a spune lucrurilor pe nume, desi traim intr-o societate mai mult ipocrita. Este extrem de responsabila, iar profesional performeaza prin elocinta, elocventa si imagedemnitate. Vezi tu, pare ca ma laud, dar toti cei ce o cunosc pot afirma acest lucru”, a spus Alice Florescu-Bleotu, potrivit femeide10.ro.

Diana Sosoaca este la a treia casatorie si are un baiat in varsta de 19 ani si o fata de 8 ani. Ea a declarat, anterior, ca nu s-a inteles cu fostii soti deoarece este „insuportabila si autoritara”. Actualul ei sot este chimist si a lucrat la Combinatul Oltchim, din Ramnicu Valcea, timp de 18 ani.

Excluderea Dianei Sosoaca din AUR

Diana Sosoaca a fost exclusa din AUR dupa ce a fost protagonista mai multor scandaluri, fara a tine cont de strategia formatiunii politice.

„Doamna Sosoaca este un avocat respectat si era un plus pentru echipa noastra, insa, din pacate, dansa nu a inteles ca trebuie sa respecte un pic si statutul de demnitar al statului roman si trebuie sa respecte si jocurile democratice ale unui partid parlamentar. Conducerea partidului i-a atras atentia in repetate randuri ca trebuie sa isi asume si statutul de parlamentar AUR.

Dar cand ai intrat in Parlament, trebuie sa respecti si statutul de demnitar si partidul si regulile de joc intr-un partid democratic la urma urmelor. Exista un circuit democratic al deciziilor, exista un circuit al comunicarii intr-un partid si acesta trebuie sa fie unul flexibil intre toti membrii. In momentul in care un membru al acestei formatiuni politice ia decizia ca actioneaza de capul lui, pe cont propriu, ca stie mai bine ce trebuie sa faca, in mod evident, doamna Sosoaca s-a pozitionat singura in afara partidului”, a declarat deputatul Dan Tanasa.

Liderul grupului parlamentar senatorial AUR, Claudiu Tarziu, a anuntat luni, 15 februarie, in plen, excluderea din partid a senatoarei Diana Sosoaca si revocarea acesteia din functia de presedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor si din cea de membru al Comisiei juridice.

Ulterior, Diana Sosoaca a declarat ca excluderea ei din partid a pornit de la bani, „pentru ca ideologie nu exista”.

„Totul a pornit de la bani pentru ca ideologia nu exista. In partid este in acest moment un scandal imens, cei din conducerea AUR cer jumatate din cei 28.000 de lei dati pentru cheltuielile senatorului”, a declarat Diana Sosoaca.

Sosoaca mai sustine ca parlamentarii AUR trebuie sa achite 2.000 de lei in fiecare luna pentru „donatiile AUR” si ca ea nu a dat banii, iar de aici ar fi pornit scandalul.

Excluderea ei a avut loc imediat dupa incidentul din 10 februarie, cand a sustinut in Parlament ca vaccinul Pfizer/BioNTech „distruge matricea nationala a poporului roman”. Sorin Lavric ar fi cerut ca microfonul sa fie taiat in timp ce vorbea senatoarea, drept urmare Diana Sosoaca l-a acuzat pe acesta de „misoginism sau politically correct”.

„Femeile sunt omorate si se distruge matricea nationala a poporului roman! Puteti sa ma amendati, puteti sa faceti ce vreti, adevarul va iesi la iveala! Omorati Romania pas cu pas, vaccinand femeile, care duce la sterlitate”, a mai spus atunci Diana Sosoaca, inainte ca microfonul sa fie taiat.

Cele mai mari conflicte in care a fost implicata Diana Sosoaca

De cand si-a inceput cariera politica, Diana Sosoaca a fost in centrul tuturor scandalurilor aparute. Cel mai recent este chiar de duminica seara, 21 februarie, cand senatoarea a mers la sectia mobila ATI a Institutului Marius Nasta, la scurt timp dupa ce aici a fost anuntata o degajare de fum.

Sosoaca a fost agresiva atat cu Beatrice Mahler, directoarea unitatii medicale, cat si cu Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii. In plus, in momentul in care paznicii spitalului au incercat sa ii blocheze accesul in curte, a inceput sa tipe si sa isi invoce statutul de demnitar.

„Alo, sunt senator! Ia mana de pe mine! N-ai voie, ia mana de pe mine! Asta e abuz in serviciu! Ia mana de pe mine, ca n-ai voie sa pui mana pe mine! Da-te la o parte, ca ai cuvantul meu ca vei pati ce va pati un om care se opune unui demnitar. Ce-ati ajuns voi, in Romania, bodyguarzii, sa omorati oamenii pe strazi? Sunteti vai de capul vostru”, a spus Diana Sosoaca.

Cu doar o zi in urma, senatoarea Diana Sosoaca s-a deplasat in Valea Jiului si a vorbit in fata minerilor stransi in fata Minei Lupeni.

„Trebuie sa cada Orban si abuzatorul suprem: Raed Arafat. Daca nemernicul ala de Raed Arafat va interzice Pastele, trebuie sa rezistati. Pandemia nu exista. Pandemia a luat sfarsit, a spus-o si doamna doctor Adina Alberts”, a spus Sosoaca.

Senatoarea nu a purtat masca si le-a cerut oamenilor cu care a vorbit sa faca acelasi lucru.

Diana Sosoaca este si avocata cu care IPS Teodosie a venit in fata judecatorilor, cand a contestat in instanta restrictia de organizare a pelerinajului la Pestera Sfantului Apostol Andrei.

Diana Sosoaca a intrat cu stangul in politica, iar consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pe care le-a avut fiecare partid in parte au fost un alt motiv de scandal.

Senatoarea a refuzat sa se testeze pentru COVID-19 inainte de aceste consultari, sustinand ca „respinge categoric sa se faca teste pe ea”.

„Nu ma poate obliga nimeni sa il fac. Sa organizeze aceste consultari intr-un cadru medical specializat. Sa-si ia un costum special. Eu nu-mi fac acest test Covid-19. Nu ma poate nimeni obliga sa-l fac. Este pozitia mea. N-am stiut de acest test. Eu resping categoric sa se efectueze un test pe mine”, a declarat atunci Diana Sosoaca.

La consultarile cu presedintele Romaniei a purtat masca, dar sub nas, iar in prima zi de plen la Senatul Romaniei a refuzat categoric sa o poarte.

Acest comportament a starnit reactii negative, astfel ca, in seara zilei cu pricina, la depunerea juramantului, a purtat un dispozitiv transparent pe fata, model pe care l-au purtat adesea membrii AUR, potrivit Ziare.com.

Citește și: Șoșoacă reacționează în urma excluderii din AUR